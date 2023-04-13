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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В попавших в сеть документах Пентагона говорится, что в Украине действуют спецсилы НАТО. Латвия и США прокомментировало

В Латвии прокомментировали данные о пребывании ее солдат на территории Украины
В Латвии прокомментировали данные о пребывании ее солдат на территории Украины
Фото: Aizsardzības ministrija / Facebook

Один из документов Пентагона, попавших в интернет, содержит информацию о том, что в Украине действуют силы специального назначения нескольких стран НАТО. Об этом сообщает 12 апреля BBC News Україна.

В одном из документов с маркировкой "совершенно секретно" упоминается, что в Украине действуют силы специального назначения нескольких стран, формально не участвующих в войне. В документе, датированном 23 марта, отмечено, что наибольший контингент имеет Британия (50 человек), за ней следуют Латвия (17), Франция (15), США (14) и Нидерланды (1). Где именно они находятся и что делают, в документе не указано.

Эти цифры могут быть невысокими и, несомненно, могут колебаться, но спецподразделения по своей природе высокоэффективны. Их присутствие в Украине, вероятно, будет использовано Москвой, которая в последние месяцы утверждала, что противостоит не только Украине, но и НАТО.

Министр обороны УкраиныАлексей Резников на совместной пресс-конференции в Мадриде назвал эти данные неправдивыми Он уточнил, что исключение составляют только иностранные военные советники. 

В министерстве оброоны Латвии заявили, что на территории Украины есть латвийские солдаты, однако они не принимаюту частия в боевых действиях, сообщает Delfi. Отмечается, что ведомство принципиально не комментировало информацию об утечке документов, поскольку "очевидно, что цель этого действия — дискредитация вооруженных сил Украины и их планируемого контрнаступления".

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил Fox News, что небольшое количество американских военных есть в посольстве США в Киеве. Военные помогают посольству работать над подотчетностью материалов, которые ввозятся и вывозятся из Украины, а также предоставляют услуги по безопасности, сказал он. Кирби подчеркнул, что американские военные не принимают участия в боевых действиях.

Британское министерство обороны заявило в Twitter, что якобы слитые документы содержат "серьезные неточности", однако не уточнило, какие.

"Читателям следует соблюдать осторожность, воспринимая за чистую монету обвинения, которые потенциально могут распространять дезинформацию", — говорится в сообщении.

Контекст:

6 апреля The New York Times сообщила, что Пентагон расследует источник публикации в различных социальных сетях списка секретных американских военных документов пятинедельной давности, в которых, как сообщается, отражены оперативные отчеты и оценки возможностей украинских вооруженных сил. Речь о фотографиях диаграмм предполагаемых поставок оружия и численности войск и батальонов, там нет конкретных планов боевых действий, говорится в статье NYT. 

8 апреля The Washington Post написала, что среди слитых документов были и такие, которые содержат информацию о возможном военном сотрудничестве Турции и России.

The Washington Post 10 апреля также сообщила, что в слитых документах была информация о том, как в 2022 году российский истребитель чуть не сбил британский самолет-разведчик недалеко от оккупированного Россией Крыма. Кроме того, как отметило СМИ, Египет планировал тайно произвести до 40 тыс. ракет и продать их России.

В министерстве обороны США продолжают оценивать масштабы утечки документов, но уверены, что публичной стала "очень чувствительная секретная" информация. Об этом на брифинге 10 апреля рассказал помощник главы Пентагона Крис Мигер.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: НАТО, Латвия, Великобритания, Алексей Резников, война России против Украины, документы, утечка данных
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