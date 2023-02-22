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ВОЙНА В УКРАИНЕ

United24 собрала $287 млн. Часть из них пошла на закупку почти 2 тыс. дронов для ВСУ

Люди из более чем 110 стран мира задонатили через государственную фандрейзинговую платформу United24
Люди из более чем 110 стран мира задонатили через государственную фандрейзинговую платформу United24
Фото: United24 / Facebook

Почти за 10 месяцев работы платформа United24 собрали более $287 млн. Об этом сообщает 22 февраля Министерство цифровой трансформации в Telegram.

"Люди из более чем 110 стран мира задонатили через государственную фандрейзинговую платформу United24. Почти за 10 месяцев работы United24 собрала более $287 млн благодаря проектам "Армия дронов", "Флот морских дронов", "Ловец шахедов", "Азовсталь. Символ несокрушимости", "Мощь. Украинская каменная", – говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что амбассадорами платформы уже стали десятки украинских и мировых лидеров, которые поддерживают нас и помогают собирать средства в поддержку Украины.

В министерстве уточнили, что в рамках проекта "Армия дронов" уже законтрактовано 1879 дронов стоимостью более 3,7 млрд гривен и закуплено шесть антидрон-систем "Ловец шахедов".

Более 5672 операторов дронов прошли обучение для управления беспилотниками и применяют технологии в бою.

Контекст:

United24 – фандрайзинговая платформа. Деньги поступают на счета Национального банка Украины, чтобы потом направляться профильным министерствам. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.

О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины президент Украины Владимир Зеленский объявил 5 мая 2022 года. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.

Первым амбассадором платформы стал бывший украинский футболист и бывший главный тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко. Амбассадорами проекта являются, в частности, украинская теннисистка Элина Свитолина, американский актер, сценарист и продюсер Лиев Шрайбер, американская группа Imagine Dragons, креативный директор французского дома моды Balenciaga Демна Гвасалия, американская актриса и певица Барбра Стрейзанд, американский актер Марк Хэмилл, который сыграл Люка Скайуокера в "Звездных войнах", украинский боксер Александр Усик, американский астронавт Скотт Келли.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, армия, война, беспилотники, деньги, ВСУ, война России против Украины, Министерство цифровой трансформации
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