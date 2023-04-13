ГОРДОН
 
 
МИР

Утечка данных Пентагона произошла из-за "молодого харизматичного" сотрудника военной базы, он публиковал документы на геймерской платформе – СМИ

Мужчина с ником ОГ обнародовал "поразительный тайник секретов", пишет WP
Мужчина с ником ОГ обнародовал "поразительный тайник секретов", пишет WP
Фото: depositphotos.com

За утечкой тайных документов из Пентагона стоит сотрудник военной базы, который под ником ОГ публиковал эти данные на популярном среди геймеров портале Discord, в закрытой группе из примерно 20 участников (в основном – мужчин и мальчиков).

Об этом говорится в материале The Washington Post, который вышел 12 апреля. 

Журналисты пообщались с членами этого сообщества, один из собеседников издания – на данный момент ему еще нет 18 лет – рассказал, что познакомился с ОГ, когда был подростком, группа в Discord была создана в 2020 году, это было "убежище" от пандемии, где участники делились шутками, мемами, общались. 

По его словам, первое сообщение с якобы секретными данными ОГ опубликовал в группе в прошлом году, мужчина, называвший себя сотрудником военной базы, "утверждал, что знает секреты, которые правительство скрывает от обычных людей". Название "военной базы" собеседник СМИ отказался озвучить. 

Он говорит, что публикации ОГ сначала представляли собой расшифровки секретных документов, а потом это были фотографии сотен документов. Как пишет WP, это был "поразительный тайник секретов, который в течение последней недели неуклонно выплескивался на всеобщее обозрение, нарушая внешнюю политику США и усугубляя положение союзников Америки". 

Также собеседник издания сказал, что на некоторых документах была пометка NOFORN, которая означает, информация настолько секретна, что ее нельзя передавать иностранным гражданам.  

Информацию, которую WP озвучил несовершеннолетний собеседник, подтвердил в беседе с журналистами еще один участник группы. Оба сказали, что знают настоящее имя ОГ и штат, в котором он работает, но отказались называть его, пока ФБР ищет источник утечки. Discord сообщила, что сотрудничает со следствием.

Издание описывает виновника утечки как "молодого харизматичного любителя оружия". По словам собеседников издания, ОГ около 20 лет, он "в форме, сильный, вооружен и обучен". Они назвали мужчину "бесспорным лидером", а на видео, которое просмотрели журналисты ОГ, стреляя в тире, выкрикивает расистские и антисемитские оскорбления. 

Среди документов, фотографии которых он опубликовал, были "подробные схемы боевых действий в Украине и высокосекретные спутниковые снимки последствий российских ракетных ударов по украинским электростанциям", а также "наброски потенциальных траекторий северокорейских баллистических ядерных ракет, которые могут достичь Соединенных Штатов" и фотографии китайского шара-шпиона, пролетевшего над США в феврале, сообщило издание.

WP считает, что подсказки в поиске ОГ правоохранителям могут дать фотографии, которые он публиковал – часть документов сфотографированы якобы на кроватью, на полях некоторых видно клей Gorilla Glue, инструкция к прицелу и щипчики для ногтей, также распечатанные документы фотографировали на фоне клавиатуры с красной подсветкой.   

Контекст:

6 апреля The New York Times сообщила, что Пентагон расследует источник публикации в различных социальных сетях списка секретных американских военных документов, которые касаются ряда противников и союзников США. В слитых документах, в частности, отражены оперативные отчеты и оценки возможностей Вооруженных сил Украины, графики поставок оружия, но там нет конкретных планов боевых действий, говорится в статье NYT. При этом собеседники СМИ подчеркивали, что часть документов выглядит достоверно, а часть данных – искажена. 

По данным The Washington Post, среди слитых документов были и такие, которые содержат информацию о возможном военном сотрудничестве России с Турцией и Египтом.

