  Вайкуле: Столько говорят: “А кто, если не Путин?” Было бы замечательно, если бы президентом РФ стал Галкин

"Это было бы замечательно [если бы Галкин стал президентом РФ]. Все думают, что человек родился быть президентом. Сколько раз говорят: "А кто, если не Путин?" А кем Путин был до того, как стал президентом? Он же тоже кем-то был. Совсем не родился президентом", – считает Вайкуле.

Гордон иронично напомнил, что Путин одно время был работником культуры в Дрездене (официально работая в ГДР по линии КГБ, он числился сотрудником Дома советско-германской дружбы).

"Ну вот. Наш человек. А что натворил... А Максим – человек, который знает несколько языков, умница, начитанный, образованный, семьянин, который действительно здорово относится к своим детям. И посмотрите на этих детей. Я как-то пришла к ним летом в гости. И тут дети включились. Гарри и Лизочка решили нас развлечь. Гаррик начал говорить про машины с Андреем [Латковским, гражданским мужем Вайкуле], а Лизочка мне загадки загадывать. И это все было очень деликатно, ненавязчиво", – поделилась артистка.

Она перечислила, что Галкин – семьянин, прекрасный отец, умница, знающий языки, из хорошей семьи.

"Что вы еще хотите? Чем он не президент? Очень даже президент. Просто у Ксюши [Ксении Собчак, в интервью которой Вайкуле впервые высказалась о Галкине как достойном президенте для РФ] получилось так, что я вдруг ни с того ни с сего заорала, что он будет президентом. А на самом деле был вопрос, и я на него отвечала. Вот тебе ответ на вопрос: "Кто, если не Путин?" Почему не Максим Галкин? Никто не родился президентом. Так сложилась судьба", – заключила певица.

Вайкуле: Как закончить эту войну? Очень просто: россияне, возьмите оружие и уходите из Украины. Читайте полную версию интервью

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