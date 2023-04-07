Игнат заявил, что без преимущества в воздухе ВСУ будет сложно вести контрнаступление

"Чтобы наступление было успешным, нужно завоевать прежде всего преимущество в воздухе. Без преимущества в воздухе совершать наступательные действия под огнем вражеской авиации – это довольно сложный вопрос, мягко говоря", – пояснил Игнат.
Он отметил, что ВСУ периодически поражают вражескую авиацию, но господства в воздухе у Украины пока нет.
По словам Игната, украинские военные вскоре получат современные системы противовоздушной обороны Patriot и Samp-T, что даст Украине преимущество в тех регионах, где эти комплексы разместят.
В то же время он подчеркнул, что ВСУ нуждаются в современных многоцелевых самолетах, в частности F-16.
Украина призывает партнеров передать ей многоцелевые истребители. Среди моделей, подходящих ВСУ, преимущественно называют F-16.
Польша и Словакия согласились предоставить Украине истребители МиГ-29 советского образца. 17 марта правительство Словакии одобрило поставку Украине 13 боевых самолетов МиГ-29, 23 марта министр обороны Ярослав Надь сообщил, что четыре из них уже отправлены в Украину. 3 апреля стало известно, что первые самолеты Украине передала и Польша.
Передача польских и словацких МиГ-29 несколько усилит возможности истребительной авиации Воздушных сил ВСУ в выполнении текущих боевых задач, но ни в коем случае не решит вопрос контрнаступления и победы Украины, отметил Игнат. Чтобы завоевать преимущество в воздухе и одержать победу, Украине нужны многоцелевые современные истребители с широким спектром вооружения, подчеркнул он. Игнат добавил, что в составе Воздушных сил есть пять истребительных бригад, три из них имеют на вооружении МиГ-29.
По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Украина не будет ждать для контрнаступления поставок боевых самолетов. "Я считаю, что получение боевых самолетов и опция ближайшего контрнаступления будут разделены во времени", – сказал он 29 марта.