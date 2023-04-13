Вайкуле: Мне кажется, с Путиным что-то случилось во время пандемии

"Мы не братались. Но знакомы, да", – сказала она.

По словам певицы, они с Путиным встречались на концертах или выступлениях. Она добавила, что российский президент может быть "очень обаятельным человеком".

У Вайкуле спросили, какое Путин производит впечатление при непосредственном общении.

"Хорошее. Наверное, если хочет. Я не знаю, какой он бывает со своими подчиненными, но он может оставить впечатление. Ну мы все можем оставить впечатление. И что теперь?" – отметила певица.

Он добавила, что теперь все увидели, "кто есть кто".

"Ой, я даже так не могу говорить, но мне кажется, что с ним что-то случилось во время пандемии. У меня есть знакомые, которые во время пандемии просто впали в такую депрессию, что пришлось выходить из нее с помощью врачей. И мне кажется, глядя на то, что происходит сегодня: уже все ездят, летают, а Владимир Владимирович все равно... Длинный стол. И насколько мы слышим всякие в интернете рассказы, что каждый человек, который с ним встречается, должен быть на карантине 40 дней. Вы понимаете, что уже весь мир забыл про это? А с ним продолжается. Очень страшно, что, может быть, уже не он решает все. Такое же тоже может быть. И это еще страшнее", – сказала Вайкуле.

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