Соловей: Может, чекисты захотят купить свою легитимность, передав Путина в Гаагу. Я нисколько не шучу

Путина могут сдать в Гаагу его соратники-чекисты, чтобы попробовать сохранить себя как клан, управляющий Россией, допускает Соловей Фото: EPA

"От чекистов, силовиков все [в России] безумно устали. Да, они надеются, что будут за кулисами [и дальше руководить Россией]… вряд ли у них получится. Тот, кто придет от них или вместе с ними, вряд ли надолго сможет удержаться", – полагает аналитик.

Соловей убежден, что для чекистов чрезвычайно важно, чтобы в России сработал легитимный механизм передачи власти.

"Они очень надеялись, что Путин выполнит свое обещание передать власть. но после ордера [на арест Путина, выданного МУС в Гааге] шансов на это не осталось. Вообще никаких. Просто никаких. Может быть, они захотят купить свою легитимность тем, что передадут его в Гаагу, кто знает", – заявил аналитик

Он подчеркнул, что это предположение – не шутка.

"Я нисколько не шучу. Это только по форме шутка. Если цена будет приемлемой… Если помните, [Первый секретарь ЦК КПСС] Никита Сергеевич [Хрущев] мертвого [советского вождя-диктатора Иосифа] Сталина вынес [из мавзолея на Красной площади, где тот лежал с 1953-го по 1961 год], а тут – почему бы не вынести живого Путина. Кто-то подумает – а чем я хуже Хрущева, пойду еще дальше", – допустил Соловей.

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