Россия тормозит возвращение в Украину пленных из "Азова" – координационный штаб

Представитель штаба на встрече с семьями военнослужащих штурмовой бригады "Азов" сообщил, что российская сторона тормозит возвращение пленных.
"Мы можем хоть каждый день требовать возвращения, но это ничего не изменит", – сказал он.
В штабе сообщили, что дополнительная информация есть от тех, кого уже удалось освободить из плена.
"Для нас важно знать, где наши ребята, и мы требуем их освобождения. Россия не ведет с нами никакой переписки. То есть мы не можем написать в РФ: подтвердите нам немедленно того-то и того-то. Враг не реагирует даже на запросы международных организаций", – сказал представитель штаба.
С начала полномасштабной войны Украина освободила из российского плена 2105 украинцев, сообщил 10 апреля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона. Он также отметил, что у властей есть примерные данные о том, сколько украинцев продолжают находиться в плену у России, но раскрывать это количество нельзя.
Последний обмен состоялся 10 апреля, было освобождено 100 украинских военных.
Самый крупный на данный момент обмен прошел 21 сентября 2022 года. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.
Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".