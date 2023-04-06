Дипломаты CША, Великобритании, Албании и Мальты бойкотировали видеообращение Львовой-Беловой в ООН

Видео демарша дипломатов четырех стран обнародовала в Twitter 6 апреля корреспондент CBS News в ООН Памела Фальк.

#Breaking * Russian official wanted by IntlCrimCourt claims @UN that Ukrainian kids are kidnapped for their safety



* See walkout by U.S. & U.K., Albania & Malta walkout and Russia's version of the meeting



* Ukrainian children who escaped Russia & Ukraine UN Amb on forced… pic.twitter.com/QxyE2zy8Pd — Pamela Falk CBS News Correspondent United Nations (@PamelaFalk) April 6, 2023

Агентство пишет, что неофициальная встреча в Совбезе ООН была созвана по инициативе России, председательствующей здесь с 1 апреля, и была посвящена проблеме детей, вывезенных из Украины в Россию. В формулировке страны-оккупанта мероприятие было посвящено "вопросам эвакуацией детей из зон конфликтов".

В Reuters указали, что РФ не скрывает программу, в рамках которой она незаконно перевезла в Россию тысячи украинских детей, и представляет ее как "гуманитарную акцию по защите детей-сирот и детей, брошенных в зоне боевых действий".

Агентство добавляет, что Великобритания и США также заблокировали трансляцию этой встречи на веб-сайте ООН. Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила журналистам, что благодаря этой блокировке у Львовой-Беловой не было "международной трибуны" для распространения дезинформации и попыток "защитить свои ужасные действия", которые происходят в Украине.

Блокировка трансляции означает, что видеозапись выступления также не будет сохранена на сайте ООН. Для проведения трансляции нужно согласие всех 15 членов Совбеза.

В заявлении представительства Великобритании в ООН в Twitter отмечалось, что "если Мария Львова-Белова хочет отчитаться о своих действиях, она может сделать это в Гааге", и что ей нельзя предоставлять платформу ООН для распространения дезинформации.

Deutsche Welle напоминает, что выступление Львовой-Беловой в ООН осудили около 50 стран, включая Германию. В совместном заявлении они обвинили РФ в том, что она "злоупотребляет своими полномочиями и привилегиями постоянного члена Совбеза ООН для того, чтобы распространять дезинформацию о массовых похищениях и принудительном переселении тысяч украинских детей".

"Сколько бы лжи ни распространялось, правду скрыть не удастся: Россия продолжает противоправно и принудительно депортировать украинских детей во время войны, которую она же и начала", – заявила в Twitter германская миссия в ООН.