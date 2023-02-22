United24 собрала $287 млн. Часть из них пошла на закупку почти 2 тыс. дронов для ВСУ

Люди из более чем 110 стран мира задонатили через государственную фандрейзинговую платформу United24 Фото: United24 / Facebook

"Люди из более чем 110 стран мира задонатили через государственную фандрейзинговую платформу United24. Почти за 10 месяцев работы United24 собрала более $287 млн благодаря проектам "Армия дронов", "Флот морских дронов", "Ловец шахедов", "Азовсталь. Символ несокрушимости", "Мощь. Украинская каменная", – говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что амбассадорами платформы уже стали десятки украинских и мировых лидеров, которые поддерживают нас и помогают собирать средства в поддержку Украины.

В министерстве уточнили, что в рамках проекта "Армия дронов" уже законтрактовано 1879 дронов стоимостью более 3,7 млрд гривен и закуплено шесть антидрон-систем "Ловец шахедов".

Более 5672 операторов дронов прошли обучение для управления беспилотниками и применяют технологии в бою.