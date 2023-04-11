Россия тормозит возвращение в Украину пленных из "Азова" – координационный штаб

В координационном штабе на встрече с родственниками военных объяснили, в чем сложность их возвращения из плена Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими / Telegram

Представитель штаба на встрече с семьями военнослужащих штурмовой бригады "Азов" сообщил, что российская сторона тормозит возвращение пленных.

"Мы можем хоть каждый день требовать возвращения, но это ничего не изменит", – сказал он.

В штабе сообщили, что дополнительная информация есть от тех, кого уже удалось освободить из плена.

"Для нас важно знать, где наши ребята, и мы требуем их освобождения. Россия не ведет с нами никакой переписки. То есть мы не можем написать в РФ: подтвердите нам немедленно того-то и того-то. Враг не реагирует даже на запросы международных организаций", – сказал представитель штаба.