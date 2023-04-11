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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия тормозит возвращение в Украину пленных из "Азова" – координационный штаб

В координационном штабе на встрече с родственниками военных объяснили, в чем сложность их возвращения из плена
В координационном штабе на встрече с родственниками военных объяснили, в чем сложность их возвращения из плена
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими / Telegram

Российская сторона не отвечает на запросы Украины о пленных из полка Нацгвардии "Азов". Об этом сообщил координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными 11 апреля.

Представитель штаба на встрече с семьями военнослужащих штурмовой бригады "Азов" сообщил, что российская сторона тормозит возвращение пленных.

"Мы можем хоть каждый день требовать возвращения, но это ничего не изменит", – сказал он.

В штабе сообщили, что дополнительная информация есть от тех, кого уже удалось освободить из плена.

"Для нас важно знать, где наши ребята, и мы требуем их освобождения. Россия не ведет с нами никакой переписки. То есть мы не можем написать в РФ: подтвердите нам немедленно того-то и того-то. Враг не реагирует даже на запросы международных организаций", – сказал представитель штаба.

Контекст:

С начала полномасштабной войны Украина освободила из российского плена 2105 украинцев, сообщил 10 апреля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафонаОн также отметил, что у властей есть примерные данные о том, сколько украинцев продолжают находиться в плену у России, но раскрывать это количество нельзя.

Последний обмен состоялся 10 апреля, было освобождено 100 украинских военных.

Самый крупный на данный момент обмен прошел 21 сентября 2022 года. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: полк Азов, пленные, война России против Украины, обмен пленными
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