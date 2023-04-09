Соловей: На случай успеха наступления Украины в России готовят новый виток репрессий. Но кого там осталось репрессировать? Уже до мышей доползать?

Соловей об украинском контрнаступлении: Мы понимаем ясно только одно: что это готовится. Что получится, не знает никто Фото: svoboda.org

Говоря о следующем витке украинского контрнаступления, которое, по заявлениям политиков, может вскоре начаться, Соловей подчеркнул, что не верит в публичные заявления о тех или иных сроках, так как они, скорее всего, являются "дымовой завесой".

"Мы понимаем ясно только одно: что это готовится. Это мы понимаем", – сказал эксперт.

Он добавил, что символически было бы на границу контролируемых Украиной территорий по состоянию 23 февраля 2022 года, но, "что получится, не знает никто".

Кроме того, по его мнению, если контрнаступление Украины окажется неуспешным или недостаточно продуктивным, учитывая, что Россия "довольно интенсивно" готовится его отражать, возможно, что Китай решит оказать россиянам военную помощь, сочтя, что теперь Украина более склонна согласиться на перемирие.

Помимо прочего, считает Соловей, будущее украинское контрнаступление сейчас превращается "в очень важный аспект внутренней российской политики".

"Более того, на случай успеха этого наступления в России готовят новые репрессии. Понятно, что всегда есть враги внутренние, которые во всем будут виноваты, которые "воткнут нож в спину". Я уже спрашиваю: а кого репрессировать-то? Уже, что ли, до мышей сейчас доползать? Ну вот получится так, наверно", – добавил он.

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