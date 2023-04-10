Соловей: Накануне 24 февраля, когда решалось, начинать ли эту пресловутую "операцию" против Украины, Патрушев был единственным, кто осторожно говорил: "Еще не исчерпаны другие средства"

"В некоторых аспектах Николай Платонович, у которого прозвище Сократович, – человек в высшей степени здравомыслящий. Но в том, что касается взглядов на историю, я думаю, он, как и Владимир Владимирович [Путин, президент РФ], получал эти взгляды из одного источника. И с тех пор они коррекции не подвергались", – сказал он.

Соловей считает, что Патрушев действительно верит в то, Россия дважды спасала Америку от распада, как он заявлял в интервью. По его словам, это исходит из комплекса знаний, которые Патрушев в свое время получил и которыми руководствуется.

"Но поверьте, в других вопросах это абсолютно здравомыслящий человек, это очень важно понимать. И когда решался вопрос накануне 24 февраля, начиная с 21-го, когда все уже входило в решающую стадию – начинать ли эту "операцию" пресловутую против Украины или не начинать, – может быть, он был единственным человеком фактически, который очень осторожно, но довольно внятно говорил, что еще не исчерпаны другие средства и пути решения. Почему он так говорит – он, в отличие от Владимира Владимировича, все-таки доверился тем аналитическим выкладкам, которые получил от своих экспертов из Совета безопасности. А эти выкладки были для перспективы российских вооруженных сил, как говорят, не очень комплементарны. Наоборот, они довольно высоко оценивали потенциал сопротивления Украины", – рассказал Соловей.

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