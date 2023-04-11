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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Офицер запаса ЦАХАЛ Тамар: Могут ли силы НАТО войти на территорию Украины? Конечно

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Страны НАТО предоставляют Украине оборонную помощь, в том числе тяжелое вооружение и боеприпасы, но исключают свое прямое участие в войне
Страны НАТО предоставляют Украине оборонную помощь, в том числе тяжелое вооружение и боеприпасы, но исключают свое прямое участие в войне
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Войска НАТО могут войти на территорию Украины для оказания помощи украинским Вооруженным силам, считает израильский писатель, военный эксперт, капитан запаса Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Григорий Тамар. Об этом он сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, отвечая на соответствующий вопрос.

"Да, конечно. Естественно. Почему нет? При определенном развитии событий, я думаю, это возможно. Теперь в такой ситуации нужно рассматривать вашему политическому руководству, так сказать, целесообразность и обратимость этого действия", – сказал Тамар. 

По его мнению, на это "можно смотреть по-разному".

"Приходят ли на территорию Израиля американские военные? Да, постоянно это происходит. Влияет ли это каким-то образом на нашу утрату суверенитета? Нет, не влияет. Опять же, понимаете, мне нравятся эти патриоты. Я очень люблю цитировать знаменитую английскую фразу: патриотизм – последнее прибежище негодяев. Когда я говорю, что Израиль – это сателлит Соединенных Штатов, у россиян начинается истерика, как правило. Я, например, не стесняюсь этого факта", – заявил капитан запаса. 

Он пояснил, что, во-первых, "это правда", а во-вторых, с этим фактом у него "нет проблем". 

"Если бы у меня в стране была высокая детская смертность и плохие дороги, мне было бы от этого стыдно. А от того, что мое государство – сателлит Соединенных Штатов, мне не стыдно, у меня с этим нормально все. У меня от этого не начинается воспаление национальной гордости... Я это к чему говорю? Что тут вопрос, еще раз подчеркиваю, в целесообразности и в обратимости. Вот когда эти два вопроса взвешиваются и принимается решение в соответствии с информацией, которой владеют ваши руководители, – тогда все будет нормально", – сказал Тамар.

В то же время он обратил внимание, что Израиль "добился своей безопасности", не вступая ни в какие геополитические или военные союзы, а Украина – "намного более могущественное" государство, с большим количеством природных и людских ресурсов. 

"Я понимаю прекрасно, почему вам хочется вступить в НАТО. Особенно солдаты, которые каждый день рискуют своей жизнью, – как им хочется ощутить, что есть реальная подмога... Я много раз об этом говорил: я не знаю, является ли НАТО панацеей, но также я не уверен, что вам в одиночку возможно обеспечить свою безопасность. И возможно, назрел исторический момент, когда на повестку дня нужно снова поставить какие-то формы геополитических союзов прошлого", – считает эксперт. 

Офицер запаса армии Израиля Тамар: У Украины было три очень интересные контрнаступательные операции. Каждая из них будет изучаться в офицерских академиях развитых стран. Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того, как Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что Альянс не является участником войны России против Украины, но будет поддерживать Украину в борьбе против агрессора "столько, сколько будет нужно". По его словам, предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

Прямого участия НАТО в войне между Россией и Украиной нет и не будет, заявил 29 января 2023 года канцлер Германии Олаф Шольц.

США также с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину неоднократно заявляли, что хоть и готовы предоставить военную и финансовую помощь для борьбы с агрессором, но не будут отправлять свои войска в страну.

Теги: США, Израиль, НАТО, война России против Украины, суверенитет, Григорий Тамар
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