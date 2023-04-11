Офицер запаса ЦАХАЛ Тамар: Могут ли силы НАТО войти на территорию Украины? Конечно

"Да, конечно. Естественно. Почему нет? При определенном развитии событий, я думаю, это возможно. Теперь в такой ситуации нужно рассматривать вашему политическому руководству, так сказать, целесообразность и обратимость этого действия", – сказал Тамар.
По его мнению, на это "можно смотреть по-разному".
"Приходят ли на территорию Израиля американские военные? Да, постоянно это происходит. Влияет ли это каким-то образом на нашу утрату суверенитета? Нет, не влияет. Опять же, понимаете, мне нравятся эти патриоты. Я очень люблю цитировать знаменитую английскую фразу: патриотизм – последнее прибежище негодяев. Когда я говорю, что Израиль – это сателлит Соединенных Штатов, у россиян начинается истерика, как правило. Я, например, не стесняюсь этого факта", – заявил капитан запаса.
Он пояснил, что, во-первых, "это правда", а во-вторых, с этим фактом у него "нет проблем".
"Если бы у меня в стране была высокая детская смертность и плохие дороги, мне было бы от этого стыдно. А от того, что мое государство – сателлит Соединенных Штатов, мне не стыдно, у меня с этим нормально все. У меня от этого не начинается воспаление национальной гордости... Я это к чему говорю? Что тут вопрос, еще раз подчеркиваю, в целесообразности и в обратимости. Вот когда эти два вопроса взвешиваются и принимается решение в соответствии с информацией, которой владеют ваши руководители, – тогда все будет нормально", – сказал Тамар.
В то же время он обратил внимание, что Израиль "добился своей безопасности", не вступая ни в какие геополитические или военные союзы, а Украина – "намного более могущественное" государство, с большим количеством природных и людских ресурсов.
"Я понимаю прекрасно, почему вам хочется вступить в НАТО. Особенно солдаты, которые каждый день рискуют своей жизнью, – как им хочется ощутить, что есть реальная подмога... Я много раз об этом говорил: я не знаю, является ли НАТО панацеей, но также я не уверен, что вам в одиночку возможно обеспечить свою безопасность. И возможно, назрел исторический момент, когда на повестку дня нужно снова поставить какие-то формы геополитических союзов прошлого", – считает эксперт.
Офицер запаса армии Израиля Тамар: У Украины было три очень интересные контрнаступательные операции. Каждая из них будет изучаться в офицерских академиях развитых стран. Читайте полную версию интервью
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того, как Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что Альянс не является участником войны России против Украины, но будет поддерживать Украину в борьбе против агрессора "столько, сколько будет нужно". По его словам, предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.
Прямого участия НАТО в войне между Россией и Украиной нет и не будет, заявил 29 января 2023 года канцлер Германии Олаф Шольц.
США также с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину неоднократно заявляли, что хоть и готовы предоставить военную и финансовую помощь для борьбы с агрессором, но не будут отправлять свои войска в страну.