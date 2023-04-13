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В США задержали подозреваемого в утечке документов Пентагона

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Тейшейру задержали сотрудники ФБР.
Тейшейру задержали сотрудники ФБР.
Скриншот: Natasha Bertrand / Twitter

Американские правоохранители задержали Джека Тейшейру по подозрению в причастности к утечке секретных документов Пентагона. Об этом сообщил канал CNN, ссылаясь на официального представителя США.

Как отмечает CNN, Тейшейру задержали сотрудники ФБР. Канал также заснял момента задержания подозреваемого, его фрагмент опубликовала в Twitter репортер канала Наташа Бертранд.

Reuters пишет, что утечку, в которой подозревают Тейшейру, Пентагон считает "преднамеренным, преступным актом".

Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер сказал, что минобороны США предприняло шаги по проверке списков рассылки и обеспечению того, чтобы люди, получающие информацию, имели необходимость знать ее.

Контекст:

6 апреля The New York Times сообщила, что Пентагон расследует источник публикации в различных социальных сетях списка секретных американских военных документов, которые касаются ряда противников и союзников США. В слитых документах, в частности, отражены оперативные отчеты и оценки возможностей Вооруженных сил Украины по состоянию на 1 марта, графики поставок оружия, но там нет конкретных планов боевых действий, говорится в статье NYT. При этом собеседники СМИ подчеркивали, что часть документов выглядит достоверно, а часть данных – искажена.

По данным The Washington Post, среди слитых документов были и такие, которые содержат информацию о возможном военном сотрудничестве России с Турцией и Египтом.

В министерстве обороны США продолжают оценивать масштабы утечки, но уверены, что публичной стала "очень чувствительная, секретная" информация, рассказал помощник главы Пентагона Крис Мигер. Министр обороны США Ллойд Остин пообещал найти источник утечки секретных документов.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в слитых документах есть правдивая и ложная информация, при этом та, которая была правдивой, уже неактуальна. По его мнению, утечка была преднамеренной попыткой страны-агрессора России посеять раздор между союзниками Украины. 

13 апреля The New York Times написала, что подозреваемый в сливе секретной информации – 21-летний военнослужащий разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра. Он опубликовал секретные данные на своем сервере в Discord.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Пентагон, ФБР, правоохранители, задержание, утечка данных, Джек Тейшейра
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