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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Война в Украине может затянуться дольше 2023 года, говорится в утечке данных Пентагона – Reuters

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В документах Пентагона, оказавшихся в сети, оценивается возможная продолжительность войны в Украине, пишут СМИ
В документах Пентагона, оказавшихся в сети, оценивается возможная продолжительность войны в Украине, пишут СМИ
Фото: EPA

Согдасно попавшим в интернет секретным документам разведки США, война в Украине может перерасти в затяжной конфликт, который продлится намного дольше 2023 года. Об этом сообщает Reuters 12 апреля.

В одном из документов говорится, что битва за Донбасс, вероятно, зайдет в тупик в течение 2023 года, и Россия вряд ли сможет его весь захватить.

По данным документа, тактика России, направленная на истощение Сил обороны Украины на Донбассе, "уменьшила силы и запасы боеприпасов самой РФ до уровня, который, исключая непредвиденное восстановление, может истощить российские подразделения и помешать военным целям Москвы, что приведет к затяжной войне после 2023 года".

Боевая устойчивость и России, и Украины оценивается как "умеренная", что означает, что обе страны, вероятно, будут в состоянии продолжать боевые действия в течение некоторого времени, пишет Reuters.

 

Контекст:

6 апреля The New York Times сообщила, что Пентагон расследует источник публикации в различных социальных сетях списка секретных американских военных документов пятинедельной давности, в которых, как сообщается, отражены оперативные отчеты и оценки возможностей украинских вооруженных сил. Речь о фотографиях диаграмм предполагаемых поставок оружия и численности войск и батальонов, там нет конкретных планов боевых действий, говорится в статье NYT. 

8 апреля The Washington Post написала, что среди слитых документов были и такие, которые содержат информацию о возможном военном сотрудничестве Турции и России.

The Washington Post 10 апреля также сообщила, что в слитых документах была информация о том, как в 2022 году российский истребитель чуть не сбил британский самолет-разведчик недалеко от оккупированного Россией Крыма. Кроме того, как отметило СМИ, Египет планировал тайно произвести до 40 тыс. ракет и продать их России.

В министерстве обороны США продолжают оценивать масштабы утечки документов, но уверены, что публичной стала "очень чувствительная секретная" информация. Об этом на брифинге 10 апреля рассказал помощник главы Пентагона Крис Мигер.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Украина, Пентагон, война России против Украины, документы, утечка данных
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