Дипломаты CША, Великобритании, Албании и Мальты бойкотировали видеообращение Львовой-Беловой в ООН

Видео демарша дипломатов четырех стран обнародовала в Twitter 6 апреля корреспондент CBS News в ООН Памела Фальк.
#Breaking * Russian official wanted by IntlCrimCourt claims @UN that Ukrainian kids are kidnapped for their safety— Pamela Falk CBS News Correspondent United Nations (@PamelaFalk) April 6, 2023
* See walkout by U.S. & U.K., Albania & Malta walkout and Russia's version of the meeting
* Ukrainian children who escaped Russia & Ukraine UN Amb on forced… pic.twitter.com/QxyE2zy8Pd
Агентство пишет, что неофициальная встреча в Совбезе ООН была созвана по инициативе России, председательствующей здесь с 1 апреля, и была посвящена проблеме детей, вывезенных из Украины в Россию. В формулировке страны-оккупанта мероприятие было посвящено "вопросам эвакуацией детей из зон конфликтов".
В Reuters указали, что РФ не скрывает программу, в рамках которой она незаконно перевезла в Россию тысячи украинских детей, и представляет ее как "гуманитарную акцию по защите детей-сирот и детей, брошенных в зоне боевых действий".
Агентство добавляет, что Великобритания и США также заблокировали трансляцию этой встречи на веб-сайте ООН. Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила журналистам, что благодаря этой блокировке у Львовой-Беловой не было "международной трибуны" для распространения дезинформации и попыток "защитить свои ужасные действия", которые происходят в Украине.
Блокировка трансляции означает, что видеозапись выступления также не будет сохранена на сайте ООН. Для проведения трансляции нужно согласие всех 15 членов Совбеза.
В заявлении представительства Великобритании в ООН в Twitter отмечалось, что "если Мария Львова-Белова хочет отчитаться о своих действиях, она может сделать это в Гааге", и что ей нельзя предоставлять платформу ООН для распространения дезинформации.
Deutsche Welle напоминает, что выступление Львовой-Беловой в ООН осудили около 50 стран, включая Германию. В совместном заявлении они обвинили РФ в том, что она "злоупотребляет своими полномочиями и привилегиями постоянного члена Совбеза ООН для того, чтобы распространять дезинформацию о массовых похищениях и принудительном переселении тысяч украинских детей".
"Сколько бы лжи ни распространялось, правду скрыть не удастся: Россия продолжает противоправно и принудительно депортировать украинских детей во время войны, которую она же и начала", – заявила в Twitter германская миссия в ООН.
No amount of disinformation can hide the truth: Russia continues to unlawfully and forcibly deport Ukrainian children in the midst of a war they started. Nearly 20 thousand * children have been taken from their families.— Germany in the United Nations (@GermanyUN) April 5, 2023
The international community cannot let this stand. https://t.co/tlTnrrbH2F
В России 18 июня 2022 года заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.
7 сентября 2022 года США обвинили Россию в насильственной депортации до 1,6 млн украинцев и проведении так называемых фильтраций, включающих инвазивную проверку безопасности, допросы, разделение семей и задержания. По данным США, только в июле в Россию вывезли 1,8 тыс. украинских детей.
Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и Львовой-Беловой 17 марта 2023 года. Они подозреваются в совершении военного преступления – незаконной депортации и перемещении населения (согласно релизу МУС, речь идет о детях) из оккупированных районов Украины в Россию после начала полномасштабной войны РФ против Украины в феврале 2022 года.
Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины. В Кремле, комментируя выдачу ордера на арест Путина, заявили, что Россия не признает юрисдикцию МУС. "Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой", – отметил спикер Путина Дмитрий Песков.
Российская уполномоченная по правам ребенка осенью прошлого года незаконно взяла в семью одного из детей, похищенных в Мариуполе российской армией. МИД Украины тогда инициировал уголовное расследование против нее.
По состоянию на сегодняшний день известно как минимум о 16,2 тыс. депортированных Россией украинских детей, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он назвал решение МУС историческим. По словам Лубинца, это "только начало на пути привлечения виновных к ответственности".