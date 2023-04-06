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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов: Путин, который уничтожил 500 украинских детей, все еще остается рукопожатным в мире. Это просто нонсенс

Данилов высказался о похищении Россией детей из Украины
Данилов высказался о похищении Россией детей из Украины
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выразил возмущение тем, что детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова, прикрывающая похищение Россией украинских детей с временно оккупированных территорий, может выступать на встрече Совбеза ООН. Об этом он сказал в интервью 24 каналу, опубликованном 6 апреля.

"Какое право эта женщина [Львова-Белова] вообще имеет принимать в этом участие, если она сама преступница, которая украла наших детей? Она принимала в этом непосредственное участие и даже гордилась этим. Современный мир стал несколько странным. Россия, как известно, с 1 апреля возглавляет Совбез ООН. Как страна-террорист может возглавлять Совбез ООН? Объясните, пожалуйста, это любому гражданину на Земле – как это вообще может быть?" – сказал он.

Данилов заявил, что все дети, депортированные с территории Украины, будут возвращены  домой.

Секретарь СНБО напомнил, что страна-агрессор Россия по приказу своего президента Владимира Путина убила 500 украинских детей и никто в мире не хочет об этом говорить и поднимать этот вопрос.

"С ним ведут какие-то переговоры, пожимают ему руку, о чем-то с ним разговаривают то по телефону, то очно. Человек, который уничтожил 500 детей, все еще остается рукопожатным в мире. Это просто нонсенс", – сказал он.

Контекст:

По данным официального портала "Діти війни", оккупанты депортировали из Украины более 19,5 тыс. детей.

Львова-Белова осенью 2022 года незаконно взяла в семью одного из детей, похищенных в Мариуполе российской армией. МИД Украины тогда инициировал уголовное расследование против нее.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Представительство Великобритании в Организации Объединенных Наций не допустило онлайн-выступления Львовой-Беловой на неформальном заседании Совета Безопасности ООН.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: дети, Алексей Данилов, Мария Львова-Белова
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