В Латвии возобновили срочную военную службу

В Латвии снова будут призывать в армию Фото: ESMU KARAVĪRS / Facebook

В законе говорится, что в армию будут призываться мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Они будут должны отслужить 11 месяцев.

В частности, достигшие 18-летнего возраста подлежат призыву в армию в течение последующего года. Если они продолжают обучение, то призываются в течение одного года после его окончания.

От службы освобождают выпускников военных академий, по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам, а также постоянно проживающих за границей. Предусмотрена возможность отсрочки, а также альтернативная служба по состоянию здоровья, религиозным или другим убеждениям.

Мужчины и женщины в возрасте от 18 до 27 лет смогут добровольно подать заявление на военную службу национальной обороны. Лица, добровольно поступившие на службу в национальную оборону, начнут службу с 1 июля 2023 года.

В рамках первого добровольного призыва планируется набрать 300 военнообязанных. В следующем, который состоится в январе 2024-го, – еще 300. В дальнейшем планируется рассылать повестки с помощью компьютерной программы, отбирающей случайных людей пропорционально количеству населения каждого латвийского региона.