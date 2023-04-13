Война в Украине может затянуться дольше 2023 года, говорится в утечке данных Пентагона – Reuters

В одном из документов говорится, что битва за Донбасс, вероятно, зайдет в тупик в течение 2023 года, и Россия вряд ли сможет его весь захватить.
По данным документа, тактика России, направленная на истощение Сил обороны Украины на Донбассе, "уменьшила силы и запасы боеприпасов самой РФ до уровня, который, исключая непредвиденное восстановление, может истощить российские подразделения и помешать военным целям Москвы, что приведет к затяжной войне после 2023 года".
Боевая устойчивость и России, и Украины оценивается как "умеренная", что означает, что обе страны, вероятно, будут в состоянии продолжать боевые действия в течение некоторого времени, пишет Reuters.
6 апреля The New York Times сообщила, что Пентагон расследует источник публикации в различных социальных сетях списка секретных американских военных документов пятинедельной давности, в которых, как сообщается, отражены оперативные отчеты и оценки возможностей украинских вооруженных сил. Речь о фотографиях диаграмм предполагаемых поставок оружия и численности войск и батальонов, там нет конкретных планов боевых действий, говорится в статье NYT.
8 апреля The Washington Post написала, что среди слитых документов были и такие, которые содержат информацию о возможном военном сотрудничестве Турции и России.
The Washington Post 10 апреля также сообщила, что в слитых документах была информация о том, как в 2022 году российский истребитель чуть не сбил британский самолет-разведчик недалеко от оккупированного Россией Крыма. Кроме того, как отметило СМИ, Египет планировал тайно произвести до 40 тыс. ракет и продать их России.
В министерстве обороны США продолжают оценивать масштабы утечки документов, но уверены, что публичной стала "очень чувствительная секретная" информация. Об этом на брифинге 10 апреля рассказал помощник главы Пентагона Крис Мигер.