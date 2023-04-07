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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Игнат заявил, что без преимущества в воздухе ВСУ будет сложно вести контрнаступление

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Игнат отметил, что ВСУ периодически поражают вражескую авиацию, но господства в воздухе у Украины пока нет
Игнат отметил, что ВСУ периодически поражают вражескую авиацию, но господства в воздухе у Украины пока нет
Фото: ЕРА

Без преимущества в воздухе украинским военным будет сложно вести контрнаступление. Об этом 7 апреля на брифинге, который транслировал "Укринформ", заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Чтобы наступление было успешным, нужно завоевать прежде всего преимущество в воздухе. Без преимущества в воздухе совершать наступательные действия под огнем вражеской авиации – это довольно сложный вопрос, мягко говоря", – пояснил Игнат.

Он отметил, что ВСУ периодически поражают вражескую авиацию, но господства в воздухе у Украины пока нет.

По словам Игната, украинские военные вскоре получат современные системы противовоздушной обороны Patriot и Samp-T, что даст Украине преимущество в тех регионах, где эти комплексы разместят.

В то же время он подчеркнул, что ВСУ нуждаются в современных многоцелевых самолетах, в частности F-16.

Контекст:

Украина призывает партнеров передать ей многоцелевые истребители. Среди моделей, подходящих ВСУ, преимущественно называют F-16

Польша и Словакия согласились предоставить Украине истребители МиГ-29 советского образца. 17 марта правительство Словакии одобрило поставку Украине 13 боевых самолетов МиГ-29, 23 марта министр обороны Ярослав Надь сообщил, что четыре из них уже отправлены в Украину. 3 апреля стало известно, что первые самолеты Украине передала и Польша.

Передача польских и словацких МиГ-29 несколько усилит возможности истребительной авиации Воздушных сил ВСУ в выполнении текущих боевых задач, но ни в коем случае не решит вопрос контрнаступления и победы Украины, отметил Игнат. Чтобы завоевать преимущество в воздухе и одержать победу, Украине нужны многоцелевые современные истребители с широким спектром вооружения, подчеркнул он. Игнат добавил, что в составе Воздушных сил есть пять истребительных бригад, три из них имеют на вооружении МиГ-29. 

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Украина не будет ждать для контрнаступления поставок боевых самолетов. "Я считаю, что получение боевых самолетов и опция ближайшего контрнаступления будут разделены во времени", – сказал он 29 марта.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, авиация, истребители, самолеты, ВСУ, война России против Украины, Юрий Игнат, контрнаступление, F-16
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