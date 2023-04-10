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Соловей: Может, чекисты захотят купить свою легитимность, передав Путина в Гаагу. Я нисколько не шучу

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Путина могут сдать в Гаагу его соратники-чекисты, чтобы попробовать сохранить себя как клан, управляющий Россией, допускает Соловей
Путина могут сдать в Гаагу его соратники-чекисты, чтобы попробовать сохранить себя как клан, управляющий Россией, допускает Соловей
Фото: EPA

Российский политический аналитик, доктор исторических наук Валерий Соловей считает, что российские силовики и спецслужбы в попытке сохранить власть могут принести в жертву президента РФ Владимира Путина, выдав его Международному уголовному суду в Гааге. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"От чекистов, силовиков все [в России] безумно устали. Да, они надеются, что будут за кулисами [и дальше руководить Россией]… вряд ли у них  получится. Тот, кто придет от них или вместе с ними, вряд ли надолго сможет удержаться", – полагает аналитик.

Соловей убежден, что для чекистов чрезвычайно важно, чтобы в России сработал легитимный механизм передачи власти.

"Они очень надеялись, что Путин выполнит свое обещание передать власть. но после ордера [на арест Путина, выданного МУС в Гааге] шансов на это не осталось. Вообще никаких. Просто никаких. Может быть, они захотят купить свою легитимность тем, что передадут его в Гаагу, кто знает", – заявил аналитик

Он подчеркнул, что это предположение – не шутка.

"Я нисколько не шучу. Это только по форме шутка. Если цена будет приемлемой… Если помните, [Первый секретарь ЦК КПСС] Никита Сергеевич [Хрущев] мертвого [советского вождя-диктатора Иосифа] Сталина вынес [из мавзолея на Красной площади, где тот лежал с 1953-го по 1961 год], а тут – почему бы не вынести живого Путина. Кто-то подумает – а чем я хуже Хрущева, пойду еще дальше", – допустил Соловей.

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Контекст:

Международный уголовный суд действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года. Римский статут подписали и ратифицировали 122 страны, 31 – только подписала. МУС, базирующийся в Гааге, рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военных преступлений. Юрисдикция суда распространяется только на те государства, которые ратифицировали Римский статут.

Россия подписала этот документ в 2000 году, но так его и не ратифицировала. 16 ноября 2016 года Путин поручил МИД РФ уведомить генерального секретаря ООН о намерении Москвы покинуть Римский статут. В МИД РФ обвинили МУС в неэффективной и однобокой работе, а также заявили, что суд не оправдал возложенных на него надежд.

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию. Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой". Однако главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта заявил, что Путин может предстать перед судом, несмотря на аргументы Москвы о том, что на Россию не распространяются решения Международного уголовного суда.

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Москва, Кремль, Валерий Соловей, Римский статут, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Международный уголовный суд, власть, российские оккупанты
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