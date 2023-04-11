Офицер запаса ЦАХАЛ Тамар: Могут ли силы НАТО войти на территорию Украины? Конечно

Страны НАТО предоставляют Украине оборонную помощь, в том числе тяжелое вооружение и боеприпасы, но исключают свое прямое участие в войне Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

"Да, конечно. Естественно. Почему нет? При определенном развитии событий, я думаю, это возможно. Теперь в такой ситуации нужно рассматривать вашему политическому руководству, так сказать, целесообразность и обратимость этого действия", – сказал Тамар.

По его мнению, на это "можно смотреть по-разному".

"Приходят ли на территорию Израиля американские военные? Да, постоянно это происходит. Влияет ли это каким-то образом на нашу утрату суверенитета? Нет, не влияет. Опять же, понимаете, мне нравятся эти патриоты. Я очень люблю цитировать знаменитую английскую фразу: патриотизм – последнее прибежище негодяев. Когда я говорю, что Израиль – это сателлит Соединенных Штатов, у россиян начинается истерика, как правило. Я, например, не стесняюсь этого факта", – заявил капитан запаса.

Он пояснил, что, во-первых, "это правда", а во-вторых, с этим фактом у него "нет проблем".

"Если бы у меня в стране была высокая детская смертность и плохие дороги, мне было бы от этого стыдно. А от того, что мое государство – сателлит Соединенных Штатов, мне не стыдно, у меня с этим нормально все. У меня от этого не начинается воспаление национальной гордости... Я это к чему говорю? Что тут вопрос, еще раз подчеркиваю, в целесообразности и в обратимости. Вот когда эти два вопроса взвешиваются и принимается решение в соответствии с информацией, которой владеют ваши руководители, – тогда все будет нормально", – сказал Тамар.

В то же время он обратил внимание, что Израиль "добился своей безопасности", не вступая ни в какие геополитические или военные союзы, а Украина – "намного более могущественное" государство, с большим количеством природных и людских ресурсов.

"Я понимаю прекрасно, почему вам хочется вступить в НАТО. Особенно солдаты, которые каждый день рискуют своей жизнью, – как им хочется ощутить, что есть реальная подмога... Я много раз об этом говорил: я не знаю, является ли НАТО панацеей, но также я не уверен, что вам в одиночку возможно обеспечить свою безопасность. И возможно, назрел исторический момент, когда на повестку дня нужно снова поставить какие-то формы геополитических союзов прошлого", – считает эксперт.

Офицер запаса армии Израиля Тамар: У Украины было три очень интересные контрнаступательные операции. Каждая из них будет изучаться в офицерских академиях развитых стран. Читайте полную версию интервью

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