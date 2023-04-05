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"Пусть выступает в Гааге". Британия заблокировала трансляцию выступления в ООН российского омбудсмена, которую МУС разрешил арестовать вместе с Путиным

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16 марта Международный уголовный суд выписал ордер на арест Львовой-Беловой и президента РФ
16 марта Международный уголовный суд выписал ордер на арест Львовой-Беловой и президента РФ
Фото: ЕРА

Представительство Великобритании в Организации Объединенных Наций не допустило онлайн-выступления на неформальном заседании Совета Безопасности ООН российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Об этом британская делегация 5 апреля сообщила в Twitter.

Страна-агрессор заявила об участии чиновницы в брифинге на тему насильного вывоза украинских детей с оккупированных территорий в РФ.

Британцы отозвали участие своего посла в мероприятии, а также заблокировали трансляцию заседания на UNTV – официальном ресурсе ООН. 

"Ей нельзя предоставлять платформу ООН для распространения дезинформации. Если Мария Львова-Белова хочет дать отчет о своих действиях, она может сделать это в Гааге", – говорится в сообщении.

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Контекст:

В России 18 июня 2022 года заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети. 

7 сентября 2022 года США обвинили Россию в насильственной депортации до 1,6 млн украинцев и проведении так называемых фильтраций, включающих инвазивную проверку безопасности, допросы, разделение семей и задержания. По данным США, только в июле в Россию вывезли 1,8 тыс. украинских детей.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что известно как минимум о 16,2 тыс. депортированных Россией украинских детей. 

Теги: Россия, ООН, Великобритания, Совет Безопасности ООН, дети, омбудсмен, война России против Украины, Мария Львова-Белова
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