Игнат заявил, что без преимущества в воздухе ВСУ будет сложно вести контрнаступление

Игнат отметил, что ВСУ периодически поражают вражескую авиацию, но господства в воздухе у Украины пока нет Фото: ЕРА

"Чтобы наступление было успешным, нужно завоевать прежде всего преимущество в воздухе. Без преимущества в воздухе совершать наступательные действия под огнем вражеской авиации – это довольно сложный вопрос, мягко говоря", – пояснил Игнат.

Он отметил, что ВСУ периодически поражают вражескую авиацию, но господства в воздухе у Украины пока нет.

По словам Игната, украинские военные вскоре получат современные системы противовоздушной обороны Patriot и Samp-T, что даст Украине преимущество в тех регионах, где эти комплексы разместят.

В то же время он подчеркнул, что ВСУ нуждаются в современных многоцелевых самолетах, в частности F-16.