В Словакии считают, что россияне могли умышленно повредить переданные Украине истребители МиГ-29

"Они могли летать, но это не значит, что они также были способны вести сражения. Украинцы приехали в Словакию за неделю до вылета, привезли запчасти и осмотрели самолеты", – сказал Надь.

По его словам, неисправности могли быть следствием вмешательства российских техников, которые до прошлого года находились на словацкой авиабазе Слиач.

"Даже полиция расследовала это, основываясь на наших подозрениях. В двигателях самолета были детали, к которым имели доступ словацкие техники, а были детали, к которым имели доступ только российские техники. Дефекты появились только в тех частях, с которыми работали россияне", – подчеркнул министр.

Он отметил, что проведенное расследование не подтвердило умышленных намерений представителей страны-агрессора, но доверие к ним было потеряно.

Бывший летчик, генерал-лейтенант Любомир Свобода также предположил, что россияне намеренно повредили самолеты.

"Мы взяли у них двигатель, который должен был работать 350 часов. А в итоге он налетал всего 70 часов. Какой вывод мы можем сделать из этого? Может быть, там была некачественная работа, скажем так. Я не знаю", – заявил Свобода.