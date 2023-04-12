Бульвар Шоубиз
 
12 апреля, 2023
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Вайкуле: Столько говорят: “А кто, если не Путин?” Было бы замечательно, если бы президентом РФ стал Галкин

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Из Галкина получился бы отличный президент России, считает Вайкуле
Из Галкина получился бы отличный президент России, считает Вайкуле
Фото: Максим Галкин / Instagram

Президента России Владимира Путина на этом посту мог бы заменить российский шоумен, телеведущий и пародист Максим Галкин. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразила латвийская певица Лайма Вайкуле.

"Это было бы замечательно [если бы Галкин стал президентом РФ]. Все думают, что человек родился быть президентом. Сколько раз говорят: "А кто, если не Путин?" А кем Путин был до того, как стал президентом? Он же тоже кем-то был. Совсем не родился президентом", – считает Вайкуле.

Гордон иронично напомнил, что Путин одно время был работником культуры в Дрездене (официально работая в ГДР по линии КГБ, он числился сотрудником Дома советско-германской дружбы).

"Ну вот. Наш человек. А что натворил... А Максим – человек, который знает несколько языков, умница, начитанный, образованный, семьянин, который действительно здорово относится к своим детям. И посмотрите на этих детей. Я как-то пришла к ним летом в гости. И тут дети включились. Гарри и Лизочка решили нас развлечь. Гаррик начал говорить про машины с Андреем [Латковским, гражданским мужем Вайкуле], а Лизочка мне загадки загадывать. И это все было очень деликатно, ненавязчиво", – поделилась артистка.

Она перечислила, что Галкин – семьянин, прекрасный отец, умница, знающий языки, из хорошей семьи.

"Что вы еще хотите? Чем он не президент? Очень даже президент. Просто у Ксюши [Ксении Собчак, в интервью которой Вайкуле впервые высказалась о Галкине как достойном президенте для РФ] получилось так, что я вдруг ни с того ни с сего заорала, что он будет президентом. А на самом деле был вопрос, и я на него отвечала. Вот тебе ответ на вопрос: "Кто, если не Путин?" Почему не Максим Галкин? Никто не родился президентом. Так сложилась судьба", – заключила певица.

Вайкуле: Как закончить эту войну? Очень просто: россияне, возьмите оружие и уходите из Украины. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

28 февраля 2022 года Вайкуле записала и обнародовала в Instagram ролик, в котором, не называя страну-агрессора, просила остановить войну. Летом на концерте в Латвии певица открыто выступила в поддержку Украины. В марте 2023 года артистка заявила, что в полномасштабном российском вторжении в Украину виноват Путин.

Вайкуле с Пугачевой и Галкиным связывает многолетняя дружба.

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой, российской певицей Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.

Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля 2022 года он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

18 сентября Пугачева в открытом письме призвала признать ее "иноагентом" в РФ после того, как накануне такое определение дали Галкину.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Израиль, Латвия, КГБ, Дрезден, президент, Максим Галкин, Лайма Вайкуле, певица, телеведущий, интервью, власть, шоумен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Вайкуле: Как закончить эту войну? Очень просто: россияне, возьмите оружие и уходите из Украины
  Вайкуле: Как закончить эту войну? Очень просто: россияне, возьмите оружие и уходите из Украины
Дмитрий ГОРДОН
Ветеран Логачев: Реабилитация – тяжелый процесс. Сейчас у меня очень крутой врач-реабилитолог мой лабрадор
Ветеран Логачев: Реабилитация – тяжелый процесс. Сейчас у меня очень крутой врач-реабилитолог – мой лабрадор
  Яценюк: Альтернативы НАТО нет. Россия хотела, чтобы Украина была серой зоной до того, как ее не захватит РФ
  Яценюк: Альтернативы НАТО нет. Россия хотела, чтобы Украина была серой зоной до того, как ее не захватит РФ
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Вайкуле: Столько говорят: “А кто, если не Путин?” Было бы замечательно, если бы президентом РФ стал Галкин
  Вайкуле: Столько говорят: “А кто, если не Путин?” Было бы замечательно, если бы президентом РФ стал Галкин
Дмитрий ГОРДОН
Чем протравить картофель перед посадкой. Названы профессиональные препараты, которые защитят от колорадского жука, медведки и тли
Чем протравить картофель перед посадкой. Названы профессиональные препараты, которые защитят от колорадского жука, медведки и тли
Галина ГРИШИНА
"С "калашом" выглядит так же органично, как и на паркете". Каким был "бог танца" Дикусар до войны и почему теперь редко выходит на связь
"С "калашом" выглядит так же органично, как и на паркете". Каким был "бог танца" Дикусар до войны и почему теперь редко выходит на связь
Галина ГРИШИНА
"Дикая река". Тина Кароль поделилась снимками, для которых позировала босиком
"Дикая река". Тина Кароль поделилась снимками, для которых позировала босиком
"Очень дорогое" кольцо с бриллиантами и потолок как улика. Как начинался роман экс-участницы "ВИА Гры" Миши Романовой с сыном Роднянского
"Очень дорогое" кольцо с бриллиантами и потолок как улика. Как начинался роман экс-участницы "ВИА Гры" Миши Романовой с сыном Роднянского
Галина ГРИШИНА
Когда следует выбросить тушь для ресниц и купить новую. Советы экспертов
Когда следует выбросить тушь для ресниц и купить новую. Советы экспертов
Галина ГРИШИНА
  Самая лучшая глазурь для паски, которая не липнет к рукам и не крошится при нарезке. Рецепт из простых продуктов
  Самая лучшая глазурь для паски, которая не липнет к рукам и не крошится при нарезке. Рецепт из простых продуктов
Галина ГРИШИНА
Украинская группа Machete выступит в РФ. Ее основатель Малый, который замалчивает войну против Украины, удаляет многие комментарии украинцев
Украинская группа Machete выступит в РФ. Ее основатель Малый, который замалчивает войну против Украины, удаляет многие комментарии украинцев
Галина ГРИШИНА
В России написали на Ахеджакову донос в Генпрокуратуру
В России написали на Ахеджакову донос в Генпрокуратуру
Галина ГРИШИНА
Названы вещи, которые должны быть в гардеробе мужчин старше 50 лет
Названы вещи, которые должны быть в гардеробе мужчин старше 50 лет
Галина ГРИШИНА
Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса переехал в РФ и удалил свой аккаунт в сети. Ранее российские оккупанты уничтожили его дом и офис в Киеве
Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса переехал в РФ и удалил свой аккаунт в сети. Ранее российские оккупанты уничтожили его дом и офис в Киеве
Галина ГРИШИНА
Садоводы назвали сорта абрикоса, которые наиболее устойчивы к монилиозу
Садоводы назвали сорта абрикоса, которые наиболее устойчивы к монилиозу
Галина ГРИШИНА
Объемный декор в одном стиле. Дизайн маникюра от французского мастера. Пять вариантов
Объемный декор в одном стиле. Дизайн маникюра от французского мастера. Пять вариантов
Мишина показала парную фотосессию с сыном. Фото
Мишина показала парную фотосессию с сыном. Фото
Вкусный салат из пекинской капусты, яиц и свежих огурцов. Простой рецепт
Вкусный салат из пекинской капусты, яиц и свежих огурцов. Простой рецепт
Галина ГРИШИНА
Как защитить деревья от муравьев. Надежный способ без химикатов
Как защитить деревья от муравьев. Надежный способ без химикатов
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 