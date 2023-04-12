"Перевернем каждый камень". В Пентагоне пообещали найти источник утечки секретных документов

"Мы передали этот вопрос министерству юстиции, которое инициировало главное расследование", – заявил Остин.

Глава Пентагона заявил, что инициировал принятие срочных мер в министерстве обороны США и ежедневно проводит совещания с руководящим составом Пентагона, связанные с расследованием утечки. Он не уточнил, какие именно меры были приняты, и подчеркнул, что не может детально комментировать тему утечки, пока продолжается расследование.

По словам Остина, Пентагону известно, что документы были опубликованы 28 февраля и 1 марта, но ведомство не уверено, были ли другие документы, которые могли быть опубликованы в сети ранее. Это, заверил он, должно выясниться в ходе расследования.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на этой же пресс-конференции отметил, что Соединенные Штаты в последние дни "на высоком уровне" обсуждали с союзниками и партнерами утечку секретной информации, заверив их (в том числе министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу), что США верны своим союзническим обязательствам.