В министерстве обороны США продолжают оценивать масштабы утечки, но уверены, что публичной стала "очень чувствительная, секретная" информация, рассказал помощник главы Пентагона Крис Мигер. Министр обороны США Ллойд Остин пообещал найти источник утечки секретных документов.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в слитых документах есть правдивая и ложная информация. По его мнению, утечка была преднамеренной попыткой страны-агрессора России посеять раздор между союзниками Украины. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Пентагон, военная база, подростки, мальчик, The Washington Post, утечка данных, мужчины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Смажьте паску этими продуктами, и она станет особо аппетитной и румяной
Смажьте паску этими продуктами, и она станет особо аппетитной и румяной
"Просто хотела поделиться эмоциями". 49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко показала пляжное фото
"Просто хотела поделиться эмоциями". 49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко показала пляжное фото
  HBO снимает сериал о Гарри Поттере по книгам Роулинг. Вышел первый тизер
  HBO снимает сериал о Гарри Поттере по книгам Роулинг. Вышел первый тизер
Галина ГРИШИНА
Не сажайте кабачки рядом с этими овощами! Будет скудный урожай тех и других
Не сажайте кабачки рядом с этими овощами! Будет скудный урожай тех и других
Названы все оттенки волос, которые старят. Список
Названы все оттенки волос, которые старят. Список
Облокотилась на его плечо. Мишина в ультрамини и микротопе показала свежее фото с мужчиной
Облокотилась на его плечо. Мишина в ультрамини и микротопе показала свежее фото с мужчиной
На каких дровах можно приготовить вкусный и ароматный шашлык. Советы экспертов
На каких дровах можно приготовить вкусный и ароматный шашлык. Советы экспертов
Галина ГРИШИНА
49-летняя Клум в плавках показала объятия с 33-летним мужем. Фото
49-летняя Клум в плавках показала объятия с 33-летним мужем. Фото
В Украину прибыл лауреат "Грэмми" и посол United24 Пейсли. Он исполнил в Киеве свой хит Same Here и украинскую песню "Червона рута". Видео
В Украину прибыл лауреат "Грэмми" и посол United24 Пейсли. Он исполнил в Киеве свой хит Same Here и украинскую песню "Червона рута". Видео
Галина ГРИШИНА
"Это настоящая любовь". Известный ведущий высказался о романе советника Зеленского и Миши Романовой
"Это настоящая любовь". Известный ведущий высказался о романе советника Зеленского и Миши Романовой
Галина ГРИШИНА
Как красиво украсить паску. 10 ярких идей для вдохновения
Как красиво украсить паску. 10 ярких идей для вдохновения
Галина ГРИШИНА
Как определить лучшее место для посадки груши, чтобы был хороший урожай
Как определить лучшее место для посадки груши, чтобы был хороший урожай
Галина ГРИШИНА
"Я сказала себе: придумывай что-то, а то будешь голодной". В новой пародии Ани Лорак "призналась", чем будет зарабатывать на жизнь
"Я сказала себе: придумывай что-то, а то будешь голодной". В новой пародии Ани Лорак "призналась", чем будет зарабатывать на жизнь
На Пугачеву в России написали донос в Генпрокуратуру. Его автор ранее писал донос на Ахеджакову
На Пугачеву в России написали донос в Генпрокуратуру. Его автор ранее писал донос на Ахеджакову
Галина ГРИШИНА
Эти четыре ошибки безвозвратно испортят вкус шашлыка. Эксперты рассказали, как делать не надо
Эти четыре ошибки безвозвратно испортят вкус шашлыка. Эксперты рассказали, как делать не надо
Галина ГРИШИНА
Акриловые ногти можно снять самостоятельно. Эксперт рассказала, как сделать это дома и не повредить натуральные
Акриловые ногти можно снять самостоятельно. Эксперт рассказала, как сделать это дома и не повредить натуральные
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Модный эксперт назвала цвет, которого стоит избегать женщинам старше 50 лет (72945)
2
Профилактика монилиоза. Садовод рассказал, чем в апреле повторно обработать абрикосы, чтобы собрать хороший урожай (55094)
3
49-летняя Клум снялась топлес. Фото (50753)
4
"Мы не вместе". Журналисты обнародовали переписку с Каменских, в которой она обсуждает Потапа (48760)
5
В белье, бикини и укороченном топе. 53-летняя Лопес в одном ролике показала себя 20 лет назад и сейчас. Видео (46896)
6
Комаровский ответил, считает ли Зеленского хорошим отцом: Однозначно доминировала Лена. И продолжает решать (44253)
7
Эту обувь не стоит носить женщинам старше 50 лет, если они хотят выглядеть моложе и элегантнее. Комментарий модного эксперта (40401)
8
Самая лучшая глазурь для паски, которая не липнет к рукам и не крошится при нарезке. Рецепт из простых продуктов (37539)
 
 
 
 