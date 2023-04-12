"Перевернем каждый камень". В Пентагоне пообещали найти источник утечки секретных документов

"Мы передали этот вопрос министерству юстиции, которое инициировало главное расследование", – заявил Остин.
Глава Пентагона заявил, что инициировал принятие срочных мер в министерстве обороны США и ежедневно проводит совещания с руководящим составом Пентагона, связанные с расследованием утечки. Он не уточнил, какие именно меры были приняты, и подчеркнул, что не может детально комментировать тему утечки, пока продолжается расследование.
По словам Остина, Пентагону известно, что документы были опубликованы 28 февраля и 1 марта, но ведомство не уверено, были ли другие документы, которые могли быть опубликованы в сети ранее. Это, заверил он, должно выясниться в ходе расследования.
Госсекретарь США Энтони Блинкен на этой же пресс-конференции отметил, что Соединенные Штаты в последние дни "на высоком уровне" обсуждали с союзниками и партнерами утечку секретной информации, заверив их (в том числе министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу), что США верны своим союзническим обязательствам.
6 апреля The New York Times сообщила, что Пентагон расследует источник публикации в различных социальных сетях списка секретных американских военных документов пятинедельной давности, в которых, как сообщается, отражены оперативные отчеты и оценки возможностей украинских вооруженных сил. Речь о фотографиях диаграмм предполагаемых поставок оружия и численности войск и батальонов, там нет конкретных планов боевых действий, говорится в статье NYT.
8 апреля The Washington Post написала, что среди слитых документов были и такие, которые содержат информацию о возможном военном сотрудничестве Турции и России.
The Washington Post 10 апреля также сообщила, что в слитых документах была информация о том, как в 2022 году российский истребитель чуть не сбил британский самолет-разведчик недалеко от оккупированного Россией Крыма. Кроме того, как отметило СМИ, Египет планировал тайно произвести до 40 тыс. ракет и продать их России.
В министерстве обороны США продолжают оценивать масштабы утечки документов, но уверены, что публичной стала "очень чувствительная секретная" информация. Об этом на брифинге 10 апреля рассказал помощник главы Пентагона Крис Мигер.