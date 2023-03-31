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Ряд членов Совбеза ООН понизят уровень представительства на время председательства РФ – The Guardian

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Россия будет председателем Совбеза ООН в апреле
Россия будет председателем Совбеза ООН в апреле
Фото: EPA

Украина и члены Совета Безопасности ООН планируют не принимать активного участия в работе органа в апреле, когда председательство перейдет к России. Об этом пишет The Guardian 31 марта.

"С 1 апреля они выводят уровень абсурда на новый уровень. Совет Безопасности в том виде, в каком он создан, обездвижен и неспособен решать вопросы своей основной ответственности, то есть предотвращать конфликты, а затем разрешать конфликты", – заявил постоянный представитель Украины в Совбезе ООН Сергей Кислица.

По его словам, Украина будет держаться подальше от Совета Безопасности во время председательства России, за исключением случаев, "представляющих критический интерес для национальной безопасности".

США, Великобритания, Франция и их сторонники в Совбезе, вероятно, выразят свое неодобрение и понизят уровень представительства на мероприятиях, проводимых Россией в апреле, пишет издание.

США призвали РФ "вести себя профессионально" на посту председателя Совбеза. При этом отмечалось, что нет способов заблокировать РФ на этом посту. Кремль уже заявил, что планирует реализовать все свои права.

По словам дипломатов в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, на повестке дня на апрель в основном стоят рутинные брифинги и отчеты о миротворческих миссиях ООН.

The Guardian отмечает, что Россия планирует провести в апреле три сессии. Это будут брифинг "О рисках, связанных с нарушением договоренностей, регулирующих экспорт вооружений и военной техники" и две открытые дискуссии по ситуации на Ближнем Востоке. В последних двух мероприятиях может принять участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Контекст:

Россия занимает место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и имеет право вето. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.

Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение. Кислица объяснял, что РФ – единственное государство, которое обошло процедуру принятия в ООН и Совбез ООН.

С 1 апреля 2023 года Россия должна на один месяц принять на себя председательство в Совбезе ООН. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что в случае, если члены Совбеза ООН допустят председательство России, то 1 апреля станет "самым печальным днем в истории ООН после российского вторжения". Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал председательство России в Совбезе с 1 апреля "плохой шуткой".

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, США, Франция, ООН, Великобритания, Совет Безопасности ООН, Сергей Кислица
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