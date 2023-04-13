Война в Украине может затянуться дольше 2023 года, говорится в утечке данных Пентагона – Reuters

В одном из документов говорится, что битва за Донбасс, вероятно, зайдет в тупик в течение 2023 года, и Россия вряд ли сможет его весь захватить.

По данным документа, тактика России, направленная на истощение Сил обороны Украины на Донбассе, "уменьшила силы и запасы боеприпасов самой РФ до уровня, который, исключая непредвиденное восстановление, может истощить российские подразделения и помешать военным целям Москвы, что приведет к затяжной войне после 2023 года".

Боевая устойчивость и России, и Украины оценивается как "умеренная", что означает, что обе страны, вероятно, будут в состоянии продолжать боевые действия в течение некоторого времени, пишет Reuters.