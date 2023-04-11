"Как хорошо посмотреть вверх". Пограничники показали, как украинцы встречали освобожденных пленных

"Возвращение из плена – настоящий праздник для семей военных и событие для каждого из нас. Вчера на родную землю вернулось 100 наших военных, из них – 21 пограничник", – говорится в сообщении.

Со слезами на глазах бойцы звонили по телефону родным, отметили в Госпогранслужбе.

"Мам, все нормально, я вернулся. Живой, здоровый. Все хорошо, мамулик", – говорит по телефону один из освобожденных пленных.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины выдало вернувшимся украинцам наборы вещей первой необходимости.

"Огромное спасибо, что нас освободили. Ждали этого дня. Неописуемые чувства", – рассказал один из военнослужащих.

"Как хорошо посмотреть вверх. Целый год смотрели вниз. И вдохнуть на полные легкие воздух. Это очень невероятно", – добавил другой боец.

Среди освобожденных военных – девять офицеров, остальные – представители рядового и сержантского состава. Самому молодому освобожденному 19 лет, сообщали в координационном штабе. Там добавили, что почти половина из освобожденных пленных имеют тяжелые ранения, болезни или подвергались пыткам.

Также из плена вернулась украинская пограничница Валерия Карпиленко (Нава). Ее муж погиб на "Азовстали" сразу после свадьбы.

"Освобожденные защитники и защитницы участвовали в боях на херсонском, харьковском, донецком, киевском, запорожском и сумском направлениях. Среди наших героев – защитники Мариуполя, Бахмута и Гостомеля, а также защитники Чонгара, острова Змеиный, Запорожской и Чернобыльской атомных электростанций", – сообщили в штабе.