Патрушев заявил, что у России есть "уникальное оружие", способное уничтожить США. В соцсетях уже смеются

Патрушев сказал, когда РФ применит свое "уникальное оружие" Фото: ЕРА

Комментарий российского политика вызван информацией о возможном превентивном ударе по РФ "в случае прямого конфликта" двух государств, и назвал "очень опасной" и "недальновидной глупостью" мнение, что после этого "Россия уже ответить не сможет".

По словам секретаря Совбеза РФ, "забыв уроки истории, кое-кто на Западе уже рассуждает о реванше, который приведет к военной победе над Россией".

"На это мы можем сказать одно. Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. Но обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию", – заявил Патрушев.

Каким именно "уникальным оружием" обладает Россия, он не уточнил.

Пользователи соцсетей со свойственной им иронией уже отреагировали на заявление Патрушева.

"У России есть уникальное оружие, которым она способна уничтожить любого противника, в том числе США, - секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.



Но пока снимаются с хранения танки, которым больше 70 лет, чтобы взять Бахмут, который что-то не берется уже почти год. — Jonny Mnenonik (@JMnenonik) March 27, 2023

«У России есть уникальное оружие, которым она способна уничтожить любого противника, в том числе США, в случае угрозы своему существованию» — заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.



А гвозди-то научились делать? Или всё в Китае покупаете? — Максим Мирович (@MirovichMedia) March 27, 2023

Секретарь совбеза патрушев пригрозил Америке "чудо-оружием":

"россия обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США", — заявил патрушев в интервью росСМИ. pic.twitter.com/RosRQ41JzM — Перекись водорода (@liralic11) March 27, 2023

Патрушев пригрозил уничтожить Америку «чудо-оружием»



А почему у Роиссии нет чудо-оружия против коррупции, нищеты и бесправия? — Голый Патриот (@GolyDovolen) March 27, 2023

У России есть уникальное оружие, которым она способна уничтожить любого противника, в том числе США, в случае угрозы своему существованию, — секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев



170 тысяч разорванных в клочья Кузьмичей страшно рады данному пиздежу pic.twitter.com/ZJUm3LHZAs — 1¢ wise (@mikailme) March 27, 2023

патрушев не только рассказал про секретное оружие , но и продемонстрировал его… pic.twitter.com/2JvP7DFp6P — Отец Иштвана и Гаврилы (@DudkevicSergij) March 27, 2023