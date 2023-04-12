Вайкуле: Думала ли я, что Украина падет? Мне такое не приходило в голову ни на одно мгновение

"Мне даже в голову не приходило, что несправедливость может победить. Сейчас вы спросили – и я думаю, что мне такое не приходило ни на одно мгновение в голову. Потому что нас учили, что добро побеждает. И иначе и не может быть. И сегодня когда слушаешь, то не веришь своим ушам, потому что выглядит, как будто люди сошли с ума: они все перевернули, и еще Украина виновата. И еще не хочет договариваться, и еще чего-то она не хочет. "Ишь ты какая!" Я не понимаю, что происходит с головами людей. Я давала несколько интервью, читаю комментарии и думаю: "У меня даже нет комментариев, на которые я могла бы ответить". Потому что они говорят какое-то сумасшествие. Отвечать некому, они не слышат... Они думают, что я просто против России", – сказала Вайкуле.

Она отметила, что "дело не в России", а в агрессии, которую она совершила против Украины. Вайкуле добавила, что каждый нормальный человек будет помогать тому, "кого обижают".

"И поэтому Украине надо помогать. Я даже не знаю, как вы все терпите. Потому что мы не можем ничего сделать. Я не могу так помочь, чтобы все это закончилось, чтобы люди не плакали, чтобы не было столько ненависти. Ну я просто представляю, что если бы на меня напали, я бы, наверное, еще хуже вела бы... Намного хуже. Как вы терпите все это, я не знаю. Желаю терпения и сил, удачи, здоровья, победы. Зло не может победить", – сказала певица.

Она также отметила, что когда ей плохо, она думает, что в Украине "намного хуже”.

Вайкуле: Как закончить эту войну? Очень просто: россияне, возьмите оружие и уходите из Украины. Читайте полную версию интервью

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube