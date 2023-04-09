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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Других побед не будет. Пусть будут рекордсменами по окопам". Гуменюк высмеяла 70-километровую траншею, вырытую оккупантами в Запорожской области

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Оккупантам нечем похвастаться в Украине, кроме вырытых окопов, считает Гуменюк
Оккупантам нечем похвастаться в Украине, кроме вырытых окопов, считает Гуменюк
Фото: armyinform.com.ua

Окоп длиной 70 км, вырытый российскими захватчиками во временно оккупированной Запорожской области, останется, их главным достижением на поле боя в Украине. Об этом 8 апреля в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада", заявила глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Ну, хоть в чем-то у них победа будет. Других побед не будет. Пусть будут рекордсменами по окопам", – отметила Гуменюк.

8 апреля Центр журналистских расследований обнаружил на спутниковых снимках укрепрайон оккупантов, представляющий собой непрерывный 70-километровый окоп. Он пролегает от поселка Семеновка, который находится в девяти километрах от Мелитополя Запорожской области, до поселка Мариновка Приморского района Запорожской области.

Журналисты выяснили по снимкам спутника Sentinel-2, что россияне начали рыть окоп еще в начале сентября 2022 года, завершив работы к 18 октября.

Контекст:

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении знают "не больше четырех-пяти человек на планете".

Оккупанты копают траншеи и устраивают минные поля на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской областей и Крыма, готовясь к активной обороне во время украинского контрнаступления, которое, как они ожидают, состоится на юге Украины.

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