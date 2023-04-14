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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Швец: Когда Путин чувствует, что пахнет смертью, тогда у него включается рациональность мышления

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Путин включает рациональное мышление, когда чувствует опасность, заметил Швец
Путин включает рациональное мышление, когда чувствует опасность, заметил Швец
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин может действовать рационально под влиянием опасности и перспектив уничтожения его армии. Такое мнение высказал живущий в США бывший советский разведчик и сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Не знаю, как сейчас, но американцы считают, что, начиная где-то с марта месяца прошлого года, у него [Путина] в том, что делали российские вооруженные силы, проскакивали элементы рационального мышления. Например, помните, какая колонна перла на Киев? Когда он понял, что это чревато, что колонны может и не стать совсем, он повернул, вернулся назад. Многие смеялись, это был шок, но он принял такое решение", – напомнил Швец.

В качестве еще одного примера он указал вывод российских войск из Херсона в сентябре 2021 года, которые находились под угрозой полного окружения ВСУ и последующего уничтожения. 

"Когда он чувствует, что пахнет смертью, тогда у него включается рациональность мышления", – отметил сокурсник Путина.

Гордон заметил, что Путин сейчас буквально борется за свою жизнь и для него критично важен исход войны.

"Поражение в Украине – это лишение жизни, практически конец [для Путина]. Что он сейчас думает, как ему выпутаться?" – спросил основатель издания "ГОРДОН".

Экс-разведчик полагает, что Путин действует в сложившейся ситуации инстинктивно.

"Я помню, покойный [российский бизнесмен] Борис Березовский, отвечая на приблизительно такой же вопрос [про Путина], сказал: "Трудно проникнуть в логику идиота". Я думаю, он был глубоко и глубоко прав. Но если попытаться… Я сейчас, когда анализирую возможные ходы Путина, опираюсь не столько на его рассудок, поскольку там могут быть перекосы, переплеты, замыкания в разных частях головного мозга. Я рассматриваю его как животное, а в каждом животном организме главный инстинкт – это инстинкт самосохранения", – сказал он.

Швец склоняется к мнению, что Путину для собственного выживания требуется сохранить Крым российским и добиться мирного соглашения с учетом интересов РФ.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, в том числе из Киевской области. Осенью деоккупировали часть Николаевской, Харьковской и Херсонской областей, в том числе Херсон – единственный областной центр, который россиянам в 2022 году удалось захватить. Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

По данным Генштаба ВСУ на утро 13 апреля, силы обороны Украины с начала полномасштабного нападения ликвидировали около 180 590 российских оккупантов.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Крым, Украина, Херсон, оккупация, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия, Юрий Швец, война России против Украины, российские оккупанты, деоккупация, россияне
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