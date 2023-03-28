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"До такого даже Медведев не допивался". Патрушев заявил, что Россия спасала США "как минимум дважды"

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Патрушев утверждает, что Россия спасала Америку во время войн
Патрушев утверждает, что Россия спасала Америку во время войн
Фото: ЕРА

Россия спасала Соединенные Штаты, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете", которое было опубликовано 27 марта.

Его заявление было ответом на реплику интервьюера, что "русские не только не хотят войны, но и не желают гибели ни США, ни какой-либо другой страны".

"Абсолютно согласен. Наша многовековая культура основана на духовности, сострадании и милосердии. Россия – исторический защитник суверенитета и государственности любых народов, которые обращались к ней за помощью. Она как минимум дважды спасала сами США – во время войны за независимость и гражданской войны", – сказал Патрушев.

Он считает, что сейчас есть угроза целостности США и "в этот раз помогать Штатам сохранить свою целостность нецелесообразно".

Слова Патрушева прокомментировал в Twitter российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзлин. По его словам, "до такого даже [замглавы Совбеза РФ Дмитрий] Медведев не допивался".

Появились в соцсети и другие комментарии на версию Патрушева.

Контекст:

Война за независимость США (колонисты против Великобритании) была в 1775–1783 годы.

Гражданская война в США (между южными и северными территориями) шла с 1861-го по 1865 годы.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, США, война, Николай Патрушев, соцсети, Леонид Невзлин, соцсеть
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