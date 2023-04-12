Соловей: К встрече с Си Цзиньпином врачи готовили Путина двое или трое суток. Ему надо было отдыхать, получать специальные лекарства

"К встрече с [лидером Китая] Си Цзиньпином врачи его двое или трое суток готовили. Ему надо было отдыхать, получать специальные лекарства и прочее, чтобы эти четыре часа на переговорах высидеть и выглядеть убедительно", – сказал Соловей.
По информации политолога, в лечении Путина участвуют иностранные врачи, в том числе из Китая.
"Но дело в том, что Си Цзиньпина он не обманет, потому что китайские врачи участвуют в лечении российского президента. Наряду с израильскими. [Китай и Израиль] это две основные страны, которые принимают участие [в лечении Путина]", – сообщил Соловей.
По его данным, израильские специалисты в первую очередь занимаются онкологическим заболеванием Путина, а китайские – неврологическим.
"В общем представление о его состоянии они имеют довольно неплохое", – сказал аналитик.
По информации Соловья, все публичные выступления Путина проходят после употребления им "очень сильных стимуляторов" – "как говорит молодежь, под спидами".
"Глаза блестят, мозг не поспевает за языком, язык его явно опережает. Причем некоторые обороты, стиль мышления – это всплывает из его подростковых времен. Это очень хорошо заметно", – сказал Соловей.
По его информации, у Путина есть двойник, который иногда его заменяет на публичных мероприятиях.
"Его двойник как раз отличается такой одутловатостью лица... Это связано с тем, что почки у него проблемные. Но в целом он все равно здоровее настоящего президента", – сказал Соловей.
В последние годы в СМИ часто появлялась информация об ухудшении здоровья Путина, который находится при власти в России более 20 лет.
Полковник ФСБ в отставке, бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков сообщил, ссылаясь на источники, что в 2020 году состояние здоровья Путина резко ухудшилось. "Это отмечали те, кто был допущен к нему на встречи. Они были шокированы, они видели Путина другим", – сказал он.
В сентябре 2020 года сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец рассказал, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии". В ноябре того же года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни Путин может покинуть пост президента России. В Кремле эту информацию назвали "чушью полной" и заверили, что у Путина отменное здоровье.
В апреле 2022 года российское издание "Проект" выпустило расследование о здоровье Путина. Оно выяснило, что в команде врачей президента РФ есть хирург-онколог.
В мае американское издание New Lines Magazine, ссылаясь на неназванного российского бизнесмена, близкого к Кремлю, сообщило, что у Путина рак крови. В том же месяце американский режиссер Оливер Стоун, приближенный к Путину, заявил, что президент РФ поборол рак. В июне американский журнал Newsweek, ссылаясь на данные засекреченного доклада американской разведки, сообщил, что Путин в апреле прошел курс лечения от рака на поздней стадии.