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Вайкуле: Мне кажется, с Путиным что-то случилось во время пандемии

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Путин до сих пор боится заразиться коронавирусом
Путин до сих пор боится заразиться коронавирусом
Фото: EPA (архив)

Латвийская певица Лайма Вайкуле в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказала, что лично знакома с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы не братались. Но знакомы, да", – сказала она.

По словам певицы, они с Путиным встречались на концертах или выступлениях. Она добавила, что российский президент может быть "очень обаятельным человеком".  

У Вайкуле спросили, какое Путин производит впечатление при непосредственном общении.

"Хорошее. Наверное, если хочет. Я не знаю, какой он бывает со своими подчиненными, но он может оставить впечатление. Ну мы все можем оставить впечатление. И что теперь?" – отметила певица.

Он добавила, что теперь все увидели, "кто есть кто". 

"Ой, я даже так не могу говорить, но мне кажется, что с ним что-то случилось во время пандемии. У меня есть знакомые, которые во время пандемии просто впали в такую депрессию, что пришлось выходить из нее с помощью врачей. И мне кажется, глядя на то, что происходит сегодня: уже все ездят, летают, а Владимир Владимирович все равно... Длинный стол. И насколько мы слышим всякие в интернете рассказы, что каждый человек, который с ним встречается, должен быть на карантине 40 дней. Вы понимаете, что уже весь мир забыл про это? А с ним продолжается. Очень страшно, что, может быть, уже не он решает все. Такое же тоже может быть. И это еще страшнее", – сказала Вайкуле.

Вайкуле: Как закончить эту войну? Очень просто: россияне, возьмите оружие и уходите из Украины. Читайте полную версию интервью

Контекст:

Путин до сих пор боится заразиться коронавирусом, поэтому постоянно сидит на самоизоляции, рассказал в интервью центру "Досье", опубликованном 4 апреля, сотрудник Федеральной службы охраны Глеб Каракулов, который в октябре 2022 года сбежал из России. По его словам, перед любым мероприятием с Путиным, даже если оно длится 15–20 минут, сотрудники выдерживают карантин. Кроме того, все сотрудники проходят диспансеризацию, а адъютанты российского президента ежедневно сдают ПЦР-тесты. 

Кроме того, по словам Каракулова, в разных резиденциях у Путина совершенно одинаковые рабочие кабинеты, чтобы по видеосвязи нельзя было понять, где он находится

Президент России не пользуется мобильным и интернетом, рассказал Каракулов, а всю информацию получает от узкого круга доверенных людей в папках. При этом в поездках он требует, чтобы у него был доступ к нескольким каналам российского телевидения, в том числе обязательно к каналу "Россия".

Путин кажется "более изолированным, чем когда-либо", и чувствует "потерю друзей" как в России, так и за ее пределами, писала по итогам 2022 года The Washington Post.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, карантин, российская агрессия, война России против Украины, Лайма Вайкуле, пандемия
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