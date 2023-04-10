Соловей: Путин пытается сделать вид, что он ни на какие уступки не пойдет, и похоже, это правда. Значит, на уступки пойдут другие люди

"Если предположить, что украинское контрнаступление будет успешным, и Запад, и китайцы тоже скажут Путину: "Ну, давай договаривайся". Где та грань компромисса, на которую Путин готов пойти. Что он готов отдать и от чего не готов отказаться категорически?" – спросил Гордон.

Соловей пояснил, что с точки зрения российского президента уступки поставят под сомнение всю его украинскую кампанию.

"Естественно, от Крыма отказаться он не готов. От [незаконно присоединенных к РФ украинских] "новых территорий" он не хочет отказываться, хотя это уже какие-то огрызки на самом деле так называемых "новых территорий" [которые Украина успешно деоккупирует]. Если он откажется, то получается, весь этот год с небольшим все было бессмысленно, беспощадно, отвратительно и без всякого результата", – указал аналитик.

Он добавил, что российские военные давно предлагали Путину отступление, объясняя, что войскам РФ "надо оставить все это [оккупированные РФ территории юга Украины]: и Херсон оставить", сосредоточиться в Донбассе, Крыму, и с этой позиции уже выходить на переговоры с Украиной.

"Путин пытается сделать вид, что он не пойдет [на переговоры], и похоже, это правда, что он не пойдет ни на какие уступки. Значит, тогда на уступки пойдут другие люди. Скорее всего", – резюмировал Соловей.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube