Председательство России в Совбезе ООН позорно и унизительно – постпред Эстонии

"Разве не показательно, что завтра, в годовщину резни в Буче, Россия начнет председательствовать в Совете безопасности ООН. Это позорно, унизительно, опасно для авторитета и эффективного функционирования этого органа. Страна, которая ведет агрессивную войну против своего соседа, совершает самые ужасные зверства, угрожает миру ядерным оружием, и чей лидер является военным преступником, имеющим ордер на арест от Международного уголовного суда. Эта страна не должна возглавлять орган, основной целью которого является сохранение мира и безопасности", – сказал он.

Таммсаар призвал ответственных членов Совбеза противодействовать попыткам России превратить главную площадку международной дипломатии "в посмешище и платформу по дезинформации".