Патрушев заявил, что у России есть "уникальное оружие", способное уничтожить США. В соцсетях уже смеются

Комментарий российского политика вызван информацией о возможном превентивном ударе по РФ "в случае прямого конфликта" двух государств, и назвал "очень опасной" и "недальновидной глупостью" мнение, что после этого "Россия уже ответить не сможет".
По словам секретаря Совбеза РФ, "забыв уроки истории, кое-кто на Западе уже рассуждает о реванше, который приведет к военной победе над Россией".
"На это мы можем сказать одно. Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. Но обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию", – заявил Патрушев.
Каким именно "уникальным оружием" обладает Россия, он не уточнил.
Пользователи соцсетей со свойственной им иронией уже отреагировали на заявление Патрушева.
"У России есть уникальное оружие, которым она способна уничтожить любого противника, в том числе США, - секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.— Jonny Mnenonik (@JMnenonik) March 27, 2023
Но пока снимаются с хранения танки, которым больше 70 лет, чтобы взять Бахмут, который что-то не берется уже почти год.
«У России есть уникальное оружие, которым она способна уничтожить любого противника, в том числе США, в случае угрозы своему существованию» — заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.— Максим Мирович (@MirovichMedia) March 27, 2023
А гвозди-то научились делать? Или всё в Китае покупаете?
Секретарь совбеза патрушев пригрозил Америке "чудо-оружием":— Перекись водорода (@liralic11) March 27, 2023
"россия обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США", — заявил патрушев в интервью росСМИ. pic.twitter.com/RosRQ41JzM
Патрушев пригрозил уничтожить Америку «чудо-оружием»— Голый Патриот (@GolyDovolen) March 27, 2023
А почему у Роиссии нет чудо-оружия против коррупции, нищеты и бесправия?
У России есть уникальное оружие, которым она способна уничтожить любого противника, в том числе США, в случае угрозы своему существованию, — секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев— 1¢ wise (@mikailme) March 27, 2023
170 тысяч разорванных в клочья Кузьмичей страшно рады данному пиздежу pic.twitter.com/ZJUm3LHZAs
патрушев не только рассказал про секретное оружие , но и продемонстрировал его… pic.twitter.com/2JvP7DFp6P— Отец Иштвана и Гаврилы (@DudkevicSergij) March 27, 2023
У России есть уникальное оружие, которым она способна уничтожить любого противника, в том числе США, в случае угрозы своему существованию, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.— MARAZMKREPCHAET * (@TRAKTOR47205013) March 27, 2023
Боевые комары ? pic.twitter.com/0TDEBoyHdu