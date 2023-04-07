Соловей: Абсолютно серьезно говорю: история о двойниках Путина правдива. В Крыму и Мариуполе был двойник

"История о двойниках абсолютно правдива. Абсолютно серьезно могу сказать, что, допустим, в Крыму и в Мариуполе был двойник. Абсолютно точно! С [председателем "Сбербанка" Германом] Грефом встречался двойник – Путин не встречался с Грефом. Перед РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей. – "ГОРДОН") выступал сам Путин – это правда. С [китайским лидером] Си Цзиньпином, естественно, встречался сам Путин", – перечислил Соловей.
Политолог вспомнил еще несколько последних публичных событий с участием Путина и отметил, что, например, в марте с 17-летним сыном лидера Чечни Рамзана Кадырова Ахмадом, по его информации, встречался двойник Путина, а с самим Кадыровым – настоящий президент.
Гордон переспросил собеседника, не шутит ли он.
"[Говорю] абсолютно серьезно, – ответил Соловей. – В очень многих случаях вы не видите президента – вы видите двойника".
Политический аналитик сообщил, что у Путина проблемы со здоровьем, и призвал обратить внимание на его внешний вид на разных мероприятиях.
"Если вы увидите, как идет настоящий Путин, то вы обратите внимание, что у него ножки как спички стали", – сказал эксперт.
По данным Соловья, Путин в последнее время очень похудел и, чтобы скрыть это от общества, его одевают в объемные пиджаки с ватной подкладкой, "но с ногами это не сделаешь".
Аналитик отметил, что у Путина и у его якобы двойника есть внешние различия.
"Его двойник как раз отличается такой одутловатостью лица... Это связано с тем, что почки у него проблемные. Но в целом он все равно здоровее настоящего президента", – сказал Соловей.
Путин находится у власти в РФ с 2000 года. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.
О том, что у Путина есть двойники, сообщалось неоднократно. В частности, о существовании как минимум трех "дублеров" президента РФ говорил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По информации секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, в оккупированный Мариуполь Донецкой области в марте 2023 года ездил не Путин, а "человек, который похож на него". "Путин сидит постоянно на карантине, не появляется среди людей", – сказал он.
По мнению публициста из РФ Александра Невзорова, двойниками этих лиц можно назвать условно и на каком-нибудь заседании они заменить его не могут. "Они выглядят двойниками на расстоянии 100–150 метров для каких-то официальных мероприятий, когда никого рядом не окажется", – сказал Невзоров.
Живущий во Франции российский бизнесмен Сергей Пугачев, который ранее дружил с Путиным, считает, что двойников у президента России нет, а вся это история – для таблоидов типа "Московского комсомольца".