Почти 50 стран мира осудили РФ за депортацию украинских детей

В заявлении говорится, что РФ продолжает злоупотреблять полномочиями и привилегиями постоянного члена Совета Безопасности ООН для распространения дезинформации о массовых похищениях и незаконной насильственной депортации тысяч украинских детей.

Авторы также отмечают, что многочисленные заслуживающие доверия источники, включая Международный уголовный суд, Международную комиссию по расследованию событий в Украине, академические институты, СМИ и независимые неправительственные организации, привлекли внимание к незаконной принудительной депортации детей из Украины в Российскую Федерацию.

"Эти предосудительные действия имели место в контексте полномасштабного вторжения Российской Федерации и незаконной агрессивной войны против Украины, которую мы безоговорочно осуждаем. Российская Федерация будет стремиться представить свои действия в Украине как соответствующие международному праву, правам детей и повестке дня "Дети и вооруженные конфликты". Это не может быть дальше от истины", – говорится в документе.

В заявлении наводится ряд фактов о депортации украинских детей:

российские власти допросили, задержали и насильственно депортировали более 19 500 украинских детей из их домов на территории Украины в Россию. Это включало преднамеренное отделение детей от родителей и похищение детей из детских домов перед передачей этих детей на усыновление в России;

независимая международная комиссия по расследованию событий в Украине установила, что передача и депортация детей Россией на территории Украины и в РФ нарушает международное гуманитарное право и является военным преступлением;

президент России Владимир Путин и уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Алексеевна Львова-Белова находятся под ордерами на арест Международного уголовного суда за незаконное перемещение украинских детей.

"Мы безоговорочно осуждаем действия Российской Федерации в Украине, включая, в частности, насильственную депортацию украинских детей, а также другие грубые нарушения в отношении детей, совершенные российскими войсками в Украине. Никакое количество дезинформации, распространяемой Российской Федерацией, не может ни опровергнуть истину, ни защитить людей от ответственности за эти преступления", – подытожили авторы заявления.

Заявление подписали Андорра, Албания, Австралия, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Грузия, Греция, Гватемала, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Южная Корея, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Черногория, Королевство Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украина, Великобритания и США.

Statement on behalf of: * pic.twitter.com/BmXoESoEGL — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 5, 2023