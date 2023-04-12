Соловей: К встрече с Си Цзиньпином врачи готовили Путина двое или трое суток. Ему надо было отдыхать, получать специальные лекарства

По информации Соловья, все публичные выступления Путина проходят после употребления "очень сильных стимуляторов" Фото: depositphotos.com

"К встрече с [лидером Китая] Си Цзиньпином врачи его двое или трое суток готовили. Ему надо было отдыхать, получать специальные лекарства и прочее, чтобы эти четыре часа на переговорах высидеть и выглядеть убедительно", – сказал Соловей.

По информации политолога, в лечении Путина участвуют иностранные врачи, в том числе из Китая.

"Но дело в том, что Си Цзиньпина он не обманет, потому что китайские врачи участвуют в лечении российского президента. Наряду с израильскими. [Китай и Израиль] это две основные страны, которые принимают участие [в лечении Путина]", – сообщил Соловей.

По его данным, израильские специалисты в первую очередь занимаются онкологическим заболеванием Путина, а китайские – неврологическим.

"В общем представление о его состоянии они имеют довольно неплохое", – сказал аналитик.

По информации Соловья, все публичные выступления Путина проходят после употребления им "очень сильных стимуляторов" – "как говорит молодежь, под спидами".

"Глаза блестят, мозг не поспевает за языком, язык его явно опережает. Причем некоторые обороты, стиль мышления – это всплывает из его подростковых времен. Это очень хорошо заметно", – сказал Соловей.

По его информации, у Путина есть двойник, который иногда его заменяет на публичных мероприятиях.

"Его двойник как раз отличается такой одутловатостью лица... Это связано с тем, что почки у него проблемные. Но в целом он все равно здоровее настоящего президента", – сказал Соловей.

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