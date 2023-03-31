Председательство России в Совбезе ООН позорно и унизительно – постпред Эстонии

"Разве не показательно, что завтра, в годовщину резни в Буче, Россия начнет председательствовать в Совете безопасности ООН. Это позорно, унизительно, опасно для авторитета и эффективного функционирования этого органа. Страна, которая ведет агрессивную войну против своего соседа, совершает самые ужасные зверства, угрожает миру ядерным оружием, и чей лидер является военным преступником, имеющим ордер на арест от Международного уголовного суда. Эта страна не должна возглавлять орган, основной целью которого является сохранение мира и безопасности", – сказал он.
Таммсаар призвал ответственных членов Совбеза противодействовать попыткам России превратить главную площадку международной дипломатии "в посмешище и платформу по дезинформации".
Россия занимает место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и имеет право вето. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.
Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение. Кислица объяснял, что РФ – единственное государство, которое обошло процедуру принятия в ООН и Совбез ООН.
С 1 апреля 2023 года Россия должна на один месяц принять на себя председательство в Совбезе ООН. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что в случае, если члены Совбеза ООН допустят председательство России, то 1 апреля станет "самым печальным днем в истории ООН после российского вторжения". Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал председательство России в Совбезе с 1 апреля "плохой шуткой".