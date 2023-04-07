В Словакии считают, что россияне могли умышленно повредить переданные Украине истребители МиГ-29

"Они могли летать, но это не значит, что они также были способны вести сражения. Украинцы приехали в Словакию за неделю до вылета, привезли запчасти и осмотрели самолеты", – сказал Надь.
По его словам, неисправности могли быть следствием вмешательства российских техников, которые до прошлого года находились на словацкой авиабазе Слиач.
"Даже полиция расследовала это, основываясь на наших подозрениях. В двигателях самолета были детали, к которым имели доступ словацкие техники, а были детали, к которым имели доступ только российские техники. Дефекты появились только в тех частях, с которыми работали россияне", – подчеркнул министр.
Он отметил, что проведенное расследование не подтвердило умышленных намерений представителей страны-агрессора, но доверие к ним было потеряно.
Бывший летчик, генерал-лейтенант Любомир Свобода также предположил, что россияне намеренно повредили самолеты.
"Мы взяли у них двигатель, который должен был работать 350 часов. А в итоге он налетал всего 70 часов. Какой вывод мы можем сделать из этого? Может быть, там была некачественная работа, скажем так. Я не знаю", – заявил Свобода.
Словакия вместе с Польшей согласились предоставить Украине истребители МиГ-29 советского образца. 17 марта правительство Словакии одобрило поставку Украине 13 боевых самолетов МиГ-29, 23 марта Надь сообщил, что четыре из них уже отправлены в Украину. 3 апреля стало известно, что первые самолеты Украине передала и Польша.
Передача польских и словацких МиГ-29 несколько усилит возможности истребительной авиации Воздушных сил ВСУ в выполнении текущих боевых задач, но ни в коем случае не решит вопрос контрнаступления и победы Украины, отметил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат. Чтобы завоевать преимущество в воздухе и одержать победу, Украине нужны многоцелевые современные истребители с широким спектром вооружения, подчеркнул он. Игнат добавил, что в составе Воздушных сил есть пять истребительных бригад, три из них имеют на вооружении МиГ-29.