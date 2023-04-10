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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Соловей: Путин пытается сделать вид, что он ни на какие уступки не пойдет, и похоже, это правда. Значит, на уступки пойдут другие люди

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Путин не собирается идти на уступки Украине, считает Соловей
Путин не собирается идти на уступки Украине, считает Соловей
Фото: EPA

Российский политический аналитик, доктор исторических наук Валерий Соловей убежден, что у президента РФ Владимира Путина нет желания по своей воле вернуть Украине незаконно оккупированные Россией территории. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Если предположить, что украинское контрнаступление будет успешным, и Запад, и китайцы тоже скажут Путину: "Ну, давай договаривайся". Где та грань компромисса, на которую Путин готов пойти. Что он готов отдать и от чего не готов отказаться категорически?" – спросил Гордон.

Соловей пояснил, что с точки зрения российского президента уступки поставят под сомнение всю его украинскую кампанию.

"Естественно, от Крыма отказаться он не готов. От [незаконно присоединенных к РФ украинских] "новых территорий" он не хочет отказываться, хотя это уже какие-то огрызки на самом деле так называемых "новых территорий" [которые Украина успешно деоккупирует]. Если он откажется, то получается, весь этот год с небольшим все было бессмысленно, беспощадно, отвратительно и без всякого результата", – указал аналитик.

Он добавил, что российские военные давно предлагали Путину отступление, объясняя, что войскам РФ "надо оставить все это [оккупированные РФ территории юга Украины]: и Херсон оставить", сосредоточиться в Донбассе, Крыму, и с этой позиции уже выходить на переговоры с Украиной.

"Путин пытается сделать вид, что он не пойдет [на переговоры], и похоже, это правда, что он не пойдет ни на какие уступки. Значит, тогда на уступки пойдут другие люди. Скорее всего", – резюмировал Соловей. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Ряд аналитиков высказывает предположения, что военное поражение в Украине может привести к смене власти в России. Обозреватель сайта NV, ведущий "Радио NV" Иван Яковина считает, что Путин уже теряет власть и становится "страшной обузой" даже для своего окружения.

Путин кажется "более изолированным, чем когда-либо", и чувствует "потерю друзей" как в России, так и за ее пределами, писала по итогам 2022 года The Washington Post.

У Путина в феврале 2022 года были все возможности не начинать вторжения в Украину, заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону живущий в Украине израильский политтехнолог Михаил Шейтельман. "Он мог всю жизнь жить прекрасно, заработать еще триллион долларов для себя лично и для своих потомков и править Россией еще как минимум 30 лет. Все у него было в руках", – сказал он.

Российский оппозиционный политик, бывший председатель правительства Российской Федерации Михаил Касьянов допустил в интервью Гордону, что Путину могут предложить некие гарантии безопасности в обмен на уход от власти. По мнению Касьянова, никто при этом не станет обсуждать с Путиным сохранение его активов, а единственной страной, которая может принять и защитить президента РФ, является Китай.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, оккупация, переговоры, Валерий Соловей, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, деоккупация
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