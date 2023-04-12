"Толком неясно, что людям говорить. А люди спросят". РосСМИ узнали, как пропаганда объяснит россиянам закон о повестках и запреты для "уклонистов"

Мобилизованные и призывники в РФ теперь будут считаться получившими повестку, даже если не видели ее Фото: EPA

Один из депутатов Госдумы в разговоре с "Медузой" подтвердил, что рядовые парламентарии вплоть до дня голосования не знали о содержании законопроекта. "Как снег на голову. Даже толком неясно, что людям говорить. А люди спросят", – сказал он.

По информации собеседников "Медузы", провластные СМИ получили "рекомендации" по освещению нововведений только во второй половине дня 11 апреля, уже после того, как Госдума проголосовала за электронные повестки и в медиа вышли новости об этом.

Автором "методичек" источники, близкие к Кремлю и правительству РФ, называют минобороны страны оккупанта.

Кроме того, кремлевские собеседники "Медузы" уверены, что и сам закон об электронных повестках инициирован минобороны РФ. Они утверждают, что сотрудники политического блока администрации президента РФ не участвовали в его разработке и не были предупреждены о сути поправок.

Методичка с тезисами, призванными объяснить населению новую систему повесток, написана, по мнению издания, "предельно казенным языком". Авторы "рекомендаций" предлагают пояснить населению России, что страна "быстро исправляет недостатки системы воинского учета, выявленные в 2022 году".

"Новая система человекоориентированна, удобна, сводит к минимуму прямые контакты с военкоматами и возможность ошибок", – говорится в тезисах для пропагандистов.

Там объясняется, что введение электронных повесток необходимо, поскольку "люди не всегда проживают по месту своей регистрации". Ограничения и запреты, которые закон вводит в отношении "уклонистов", аргументируется тем, что "ответственность за уклонение от службы обеспечивает справедливость и равенство граждан".

"Человек, сбежавший от службы, не может находиться в более привилегированных условиях, чем человек, исполняющий свою конституционную обязанность и гражданский долг", – гласит "методичка".

Еще один тезис делает акцент на ответственности – тем россиянам, кто "умышленно уклоняется от срочной службы, не исполняет свою конституционную обязанность", следует "отчетливо понимать", что они не останутся безнаказанными.

"В ином случае отсутствие ответственности воспринимается как сигнал к возможности повторения противоправных действий и вызывает социальную напряженность", – поясняется в "рекомендациях".

Один из депутатов Госдумы, говоривший с "Медузой" на условиях анонимности, сомневается, что с помощью пропаганды получится сгладить шок от принятия новых норм. По его мнению, новая система призыва "точно не прибавит популярности власти", даже если новая волна мобилизации в РФ не последует сразу после принятия закона.

При этом собеседники "Медузы", близкие к верхам российской власти, отмечают, что причины спешного принятия законопроекта пока неясны, и утверждают, что не слышали о планах провести новую волну мобилизации.

Источник, близкий к Кремлю, отмечает: в политическом блоке АП рассчитывали, что до президентских выборов весной 2024 года ситуация в РФ не будет кардинально ухудшаться и "все будет более-менее спокойно". Якобы у кремлевской верхушки было понимание, что "народ не надо волновать", но эти поправки явно "потревожили" население.

Кремлевские собеседники "Медузы" допускают, что закон о повестках может негативно повлиять на рейтинг власти, так как "любой намек" на мобилизацию и отправку на фронт повышает тревожность в российском обществе. Собеседник, близкий к руководству пропутинской партии "Единая Россия", рассуждая о возможном влиянии поправок на рейтинги, назвал законопроект "п...здецом".

Нижняя палата парламента страны-агрессора России – Госдума – 11 апреля приняла во втором и третьем чтениях поправки, которые узаконивают электронные повестки. Закон готовили втайне от общественности, даже депутаты Госдумы РФ получили текст законопроекта только за пару часов до голосования.

12 апреля закон утвердила верхняя палата парламента страны-оккупанта – Совет Федерации РФ, пишет "Медуза". Против проголосовала только один сенатор – Людмила Нарусова. Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент РФ Владимир Путин.

Согласно законопроекту, электронные повестки будут иметь такую же силу, что и повестки, рассылаемые заказными письмами, и оповещения через работодателя, и вручение лично адресату. Электронная повестка будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете адресата на портале "Госуслуги" (примитивный российский аналог сервиса "Дія").

Кроме того, для рассылаемых повесток в России создадут специальный реестр. Через семь дней после попадания в этот реестр повестка автоматически будет считаться врученной, даже если адресат не получил ее ни лично, ни по почте, ни в электронном виде.

После получения повестки россиянам необходимо будет явиться в военкомат в назначенное время. В противном случае спустя 20 дней "уклонистам" запретят вождение транспортными средствами, продажу и покупку недвижимости, предпринимательскую деятельность, а также оформление кредитов.

Кроме того, поправки запрещают "гражданам, подлежащим призыву на военную службу", выезд из России с момента получения повестки и до явки в военкомат.