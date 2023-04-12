Вайкуле: Мне не могут простить, что я ругаю Советский Союз. А что хорошего было? Бесплатная медицина? Ногой сверлили зуб…

"Мне никто не может простить, что я ругаю Советский Союз. А что хорошего было? Кроме того, что те, которые сожалеют, были молодыми. Не было никакой свободы слова... У тебя не могло быть своего дома, своей земли... Ты все время жил на подачках. "70 рублей мы тебе даем". Но в это же время мне многие говорят: "Но мы все же жили лучше, чем сейчас". Ну, люди, которые постарше, конечно. Они продолжают говорить это. А чем они жили лучше, чем сейчас? Я не знаю. Наверное, бесплатная медицина. Пусть она была... Знаете, ногой сверлили зуб, ногой жали, но да, она была. Все было намного слабее. Люди в 50 лет уже считались стариками. Сегодня мы можем пойти в аптеку и купить нормальные лекарства. Мы же отставали от Запада, а теперь мы ровно идем", – сказала она.

Вайкуле отметила, что люди за время жизни в Советском Союзе отстали от остального мира.

"Все, кто первый раз выезжали, с открытыми ртами стояли у витрин, ничего не понимали, куда чего нажимать... Мы были отсталыми. И главное – сразу на Западе узнавали, что ты из Советского Союза. По чему? Люди были напуганные, всего стеснялись, боялись. Не было этой свободы: "Я человек мира". Ну что хорошего в этом? По мне, хорошо было только то, что мы были молодыми, мы общались, потому что делать больше нечего было. Мы очень много общались. Это единственный плюс советского времени, мне кажется", – сказала она.

Вайкуле: Как закончить эту войну? Очень просто: россияне, возьмите оружие и уходите из Украины. Читайте полную версию интервью

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube