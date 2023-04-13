Вайкуле: Мне кажется, с Путиным что-то случилось во время пандемии

"Мы не братались. Но знакомы, да", – сказала она.
По словам певицы, они с Путиным встречались на концертах или выступлениях. Она добавила, что российский президент может быть "очень обаятельным человеком".
У Вайкуле спросили, какое Путин производит впечатление при непосредственном общении.
"Хорошее. Наверное, если хочет. Я не знаю, какой он бывает со своими подчиненными, но он может оставить впечатление. Ну мы все можем оставить впечатление. И что теперь?" – отметила певица.
Он добавила, что теперь все увидели, "кто есть кто".
"Ой, я даже так не могу говорить, но мне кажется, что с ним что-то случилось во время пандемии. У меня есть знакомые, которые во время пандемии просто впали в такую депрессию, что пришлось выходить из нее с помощью врачей. И мне кажется, глядя на то, что происходит сегодня: уже все ездят, летают, а Владимир Владимирович все равно... Длинный стол. И насколько мы слышим всякие в интернете рассказы, что каждый человек, который с ним встречается, должен быть на карантине 40 дней. Вы понимаете, что уже весь мир забыл про это? А с ним продолжается. Очень страшно, что, может быть, уже не он решает все. Такое же тоже может быть. И это еще страшнее", – сказала Вайкуле.
Вайкуле: Как закончить эту войну? Очень просто: россияне, возьмите оружие и уходите из Украины. Читайте полную версию интервью
Путин до сих пор боится заразиться коронавирусом, поэтому постоянно сидит на самоизоляции, рассказал в интервью центру "Досье", опубликованном 4 апреля, сотрудник Федеральной службы охраны Глеб Каракулов, который в октябре 2022 года сбежал из России. По его словам, перед любым мероприятием с Путиным, даже если оно длится 15–20 минут, сотрудники выдерживают карантин. Кроме того, все сотрудники проходят диспансеризацию, а адъютанты российского президента ежедневно сдают ПЦР-тесты.
Кроме того, по словам Каракулова, в разных резиденциях у Путина совершенно одинаковые рабочие кабинеты, чтобы по видеосвязи нельзя было понять, где он находится.
Президент России не пользуется мобильным и интернетом, рассказал Каракулов, а всю информацию получает от узкого круга доверенных людей в папках. При этом в поездках он требует, чтобы у него был доступ к нескольким каналам российского телевидения, в том числе обязательно к каналу "Россия".
Путин кажется "более изолированным, чем когда-либо", и чувствует "потерю друзей" как в России, так и за ее пределами, писала по итогам 2022 года The Washington Post.