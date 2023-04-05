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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Почти 50 стран мира осудили РФ за депортацию украинских детей

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Заявление стало ответом на заседания Совбеза ООН по формуле "Аррии", где хочет выступить Львова-Белова
Заявление стало ответом на заседания Совбеза ООН по формуле "Аррии", где хочет выступить Львова-Белова
Фото: EPA

Почти 50 стран поддержали совместное заявление, осуждающее незаконную принудительную депортацию украинских детей в Россию в ответ на проведение заседания Совбеза ООН по формуле "Аррии" 5 апреля, в котором РФ председательствует. На этом заседании в виртуальном режиме должна выступить российская уполномоченная по правам детей Мария Львова-Белова, на которую МУС выдал ордер на арест. Заявление в Twitter опубликовал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

В заявлении говорится, что РФ продолжает злоупотреблять полномочиями и привилегиями постоянного члена Совета Безопасности ООН для распространения дезинформации о массовых похищениях и незаконной насильственной депортации тысяч украинских детей.

Авторы также отмечают, что многочисленные заслуживающие доверия источники, включая Международный уголовный суд, Международную комиссию по расследованию событий в Украине, академические институты, СМИ и независимые неправительственные организации, привлекли внимание к незаконной принудительной депортации детей из Украины в Российскую Федерацию.

"Эти предосудительные действия имели место в контексте полномасштабного вторжения Российской Федерации и незаконной агрессивной войны против Украины, которую мы безоговорочно осуждаем. Российская Федерация будет стремиться представить свои действия в Украине как соответствующие международному праву, правам детей и повестке дня "Дети и вооруженные конфликты". Это не может быть дальше от истины", – говорится в документе.

В заявлении наводится ряд фактов о депортации украинских детей:

  • российские власти допросили, задержали и насильственно депортировали более 19 500 украинских детей из их домов на территории Украины в Россию. Это включало преднамеренное отделение детей от родителей и похищение детей из детских домов перед передачей этих детей на усыновление в России;
  • независимая международная комиссия по расследованию событий в Украине установила, что передача и депортация детей Россией на территории Украины и в РФ нарушает международное гуманитарное право и является военным преступлением;
  • президент России Владимир Путин и уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Алексеевна Львова-Белова находятся под ордерами на арест Международного уголовного суда за незаконное перемещение украинских детей.

"Мы безоговорочно осуждаем действия Российской Федерации в Украине, включая, в частности, насильственную депортацию украинских детей, а также другие грубые нарушения в отношении детей, совершенные российскими войсками в Украине. Никакое количество дезинформации, распространяемой Российской Федерацией, не может ни опровергнуть истину, ни защитить людей от ответственности за эти преступления", – подытожили авторы заявления.

Заявление подписали Андорра, Албания, Австралия, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Грузия, Греция, Гватемала, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Южная Корея, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Черногория, Королевство Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украина, Великобритания и США.

Контекст:

По данным детского омбудсмена Украины Дарьи Герасимчук, Россия депортировала и принудительно переместила 16 226 украинских детей. При этом Герасимчук отметила, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.

22 марта благотворительный фонд Save Ukraine, который помогает внутренним переселенцам, сообщил, что в Украину вернули 17 детей. Накануне, 21 марта, в Украину с оккупированных территорий вернули 15 детей с их матерями и опекунами.

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Владимир Путин, Украина, ООН, похищение, агрессия, депортация, вторжение, усыновление, дети, Международный уголовный суд, Российская Федерация, суд, дезинформация, Мария Львова-Белова
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