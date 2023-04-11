"Как хорошо посмотреть вверх". Пограничники показали, как украинцы встречали освобожденных пленных

"Возвращение из плена – настоящий праздник для семей военных и событие для каждого из нас. Вчера на родную землю вернулось 100 наших военных, из них – 21 пограничник", – говорится в сообщении.
Со слезами на глазах бойцы звонили по телефону родным, отметили в Госпогранслужбе.
"Мам, все нормально, я вернулся. Живой, здоровый. Все хорошо, мамулик", – говорит по телефону один из освобожденных пленных.
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины выдало вернувшимся украинцам наборы вещей первой необходимости.
"Огромное спасибо, что нас освободили. Ждали этого дня. Неописуемые чувства", – рассказал один из военнослужащих.
"Как хорошо посмотреть вверх. Целый год смотрели вниз. И вдохнуть на полные легкие воздух. Это очень невероятно", – добавил другой боец.
Среди освобожденных военных – девять офицеров, остальные – представители рядового и сержантского состава. Самому молодому освобожденному 19 лет, сообщали в координационном штабе. Там добавили, что почти половина из освобожденных пленных имеют тяжелые ранения, болезни или подвергались пыткам.
Также из плена вернулась украинская пограничница Валерия Карпиленко (Нава). Ее муж погиб на "Азовстали" сразу после свадьбы.
"Освобожденные защитники и защитницы участвовали в боях на херсонском, харьковском, донецком, киевском, запорожском и сумском направлениях. Среди наших героев – защитники Мариуполя, Бахмута и Гостомеля, а также защитники Чонгара, острова Змеиный, Запорожской и Чернобыльской атомных электростанций", – сообщили в штабе.
С начала полномасштабной войны Украина освободила из российского плена 2105 украинцев, сообщил 10 апреля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона. Он также отметил, что у властей есть примерные данные о том, сколько украинцев продолжают находиться в плену у России, но раскрывать это количество нельзя.
Предпоследний обмен состоялся 7 марта. Украина вернула в ходе этого обмена 130 своих граждан. России выдали, по сообщению минобороны РФ, 90 оккупантов. Последний обмен состоялся 3 апреля, домой из российского плена вернулись еще 12 украинцев (10 военных и двое гражданских).
Самый крупный на данный момент обмен прошел 21 сентября 2022 года. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.
Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".