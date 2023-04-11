ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Как хорошо посмотреть вверх". Пограничники показали, как украинцы встречали освобожденных пленных

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Обмен состоялся 10 апреля
Обмен состоялся 10 апреля
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими / Telegram

Пресс-служба Государственной пограничной службы 11 апреля обнародовала видео, как накануне в Украине встречали освобожденных пленных.

"Возвращение из плена – настоящий праздник для семей военных и событие для каждого из нас. Вчера на родную землю вернулось 100 наших военных, из них – 21 пограничник", – говорится в сообщении.

Со слезами на глазах бойцы звонили по телефону родным, отметили в Госпогранслужбе.

"Мам, все нормально, я вернулся. Живой, здоровый. Все хорошо, мамулик", – говорит по телефону один из освобожденных пленных.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины выдало вернувшимся украинцам наборы вещей первой необходимости. 

"Огромное спасибо, что нас освободили. Ждали этого дня. Неописуемые чувства", – рассказал один из военнослужащих. 

"Как хорошо посмотреть вверх. Целый год смотрели вниз. И вдохнуть на полные легкие воздух. Это очень невероятно", – добавил другой боец.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/videos/1611808105898834/

Среди освобожденных военных – девять офицеров, остальные – представители рядового и сержантского состава. Самому молодому освобожденному 19 лет, сообщали в координационном штабе. Там добавили, что почти половина из освобожденных пленных имеют тяжелые ранения, болезни или подвергались пыткам.

Также из плена вернулась украинская пограничница Валерия Карпиленко (Нава). Ее муж погиб на "Азовстали" сразу после свадьбы.

"Освобожденные защитники и защитницы участвовали в боях на херсонском, харьковском, донецком, киевском, запорожском и сумском направлениях. Среди наших героев – защитники Мариуполя, Бахмута и Гостомеля, а также защитники Чонгара, острова Змеиный, Запорожской и Чернобыльской атомных электростанций", – сообщили в штабе.

Контекст:

С начала полномасштабной войны Украина освободила из российского плена 2105 украинцев, сообщил 10 апреля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафонаОн также отметил, что у властей есть примерные данные о том, сколько украинцев продолжают находиться в плену у России, но раскрывать это количество нельзя.

Предпоследний обмен состоялся 7 марта. Украина вернула в ходе этого обмена 130 своих граждан. России выдали, по сообщению минобороны РФ, 90 оккупантов. Последний обмен состоялся 3 апреля, домой из российского плена вернулись еще 12 украинцев (10 военных и двое гражданских).

Самый крупный на данный момент обмен прошел 21 сентября 2022 года. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".

Теги: Украина, военные, пограничники, пленные, война России против Украины, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса переехал в РФ и удалил свой аккаунт в сети. Ранее российские оккупанты уничтожили его дом и офис в Киеве
Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса переехал в РФ и удалил свой аккаунт в сети. Ранее российские оккупанты уничтожили его дом и офис в Киеве
Галина ГРИШИНА
Садоводы назвали сорта абрикоса, которые наиболее устойчивы к монилиозу
Садоводы назвали сорта абрикоса, которые наиболее устойчивы к монилиозу
Галина ГРИШИНА
Объемный декор в одном стиле. Дизайн маникюра от французского мастера. Пять вариантов
Объемный декор в одном стиле. Дизайн маникюра от французского мастера. Пять вариантов
Мишина показала парную фотосессию с сыном. Фото
Мишина показала парную фотосессию с сыном. Фото
Вкусный салат из пекинской капусты, яиц и свежих огурцов. Простой рецепт
Вкусный салат из пекинской капусты, яиц и свежих огурцов. Простой рецепт
Галина ГРИШИНА
Как защитить деревья от муравьев. Надежный способ без химикатов
Как защитить деревья от муравьев. Надежный способ без химикатов
Как можно использовать масло из рыбных консервов. Лайфхак
Как можно использовать масло из рыбных консервов. Лайфхак
35-летняя Никитюк снялась в белых облегающих шортах и топе
35-летняя Никитюк снялась в белых облегающих шортах и топе
ДТП с участием Остапа Ступки. В театре Франко рассказали, что будет с ролями актера
ДТП с участием Остапа Ступки. В театре Франко рассказали, что будет с ролями актера
Галина ГРИШИНА
Как подобрать стрижку по форме лица. Советы стилиста
Как подобрать стрижку по форме лица. Советы стилиста
Как легко натереть имбирь. Проверенный лайфхак от эксперта
Как легко натереть имбирь. Проверенный лайфхак от эксперта
Галина ГРИШИНА
49-летняя Клум снялась топлес. Фото
49-летняя Клум снялась топлес. Фото
"Это что-то невероятное". Вкуснейшая итальянская паска панеттоне. Рецепт быстрого приготовления
"Это что-то невероятное". Вкуснейшая итальянская паска панеттоне. Рецепт быстрого приготовления
Танкович рассказал, как отказался от русского языка и перешел на украинский
Танкович рассказал, как отказался от русского языка и перешел на украинский
Галина ГРИШИНА
27-летняя Бех-Романчук показала фигуру в микрошортах и миниатюрном топе
27-летняя Бех-Романчук показала фигуру в микрошортах и миниатюрном топе
  Stasya выпустила новую песню после дебютного трека "Світ ловив". Видео
  Stasya выпустила новую песню после дебютного трека "Світ ловив". Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как сложилась личная жизнь Dzidzio и Slavia спустя два года после расставания. Причины развода и правда о романе артиста с кумой Цибульской (46362) G
2
Мишина показала живот на зеркальном селфи-снимке. Фото (36913)
3
Как Яма оказался за границей в первые дни войны и что говорят о хореографе в украинском шоу-бизнесе (36266)
4
В белье, бикини и укороченном топе. 53-летняя Лопес в одном ролике показала себя 20 лет назад и сейчас. Видео (32952)
5
"Делаю то, что хочу". 56-летняя Холли Берри снялась топлес на балконе (31245)
6
Модный эксперт назвала цвет, которого стоит избегать женщинам старше 50 лет (31243)
7
Профилактика монилиоза. Садовод рассказал, чем в апреле повторно обработать абрикосы, чтобы собрать хороший урожай (26405)
8
Михаил Поплавский после 30 лет руководства Университетом культуры заявил о передаче полномочий (25910) Актуально
 
 
 
 