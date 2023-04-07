Соловей: Абсолютно серьезно говорю: история о двойниках Путина правдива. В Крыму и Мариуполе был двойник

Соловей: Двойник Путина отличается одутловатостью лица. Но в целом он все равно здоровее настоящего президента Фото: valery.solovei / Instagram

"История о двойниках абсолютно правдива. Абсолютно серьезно могу сказать, что, допустим, в Крыму и в Мариуполе был двойник. Абсолютно точно! С [председателем "Сбербанка" Германом] Грефом встречался двойник – Путин не встречался с Грефом. Перед РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей. – "ГОРДОН") выступал сам Путин – это правда. С [китайским лидером] Си Цзиньпином, естественно, встречался сам Путин", – перечислил Соловей.

Политолог вспомнил еще несколько последних публичных событий с участием Путина и отметил, что, например, в марте с 17-летним сыном лидера Чечни Рамзана Кадырова Ахмадом, по его информации, встречался двойник Путина, а с самим Кадыровым – настоящий президент.

По данным Соловья, с сыном Кадырова встречался двойник Путина. Фото: Kadyrov_95 / Telegram

С самим Кадыровым, как утверждает Соловей, встречался настоящий Путин. Фото: kremlin.ru

Гордон переспросил собеседника, не шутит ли он.

"[Говорю] абсолютно серьезно, – ответил Соловей. – В очень многих случаях вы не видите президента – вы видите двойника".

Политический аналитик сообщил, что у Путина проблемы со здоровьем, и призвал обратить внимание на его внешний вид на разных мероприятиях.

"Если вы увидите, как идет настоящий Путин, то вы обратите внимание, что у него ножки как спички стали", – сказал эксперт.

По данным Соловья, Путин в последнее время очень похудел и, чтобы скрыть это от общества, его одевают в объемные пиджаки с ватной подкладкой, "но с ногами это не сделаешь".

Аналитик отметил, что у Путина и у его якобы двойника есть внешние различия.

"Его двойник как раз отличается такой одутловатостью лица... Это связано с тем, что почки у него проблемные. Но в целом он все равно здоровее настоящего президента", – сказал Соловей.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube