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Вайкуле: Мне не могут простить, что я ругаю Советский Союз. А что хорошего было? Бесплатная медицина? Ногой сверлили зуб…

 
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Вайкуле высказалась о жизни в СССР
Вайкуле высказалась о жизни в СССР
Скриншот: Laima LV Vaikule / Instagram

Латвийская певица Лайма Вайкуле в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону раскритиковала Советский Союз и рассказала, как на Западе узнавали его граждан.

"Мне никто не может простить, что я ругаю Советский Союз. А что хорошего было? Кроме того, что те, которые сожалеют, были молодыми. Не было никакой свободы слова... У тебя не могло быть своего дома, своей земли... Ты все время жил на подачках. "70 рублей мы тебе даем". Но в это же время мне многие говорят: "Но мы все же жили лучше, чем сейчас". Ну, люди, которые постарше, конечно. Они продолжают говорить это. А чем они жили лучше, чем сейчас? Я не знаю. Наверное, бесплатная медицина. Пусть она была... Знаете, ногой сверлили зуб, ногой жали, но да, она была. Все было намного слабее. Люди в 50 лет уже считались стариками. Сегодня мы можем пойти в аптеку и купить нормальные лекарства. Мы же отставали от Запада, а теперь мы ровно идем", – сказала она.

Вайкуле отметила, что люди за время жизни в Советском Союзе отстали от остального мира.

"Все, кто первый раз выезжали, с открытыми ртами стояли у витрин, ничего не понимали, куда чего нажимать... Мы были отсталыми. И главное – сразу на Западе узнавали, что ты из Советского Союза. По чему? Люди были напуганные, всего стеснялись, боялись. Не было этой свободы: "Я человек мира". Ну что хорошего в этом? По мне, хорошо было только то, что мы были молодыми, мы общались, потому что делать больше нечего было. Мы очень много общались. Это единственный плюс советского времени, мне кажется", – сказала она.

Вайкуле: Как закончить эту войну? Очень просто: россияне, возьмите оружие и уходите из Украины. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Лайма Вайкуле – народная артистка Латвийской Республики (1995). Самые известные ее песни – "Вернисаж", "Еще не вечер", "Скрипач на крыше", "Я вышла на Пикадилли", "Легкой джазовой походкой", "Я за тебя молюсь".

28 февраля 2022 года Вайкуле записала и обнародовала в Instagram ролик, в котором, не называя страну-агрессора, просила остановить войну. Летом на концерте в Латвии певица открыто выступила в поддержку Украины. В марте 2023 года артистка заявила, что в полномасштабном российском вторжении в Украину виноват президент РФ Владимир Путин.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: медицина, СССР, Лайма Вайкуле, певица
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