"До такого даже Медведев не допивался". Патрушев заявил, что Россия спасала США "как минимум дважды"

Патрушев утверждает, что Россия спасала Америку во время войн Фото: ЕРА

Его заявление было ответом на реплику интервьюера, что "русские не только не хотят войны, но и не желают гибели ни США, ни какой-либо другой страны".

"Абсолютно согласен. Наша многовековая культура основана на духовности, сострадании и милосердии. Россия – исторический защитник суверенитета и государственности любых народов, которые обращались к ней за помощью. Она как минимум дважды спасала сами США – во время войны за независимость и гражданской войны", – сказал Патрушев.

Он считает, что сейчас есть угроза целостности США и "в этот раз помогать Штатам сохранить свою целостность нецелесообразно".

Слова Патрушева прокомментировал в Twitter российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзлин. По его словам, "до такого даже [замглавы Совбеза РФ Дмитрий] Медведев не допивался".

Секретарь Совбеза РФ Патрушев: Россия минимум дважды спасала США от распада, но на сей раз помогать Штатам сохранять их целостность нецелесообразно.



До такого даже Медведев не допивался — Leonid Nevzlin (@Nevzlin) March 27, 2023

Появились в соцсети и другие комментарии на версию Патрушева.

Патрушев: Россия дважды спасала США - во время Войны за независимость (XVIII век) и во время Гражданской войны (XIX век).



Степени человеческого слабоумия:

1. Дебил

2. Имбецил

3. Идиот

4. Патрушев pic.twitter.com/bBtM0HU1Fq — Проф. Преображенский (@prof_preobr) March 27, 2023

Патрушев: Россия не будет спасать США от распада.



Чего блять?! — Right Now (@R1ght_Now) March 27, 2023