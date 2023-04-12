Вайкуле: Если мне плохо, я думаю: “Не смей бояться, Лайма! В Украине сейчас намного хуже”

"Я как онемела. Я была особо не в состоянии реагировать. Я имею в виду, выходить в Instagram... Для меня это было невозможно по многим причинам. Но это было так страшно... Как только я оклемалась, я тут же позвонила своему музыканту. И то, что я выложила в Instagram... Я думала: "Главное – нельзя плакать". Потому что я отплакалась, разговаривая с ним. Решила его поддержать, а закончилось тем, что он меня поддерживал. И это меня просто убило наповал. И я думала: "Лишь бы не заплакать". А потом смотрела в Instagram, думаю: "Как это фальшиво выглядело..." Хотелось сделать вид, что я типа очень сильная. И просто остановить войну: "Не стреляйте..." А это вообще не об этом. Это агрессивные действия России против Украины. Это не то что "не стреляйте". Сегодня уже просто смешно это вспоминать. Нельзя было представить, что такое вообще случится", – сказала Вайкуле.

Она добавила, что до сих пор не может привыкнуть к "тому, что происходит".

"Знаете, что у меня сейчас появилось? Если мне плохо, я все время думаю: "Мне плохо? В Украине вон чего". У меня были какие-то процедуры. "Не смей бояться, Лайма! В Украине сейчас такое... Им намного хуже. Ты не имеешь права даже думать. Даже не бойся". И какие бы я ни делала процедуры неприятные, я все время себе говорила: "Там намного хуже. Не бойся". Как плохо вам сейчас – это нельзя представить. Мы не могли. Я всегда говорила: "Мы прожили такую длинную жизнь, и не было войны". А вот тебе, пожалуйста", – сказала певица.

Вайкуле: Как закончить эту войну? Очень просто: россияне, возьмите оружие и уходите из Украины. Читайте полную версию интервью

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube