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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Вайкуле: Если мне плохо, я думаю: “Не смей бояться, Лайма! В Украине сейчас намного хуже”

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Вайкуле о войне в Украине: Нельзя было представить, что такое вообще случится
Вайкуле о войне в Украине: Нельзя было представить, что такое вообще случится
Скриншот: Laima Rendezvous Jūrmala / YouTube

Латвийская певица Лайма Вайкуле в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказала, что она почувствовала, когда началась война.

"Я как онемела. Я была особо не в состоянии реагировать. Я имею в виду, выходить в Instagram... Для меня это было невозможно по многим причинам. Но это было так страшно... Как только я оклемалась, я тут же позвонила своему музыканту. И то, что я выложила в Instagram... Я думала: "Главное – нельзя плакать". Потому что я отплакалась, разговаривая с ним. Решила его поддержать, а закончилось тем, что он меня поддерживал. И это меня просто убило наповал. И я думала: "Лишь бы не заплакать". А потом смотрела в Instagram, думаю: "Как это фальшиво выглядело..." Хотелось сделать вид, что я типа очень сильная. И просто остановить войну: "Не стреляйте..." А это вообще не об этом. Это агрессивные действия России против Украины. Это не то что "не стреляйте". Сегодня уже просто смешно это вспоминать. Нельзя было представить, что такое вообще случится", – сказала Вайкуле.

Она добавила, что до сих пор не может привыкнуть к "тому, что происходит". 

"Знаете, что у меня сейчас появилось? Если мне плохо, я все время думаю: "Мне плохо? В Украине вон чего". У меня были какие-то процедуры. "Не смей бояться, Лайма! В Украине сейчас такое... Им намного хуже. Ты не имеешь права даже думать. Даже не бойся". И какие бы я ни делала процедуры неприятные, я все время себе говорила: "Там намного хуже. Не бойся". Как плохо вам сейчас – это нельзя представить. Мы не могли. Я всегда говорила: "Мы прожили такую длинную жизнь, и не было войны". А вот тебе, пожалуйста", – сказала певица.

Вайкуле: Как закончить эту войну? Очень просто: россияне, возьмите оружие и уходите из Украины. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

28 февраля 2022 года Вайкуле записала и обнародовала в Instagram ролик, в котором, не называя страну-агрессора, просила остановить войну. Летом на концерте в Латвии певица открыто выступила в поддержку Украины. В марте 2023 года артистка заявила, что в полномасштабном российском вторжении в Украину виноват президент РФ Владимир Путин.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, оружие, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, Лайма Вайкуле
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