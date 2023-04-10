Соловей: Накануне 24 февраля, когда решалось, начинать ли эту пресловутую "операцию" против Украины, Патрушев был единственным, кто осторожно говорил: "Еще не исчерпаны другие средства"

"В некоторых аспектах Николай Платонович, у которого прозвище Сократович, – человек в высшей степени здравомыслящий. Но в том, что касается взглядов на историю, я думаю, он, как и Владимир Владимирович [Путин, президент РФ], получал эти взгляды из одного источника. И с тех пор они коррекции не подвергались", – сказал он.
Соловей считает, что Патрушев действительно верит в то, Россия дважды спасала Америку от распада, как он заявлял в интервью. По его словам, это исходит из комплекса знаний, которые Патрушев в свое время получил и которыми руководствуется.
"Но поверьте, в других вопросах это абсолютно здравомыслящий человек, это очень важно понимать. И когда решался вопрос накануне 24 февраля, начиная с 21-го, когда все уже входило в решающую стадию – начинать ли эту "операцию" пресловутую против Украины или не начинать, – может быть, он был единственным человеком фактически, который очень осторожно, но довольно внятно говорил, что еще не исчерпаны другие средства и пути решения. Почему он так говорит – он, в отличие от Владимира Владимировича, все-таки доверился тем аналитическим выкладкам, которые получил от своих экспертов из Совета безопасности. А эти выкладки были для перспективы российских вооруженных сил, как говорят, не очень комплементарны. Наоборот, они довольно высоко оценивали потенциал сопротивления Украины", – рассказал Соловей.
Патрушев с 1970-х работал в органах КГБ (затем – ФСБ). В 1999–2008 годах он был директором ФСБ, с 2008 года занимает должность секретаря Совбеза.
По словам живущего во Франции российского бизнесмена, бывшего друга Путина Сергея Пугачева, Патрушев – "старой школы чекист", который всегда конкурировал с Путиным. По информации бизнесмена, Патрушев "очень огорчился", когда в 1998 году главой ФСБ назначили Путина, а не его.
В настоящее время, по данным ряда российских политиков и бизнесменов, Патрушев входит в ближайшее окружение Путина. Об этом, в частности, рассказывали бывший советник Путина, российский экономист Андрей Илларионов и российско-израильский бизнесмен Леонид Невзлин. При этом, как утверждает Пугачев, Патрушев не уважает Путина, "считает его совершенно ниже плинтуса и никаким не президентом".
Журналисты британского издания The Times писали, что именно Патрушев, а также директор ФСБ Александр Бортников убедили Путина начать войну против Украины, а министр обороны Сергей Шойгу был "сомневающимся исполнителем". Такого мнения придерживается и Касьянов.