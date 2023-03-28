"До такого даже Медведев не допивался". Патрушев заявил, что Россия спасала США "как минимум дважды"

Его заявление было ответом на реплику интервьюера, что "русские не только не хотят войны, но и не желают гибели ни США, ни какой-либо другой страны".
"Абсолютно согласен. Наша многовековая культура основана на духовности, сострадании и милосердии. Россия – исторический защитник суверенитета и государственности любых народов, которые обращались к ней за помощью. Она как минимум дважды спасала сами США – во время войны за независимость и гражданской войны", – сказал Патрушев.
Он считает, что сейчас есть угроза целостности США и "в этот раз помогать Штатам сохранить свою целостность нецелесообразно".
Слова Патрушева прокомментировал в Twitter российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзлин. По его словам, "до такого даже [замглавы Совбеза РФ Дмитрий] Медведев не допивался".
Секретарь Совбеза РФ Патрушев: Россия минимум дважды спасала США от распада, но на сей раз помогать Штатам сохранять их целостность нецелесообразно.— Leonid Nevzlin (@Nevzlin) March 27, 2023
До такого даже Медведев не допивался
Появились в соцсети и другие комментарии на версию Патрушева.
Патрушев: Россия дважды спасала США - во время Войны за независимость (XVIII век) и во время Гражданской войны (XIX век).— Проф. Преображенский (@prof_preobr) March 27, 2023
Степени человеческого слабоумия:
1. Дебил
2. Имбецил
3. Идиот
4. Патрушев pic.twitter.com/bBtM0HU1Fq
Патрушев: Россия не будет спасать США от распада.— Right Now (@R1ght_Now) March 27, 2023
Чего блять?!
Война за независимость США (колонисты против Великобритании) была в 1775–1783 годы.
Гражданская война в США (между южными и северными территориями) шла с 1861-го по 1865 годы.