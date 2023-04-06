Данилов: Путин, который уничтожил 500 украинских детей, все еще остается рукопожатным в мире. Это просто нонсенс

"Какое право эта женщина [Львова-Белова] вообще имеет принимать в этом участие, если она сама преступница, которая украла наших детей? Она принимала в этом непосредственное участие и даже гордилась этим. Современный мир стал несколько странным. Россия, как известно, с 1 апреля возглавляет Совбез ООН. Как страна-террорист может возглавлять Совбез ООН? Объясните, пожалуйста, это любому гражданину на Земле – как это вообще может быть?" – сказал он.
Данилов заявил, что все дети, депортированные с территории Украины, будут возвращены домой.
Секретарь СНБО напомнил, что страна-агрессор Россия по приказу своего президента Владимира Путина убила 500 украинских детей и никто в мире не хочет об этом говорить и поднимать этот вопрос.
"С ним ведут какие-то переговоры, пожимают ему руку, о чем-то с ним разговаривают то по телефону, то очно. Человек, который уничтожил 500 детей, все еще остается рукопожатным в мире. Это просто нонсенс", – сказал он.
По данным официального портала "Діти війни", оккупанты депортировали из Украины более 19,5 тыс. детей.
Львова-Белова осенью 2022 года незаконно взяла в семью одного из детей, похищенных в Мариуполе российской армией. МИД Украины тогда инициировал уголовное расследование против нее.
17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.
Представительство Великобритании в Организации Объединенных Наций не допустило онлайн-выступления Львовой-Беловой на неформальном заседании Совета Безопасности ООН.