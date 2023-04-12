Вайкуле: Латвия закрыла границу для россиян. Мы не хотим ни под каким соусом, чтобы кто-то приезжал и начинал раскачивать ситуацию, как было в 90-х

Вайкуле: Государству надо думать о своих жителях и поступать, может быть, не так красиво, но чтобы их защитить Фото: Laima LV Vaikule / Instagram

"У нас запрещен въезд [россиянам]... Просто мы не хотим ни под каким соусом, чтобы кто-то приезжал и начинал раскачивать ситуацию. Это было в 90-х. То же самое было с Литвой. У нас есть опыт. Поэтому мне кажется, что это, наверное, несправедливо. Если человек убегает, хочется открыть дверь и спрятать его. Правильно? Это нормальное чувство, нормальное желание. Но когда ты думаешь, что вместе с ними побегут, может быть, с совсем другими намерениями люди, то, наверное, государству надо думать о своих жителях и поступать, может быть, не так красиво, но чтобы их защитить", – сказала она.

Певица призналась, что не знает, как правильно поступить в подобной ситуации.

"Мы такие неопытные... Особенно артисты, музыканты. Они наивные, они хотят верить в хорошее. Мы не готовы верить в плохое, в зло. Я во всяком случае не готова. Мне кажется: "Надо было поступить более по-человечески". А потом проходит время – и думаешь: "Оказывается, вот что имелось в виду". Ну, я про 90-е", – сказала она.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube