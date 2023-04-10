Соловей: Может, чекисты захотят купить свою легитимность, передав Путина в Гаагу. Я нисколько не шучу

"От чекистов, силовиков все [в России] безумно устали. Да, они надеются, что будут за кулисами [и дальше руководить Россией]… вряд ли у них получится. Тот, кто придет от них или вместе с ними, вряд ли надолго сможет удержаться", – полагает аналитик.
Соловей убежден, что для чекистов чрезвычайно важно, чтобы в России сработал легитимный механизм передачи власти.
"Они очень надеялись, что Путин выполнит свое обещание передать власть. но после ордера [на арест Путина, выданного МУС в Гааге] шансов на это не осталось. Вообще никаких. Просто никаких. Может быть, они захотят купить свою легитимность тем, что передадут его в Гаагу, кто знает", – заявил аналитик
Он подчеркнул, что это предположение – не шутка.
"Я нисколько не шучу. Это только по форме шутка. Если цена будет приемлемой… Если помните, [Первый секретарь ЦК КПСС] Никита Сергеевич [Хрущев] мертвого [советского вождя-диктатора Иосифа] Сталина вынес [из мавзолея на Красной площади, где тот лежал с 1953-го по 1961 год], а тут – почему бы не вынести живого Путина. Кто-то подумает – а чем я хуже Хрущева, пойду еще дальше", – допустил Соловей.
Международный уголовный суд действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года. Римский статут подписали и ратифицировали 122 страны, 31 – только подписала. МУС, базирующийся в Гааге, рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военных преступлений. Юрисдикция суда распространяется только на те государства, которые ратифицировали Римский статут.
Россия подписала этот документ в 2000 году, но так его и не ратифицировала. 16 ноября 2016 года Путин поручил МИД РФ уведомить генерального секретаря ООН о намерении Москвы покинуть Римский статут. В МИД РФ обвинили МУС в неэффективной и однобокой работе, а также заявили, что суд не оправдал возложенных на него надежд.
17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию. Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого, отметили в Офисе генпрокурора Украины.
Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой". Однако главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта заявил, что Путин может предстать перед судом, несмотря на аргументы Москвы о том, что на Россию не распространяются решения Международного уголовного суда.