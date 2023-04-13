В попавших в сеть документах Пентагона говорится, что в Украине действуют спецсилы НАТО. Латвия и США прокомментировало

В Латвии прокомментировали данные о пребывании ее солдат на территории Украины Фото: Aizsardzības ministrija / Facebook

В одном из документов с маркировкой "совершенно секретно" упоминается, что в Украине действуют силы специального назначения нескольких стран, формально не участвующих в войне. В документе, датированном 23 марта, отмечено, что наибольший контингент имеет Британия (50 человек), за ней следуют Латвия (17), Франция (15), США (14) и Нидерланды (1). Где именно они находятся и что делают, в документе не указано.

Эти цифры могут быть невысокими и, несомненно, могут колебаться, но спецподразделения по своей природе высокоэффективны. Их присутствие в Украине, вероятно, будет использовано Москвой, которая в последние месяцы утверждала, что противостоит не только Украине, но и НАТО.

Министр обороны УкраиныАлексей Резников на совместной пресс-конференции в Мадриде назвал эти данные неправдивыми Он уточнил, что исключение составляют только иностранные военные советники.

В министерстве оброоны Латвии заявили, что на территории Украины есть латвийские солдаты, однако они не принимаюту частия в боевых действиях, сообщает Delfi. Отмечается, что ведомство принципиально не комментировало информацию об утечке документов, поскольку "очевидно, что цель этого действия — дискредитация вооруженных сил Украины и их планируемого контрнаступления".

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил Fox News, что небольшое количество американских военных есть в посольстве США в Киеве. Военные помогают посольству работать над подотчетностью материалов, которые ввозятся и вывозятся из Украины, а также предоставляют услуги по безопасности, сказал он. Кирби подчеркнул, что американские военные не принимают участия в боевых действиях.

Британское министерство обороны заявило в Twitter, что якобы слитые документы содержат "серьезные неточности", однако не уточнило, какие.

"Читателям следует соблюдать осторожность, воспринимая за чистую монету обвинения, которые потенциально могут распространять дезинформацию", — говорится в сообщении.