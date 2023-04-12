  Вайкуле: Столько говорят: “А кто, если не Путин?” Было бы замечательно, если бы президентом РФ стал Галкин

"Это было бы замечательно [если бы Галкин стал президентом РФ]. Все думают, что человек родился быть президентом. Сколько раз говорят: "А кто, если не Путин?" А кем Путин был до того, как стал президентом? Он же тоже кем-то был. Совсем не родился президентом", – считает Вайкуле.
Гордон иронично напомнил, что Путин одно время был работником культуры в Дрездене (официально работая в ГДР по линии КГБ, он числился сотрудником Дома советско-германской дружбы).
"Ну вот. Наш человек. А что натворил... А Максим – человек, который знает несколько языков, умница, начитанный, образованный, семьянин, который действительно здорово относится к своим детям. И посмотрите на этих детей. Я как-то пришла к ним летом в гости. И тут дети включились. Гарри и Лизочка решили нас развлечь. Гаррик начал говорить про машины с Андреем [Латковским, гражданским мужем Вайкуле], а Лизочка мне загадки загадывать. И это все было очень деликатно, ненавязчиво", – поделилась артистка.
Она перечислила, что Галкин – семьянин, прекрасный отец, умница, знающий языки, из хорошей семьи.
"Что вы еще хотите? Чем он не президент? Очень даже президент. Просто у Ксюши [Ксении Собчак, в интервью которой Вайкуле впервые высказалась о Галкине как достойном президенте для РФ] получилось так, что я вдруг ни с того ни с сего заорала, что он будет президентом. А на самом деле был вопрос, и я на него отвечала. Вот тебе ответ на вопрос: "Кто, если не Путин?" Почему не Максим Галкин? Никто не родился президентом. Так сложилась судьба", – заключила певица.
Вайкуле: Как закончить эту войну? Очень просто: россияне, возьмите оружие и уходите из Украины. Читайте полную версию интервью
28 февраля 2022 года Вайкуле записала и обнародовала в Instagram ролик, в котором, не называя страну-агрессора, просила остановить войну. Летом на концерте в Латвии певица открыто выступила в поддержку Украины. В марте 2023 года артистка заявила, что в полномасштабном российском вторжении в Украину виноват Путин.
Вайкуле с Пугачевой и Галкиным связывает многолетняя дружба.
В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой, российской певицей Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.
Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля 2022 года он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.
18 сентября Пугачева в открытом письме призвала признать ее "иноагентом" в РФ после того, как накануне такое определение дали Галкину.