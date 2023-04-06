Данилов: Путин, который уничтожил 500 украинских детей, все еще остается рукопожатным в мире. Это просто нонсенс

"Какое право эта женщина [Львова-Белова] вообще имеет принимать в этом участие, если она сама преступница, которая украла наших детей? Она принимала в этом непосредственное участие и даже гордилась этим. Современный мир стал несколько странным. Россия, как известно, с 1 апреля возглавляет Совбез ООН. Как страна-террорист может возглавлять Совбез ООН? Объясните, пожалуйста, это любому гражданину на Земле – как это вообще может быть?" – сказал он.

Данилов заявил, что все дети, депортированные с территории Украины, будут возвращены домой.

Секретарь СНБО напомнил, что страна-агрессор Россия по приказу своего президента Владимира Путина убила 500 украинских детей и никто в мире не хочет об этом говорить и поднимать этот вопрос.

"С ним ведут какие-то переговоры, пожимают ему руку, о чем-то с ним разговаривают то по телефону, то очно. Человек, который уничтожил 500 детей, все еще остается рукопожатным в мире. Это просто нонсенс", – сказал он.