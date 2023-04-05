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В Латвии возобновили срочную военную службу

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В Латвии снова будут призывать в армию
В Латвии снова будут призывать в армию
Фото: ESMU KARAVĪRS / Facebook

Сейм Латвии принял в окончательном чтении 5 апреля закон о возобновлении срочной военной службы. Об этом сообщает Delfi.

В законе говорится, что в армию будут призываться мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Они будут должны отслужить 11 месяцев.

В частности, достигшие 18-летнего возраста подлежат призыву в армию в течение последующего года. Если они продолжают обучение, то призываются в течение одного года после его окончания.

От службы освобождают выпускников военных академий, по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам, а также постоянно проживающих за границей. Предусмотрена возможность отсрочки, а также альтернативная служба по состоянию здоровья, религиозным или другим убеждениям.

Мужчины и женщины в возрасте от 18 до 27 лет смогут добровольно подать заявление на военную службу национальной обороны. Лица, добровольно поступившие на службу в национальную оборону, начнут службу с 1 июля 2023 года.

В рамках первого добровольного призыва планируется набрать 300 военнообязанных. В следующем, который состоится в январе 2024-го, – еще 300. В дальнейшем планируется рассылать повестки с помощью компьютерной программы, отбирающей случайных людей пропорционально количеству населения каждого латвийского региона.

Контекст:

В 2007 году воинская обязанность в Латвии была отменена, чтобы сделать упор на формирование профессиональной армии.

Согласно данным официального сайта вооруженных сил Латвии, в настоящее время ее численность составляет: 6700 – солдаты профессиональной службы, 10 тыс. – Национальная гвардия, 36 тыс. – солдаты резерва.

Президент Латвии Эгилс Левитс 31 января призывал как можно скорее принять законопроект об обязательной военной службе, сообщало Delfi.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Латвия, Эгилс Левитс, военная служба
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