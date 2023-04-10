Из плена вернулась военнослужащая Нава. Ее муж погиб на "Азовстали" сразу после свадьбы

Валерия Карпиленко (в центре) вернулась спустя почти год в плену Фото: Маріупольська міська рада / Telegram

Он напомнил, что защитница провела в российском плену почти год.

Фотографию с Карпиленко опубликовал в Twitter защитник "Азовстали" Дмитрий Козацкий (Орест), который также побывал в плену у россиян. "Моя Нава", – подписал он фото.

12 мая 2022 года Карпиленко вышла замуж за своего возлюбленного, пограничника Андрея Субботина, позывной Борода, в подвале осажденного российскими оккупантами завода "Азовсталь". Обручальные кольца супруг сделал из фольги. На третий день их брака мужчина погиб от рук оккупантов.

Она рассказывала, что познакомилась в будущим супругом, когда проходила службу в Донецком пограничном отряде – она была начальником пресс-службы. Летом 2022 года пара должна была праздновать три года отношений.

Незадолго до свадьбы Карпиленко была ранена, она рассказывала в соцсетях, в каких условиях лечили пострадавших на "Азовстали". "Что такое военный госпиталь в окружении? Они лежат на полу. Тот, что с одной рукой, приносит воды лежачим. Они лежат и слушают, как по зданию фигачат самолеты. Они думают: "Как там побратимы?" Они заслужили уход после ранения, а медики успевают только резать и зашивать, резать и зашивать..." – писала она.