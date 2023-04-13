За утечкой документов Пентагона может стоять 21-летний нацгвардеец ВВС США – СМИ

Тейшейра администрировал сервер в Discord под названием Thug Shaker Central. Там было около 20–30 человек, в основном молодые люди и подростки, которые интересовали оружием, расистским интернет-мемами и видеоиграми.

Два американских чиновника подтвердили журналистам, что следователи хотят поговорить с летчиком Тейшейрой об утечке правительственных документов в эту группу. Один из чиновников сказал, что у летчика Тейшейры может быть информация, имеющая отношение к расследованию.

The New York Times поговорила с четырьмя членами чат-группы Thug Shaker Central. Один из которых сказал, что знает человека, совершившего утечку, как минимум три года, встречался с ним лично и называл его "O.G.". Другой сказал, что O.G. имел доступ к документам разведки благодаря своей работе.

По их словам, человек, совершивший утечку, не был разоблачителем, и секретные документы не должны были стать известными за пределами Discord-группы.

Хотя опрошенные участники группы не назвали имени лидера группы, след из цифровых доказательств, собранных The New York Times, ведет к летчику Тейшейре.

A pic of Jack Teixeira he posted on social media - released by the NYT pic.twitter.com/IGZGUnN2Wb — Michael A. Horowitz (@michaelh992) April 13, 2023

Журналистам удалось связать Тейшейру с другими членами группы Thug Shaker Central через его игровой профиль в интернете и другие записи. Детали интерьера дома детства Тейшейры, размещенные в социальных сетях на семейных фотографиях, также совпадают с деталями на полях некоторых фотографий из просочившихся секретных документов.

The New York Times также установила, что Тейшейра служит в 102-м разведывательном крыле Национальной воздушной гвардии Массачусетса. В сообщениях на официальной странице подразделения в Facebook сообщалось, что в июле 2022 года Тейшейре и его коллегам было присвоено звание летчика первого класса.

Пока точно неизвестно, мог ли молодой военнослужащий Национальной гвардии США на своем посту иметь доступ к таким секретным брифингам. Чиновники в правительстве США с допуском к секретным документам часто получают такие документы через ежедневную электронную почту, сказал один чиновник газете, и эти письма могут автоматически пересылаться другим людям.

Мать военнослужащего Тейшейры подтвердила, что ее сын служил в Национальной воздушной гвардии, и сказала, что в последнее время он работал в ночную смену на базе в Кейп-Коде. В последние несколько дней он сменил номер телефона, отметила она.