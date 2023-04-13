За утечкой документов Пентагона может стоять 21-летний нацгвардеец ВВС США – СМИ

Тейшейра администрировал сервер в Discord под названием Thug Shaker Central. Там было около 20–30 человек, в основном молодые люди и подростки, которые интересовали оружием, расистским интернет-мемами и видеоиграми.
Два американских чиновника подтвердили журналистам, что следователи хотят поговорить с летчиком Тейшейрой об утечке правительственных документов в эту группу. Один из чиновников сказал, что у летчика Тейшейры может быть информация, имеющая отношение к расследованию.
The New York Times поговорила с четырьмя членами чат-группы Thug Shaker Central. Один из которых сказал, что знает человека, совершившего утечку, как минимум три года, встречался с ним лично и называл его "O.G.". Другой сказал, что O.G. имел доступ к документам разведки благодаря своей работе.
По их словам, человек, совершивший утечку, не был разоблачителем, и секретные документы не должны были стать известными за пределами Discord-группы.
Хотя опрошенные участники группы не назвали имени лидера группы, след из цифровых доказательств, собранных The New York Times, ведет к летчику Тейшейре.
A pic of Jack Teixeira he posted on social media - released by the NYT pic.twitter.com/IGZGUnN2Wb— Michael A. Horowitz (@michaelh992) April 13, 2023
Журналистам удалось связать Тейшейру с другими членами группы Thug Shaker Central через его игровой профиль в интернете и другие записи. Детали интерьера дома детства Тейшейры, размещенные в социальных сетях на семейных фотографиях, также совпадают с деталями на полях некоторых фотографий из просочившихся секретных документов.
The New York Times также установила, что Тейшейра служит в 102-м разведывательном крыле Национальной воздушной гвардии Массачусетса. В сообщениях на официальной странице подразделения в Facebook сообщалось, что в июле 2022 года Тейшейре и его коллегам было присвоено звание летчика первого класса.
Пока точно неизвестно, мог ли молодой военнослужащий Национальной гвардии США на своем посту иметь доступ к таким секретным брифингам. Чиновники в правительстве США с допуском к секретным документам часто получают такие документы через ежедневную электронную почту, сказал один чиновник газете, и эти письма могут автоматически пересылаться другим людям.
Мать военнослужащего Тейшейры подтвердила, что ее сын служил в Национальной воздушной гвардии, и сказала, что в последнее время он работал в ночную смену на базе в Кейп-Коде. В последние несколько дней он сменил номер телефона, отметила она.
6 апреля The New York Times сообщила, что Пентагон расследует источник публикации в различных социальных сетях списка секретных американских военных документов, которые касаются ряда противников и союзников США. В слитых документах, в частности, отражены оперативные отчеты и оценки возможностей Вооруженных сил Украины по состоянию на 1 марта, графики поставок оружия, но там нет конкретных планов боевых действий, говорится в статье NYT. При этом собеседники СМИ подчеркивали, что часть документов выглядит достоверно, а часть данных – искажена.
По данным The Washington Post, среди слитых документов были и такие, которые содержат информацию о возможном военном сотрудничестве России с Турцией и Египтом.
В министерстве обороны США продолжают оценивать масштабы утечки, но уверены, что публичной стала "очень чувствительная, секретная" информация, рассказал помощник главы Пентагона Крис Мигер. Министр обороны США Ллойд Остин пообещал найти источник утечки секретных документов.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в слитых документах есть правдивая и ложная информация, при этом та, которая была правдивой, уже неактуальна. По его мнению, утечка была преднамеренной попыткой страны-агрессора России посеять раздор между союзниками Украины.
The Washington Post сообщила, что документы в сеть слил якобы сотрудник американской военной базы – "молодой харизматичный любитель оружия" опубликовал их на геймерской платформе.
Остин 11 апреля заявлял, что у Украины много возможностей, которые необходимы для успеха в контрнаступлении. Директор ЦРУ Уильям Бернс в тот же день говорил, что прогресс Украины на поле боя определит перспективы дипломатии, поэтому "в ближайшие месяцы на карту поставлено очень многое".