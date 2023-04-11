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Госдума РФ приняла закон об электронных повестках в армию и ряде запретов для "уклонистов"

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Госдума запретила "уклонистам" вождение транспортных средств, продажу и покупку недвижимости
Госдума запретила "уклонистам" вождение транспортных средств, продажу и покупку недвижимости
Фото: depositphotos.com

Госдума РФ 11 апреля приняла во втором и третьем чтениях поправки, которые узаконивают электронные повестки. Об этом сообщили "Медуза" и "РИА Новости".

Согласно законопроекту, электронные повестки будут иметь такую же силу, что и повестки, рассылаемые заказными письмами, и оповещения через работодателя. Электронная повестка будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете на "Госуслугах".

После получения повестки россиянам необходимо будет явиться в военкомат в назначенное время. В противном случае спустя 20 дней "уклонистам" запретят вождение транспортных средств, продажу и покупку недвижимости, а также оформление кредитов.

Кроме того, поправки запрещают "гражданам, подлежащим призыву на военную службу", выезд из России с момента получения повестки и до явки в военкомат.

Также принятый пакет поправок предусматривает создание единого реестра военнообязанных. Данные о военнообязанных будут передавать в числе прочих Федеральная налоговая служба РФ, органы дознания и следствия, суды, медицинские учреждения, Фонд пенсионного и социального страхования, ЦИК, федеральные и местные органы власти, а также высшие учебные заведения.

Среди данных о военнообязанных, которые будут собирать: сведения о состоянии здоровья и образовании, месте жительства и работы, о наличии иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране, а также СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) и ИНН (идентификационный номер налогоплательщика).

Контекст:

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". По его словам, 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. В то же время юридически мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщал, что Россия ежемесячно мобилизует по 20 тыс. человек.

По данным Bloomberg, РФ в 2022 году мобилизовала более 500 тыс. человек, из них около 100 тыс. были завербованы в частные военные компании, в том числе "Вагнер".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, война, Госдума, военные, мобилизация, запрет, законопроект, война России против Украины, россияне
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