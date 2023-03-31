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Председательство России в Совбезе ООН позорно и унизительно – постпред Эстонии

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Представитель Эстонии высказался о будущем председательстве РФ в Совбезе ООН
Представитель Эстонии высказался о будущем председательстве РФ в Совбезе ООН
Скриншот: Голос Америки / YouTube

Россия не должна председательствовать в Совете безопасности ООН, так как это дискредитирует его. Об этом заявил представитель Эстонии при ООН Рейн Таммсаар, который выступал от имени всех трех стран Балтии – Эстонии, Латвии и Литвы, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Разве не показательно, что завтра, в годовщину резни в Буче, Россия начнет председательствовать в Совете безопасности ООН. Это позорно, унизительно, опасно для  авторитета и эффективного функционирования этого органа. Страна, которая ведет  агрессивную  войну против своего соседа, совершает самые ужасные зверства, угрожает миру ядерным оружием, и чей лидер является военным преступником, имеющим ордер на арест от Международного уголовного суда. Эта страна не должна возглавлять орган, основной целью которого является сохранение мира и безопасности", – сказал он.

Таммсаар призвал ответственных членов Совбеза противодействовать попыткам России превратить главную площадку международной дипломатии "в посмешище и платформу по дезинформации".

Контекст:

Россия занимает место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и имеет право вето. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.

Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение. Кислица объяснял, что РФ – единственное государство, которое обошло процедуру принятия в ООН и Совбез ООН.

С 1 апреля 2023 года Россия должна на один месяц принять на себя председательство в Совбезе ООН. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что в случае, если члены Совбеза ООН допустят председательство России, то 1 апреля станет "самым печальным днем в истории ООН после российского вторжения". Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал председательство России в Совбезе с 1 апреля "плохой шуткой".

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, ООН, Эстония, страны Балтии, Совет Безопасности ООН
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