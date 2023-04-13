Утечка данных Пентагона произошла из-за "молодого харизматичного" сотрудника военной базы, он публиковал документы на геймерской платформе – СМИ

Об этом говорится в материале The Washington Post, который вышел 12 апреля.

Журналисты пообщались с членами этого сообщества, один из собеседников издания – на данный момент ему еще нет 18 лет – рассказал, что познакомился с ОГ, когда был подростком, группа в Discord была создана в 2020 году, это было "убежище" от пандемии, где участники делились шутками, мемами, общались.

По его словам, первое сообщение с якобы секретными данными ОГ опубликовал в группе в прошлом году, мужчина, называвший себя сотрудником военной базы, "утверждал, что знает секреты, которые правительство скрывает от обычных людей". Название "военной базы" собеседник СМИ отказался озвучить.

Он говорит, что публикации ОГ сначала представляли собой расшифровки секретных документов, а потом это были фотографии сотен документов. Как пишет WP, это был "поразительный тайник секретов, который в течение последней недели неуклонно выплескивался на всеобщее обозрение, нарушая внешнюю политику США и усугубляя положение союзников Америки".

Также собеседник издания сказал, что на некоторых документах была пометка NOFORN, которая означает, информация настолько секретна, что ее нельзя передавать иностранным гражданам.

Информацию, которую WP озвучил несовершеннолетний собеседник, подтвердил в беседе с журналистами еще один участник группы. Оба сказали, что знают настоящее имя ОГ и штат, в котором он работает, но отказались называть его, пока ФБР ищет источник утечки. Discord сообщила, что сотрудничает со следствием.

Издание описывает виновника утечки как "молодого харизматичного любителя оружия". По словам собеседников издания, ОГ около 20 лет, он "в форме, сильный, вооружен и обучен". Они назвали мужчину "бесспорным лидером", а на видео, которое просмотрели журналисты ОГ, стреляя в тире, выкрикивает расистские и антисемитские оскорбления.

Среди документов, фотографии которых он опубликовал, были "подробные схемы боевых действий в Украине и высокосекретные спутниковые снимки последствий российских ракетных ударов по украинским электростанциям", а также "наброски потенциальных траекторий северокорейских баллистических ядерных ракет, которые могут достичь Соединенных Штатов" и фотографии китайского шара-шпиона, пролетевшего над США в феврале, сообщило издание.

WP считает, что подсказки в поиске ОГ правоохранителям могут дать фотографии, которые он публиковал – часть документов сфотографированы якобы на кроватью, на полях некоторых видно клей Gorilla Glue, инструкция к прицелу и щипчики для ногтей, также распечатанные документы фотографировали на фоне клавиатуры с красной подсветкой.