Почти 50 стран мира осудили РФ за депортацию украинских детей

В заявлении говорится, что РФ продолжает злоупотреблять полномочиями и привилегиями постоянного члена Совета Безопасности ООН для распространения дезинформации о массовых похищениях и незаконной насильственной депортации тысяч украинских детей.
Авторы также отмечают, что многочисленные заслуживающие доверия источники, включая Международный уголовный суд, Международную комиссию по расследованию событий в Украине, академические институты, СМИ и независимые неправительственные организации, привлекли внимание к незаконной принудительной депортации детей из Украины в Российскую Федерацию.
"Эти предосудительные действия имели место в контексте полномасштабного вторжения Российской Федерации и незаконной агрессивной войны против Украины, которую мы безоговорочно осуждаем. Российская Федерация будет стремиться представить свои действия в Украине как соответствующие международному праву, правам детей и повестке дня "Дети и вооруженные конфликты". Это не может быть дальше от истины", – говорится в документе.
В заявлении наводится ряд фактов о депортации украинских детей:
"Мы безоговорочно осуждаем действия Российской Федерации в Украине, включая, в частности, насильственную депортацию украинских детей, а также другие грубые нарушения в отношении детей, совершенные российскими войсками в Украине. Никакое количество дезинформации, распространяемой Российской Федерацией, не может ни опровергнуть истину, ни защитить людей от ответственности за эти преступления", – подытожили авторы заявления.
Заявление подписали Андорра, Албания, Австралия, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Грузия, Греция, Гватемала, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Южная Корея, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Черногория, Королевство Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украина, Великобритания и США.
Statement on behalf of: * pic.twitter.com/BmXoESoEGL— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 5, 2023
По данным детского омбудсмена Украины Дарьи Герасимчук, Россия депортировала и принудительно переместила 16 226 украинских детей. При этом Герасимчук отметила, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.
22 марта благотворительный фонд Save Ukraine, который помогает внутренним переселенцам, сообщил, что в Украину вернули 17 детей. Накануне, 21 марта, в Украину с оккупированных территорий вернули 15 детей с их матерями и опекунами.
17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.