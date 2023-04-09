"Других побед не будет. Пусть будут рекордсменами по окопам". Гуменюк высмеяла 70-километровую траншею, вырытую оккупантами в Запорожской области

"Ну, хоть в чем-то у них победа будет. Других побед не будет. Пусть будут рекордсменами по окопам", – отметила Гуменюк.

8 апреля Центр журналистских расследований обнаружил на спутниковых снимках укрепрайон оккупантов, представляющий собой непрерывный 70-километровый окоп. Он пролегает от поселка Семеновка, который находится в девяти километрах от Мелитополя Запорожской области, до поселка Мариновка Приморского района Запорожской области.

Журналисты выяснили по снимкам спутника Sentinel-2, что россияне начали рыть окоп еще в начале сентября 2022 года, завершив работы к 18 октября.