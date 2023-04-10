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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из плена вернулась военнослужащая Нава. Ее муж погиб на "Азовстали" сразу после свадьбы

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Валерия Карпиленко (в центре) вернулась спустя почти год в плену
Валерия Карпиленко (в центре) вернулась спустя почти год в плену
Фото: Маріупольська міська рада / Telegram

Из российского плена во время обмена 10 апреля вернулась украинская пограничница Валерия Карпиленко (Нава), которая вышла замуж на "Азовстали" во время обороны завода, а через три дня стала вдовой. Об этом сообщил советник мэра оккупированного Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко в Telegram.

Он напомнил, что защитница провела в российском плену почти год.

Фотографию с Карпиленко опубликовал в Twitter защитник "Азовстали" Дмитрий Козацкий (Орест), который также побывал в плену у россиян. "Моя Нава", – подписал он фото.

12 мая 2022 года Карпиленко вышла замуж за своего возлюбленного, пограничника Андрея Субботина, позывной Борода, в подвале осажденного российскими оккупантами завода "Азовсталь". Обручальные кольца супруг сделал из фольги. На третий день их брака мужчина погиб от рук оккупантов.

Она рассказывала, что познакомилась в будущим супругом, когда проходила службу в Донецком пограничном отряде – она была начальником пресс-службы. Летом 2022 года пара должна была праздновать три года отношений.

Незадолго до свадьбы Карпиленко была ранена, она рассказывала в соцсетях, в каких условиях лечили пострадавших на "Азовстали""Что такое военный госпиталь в окружении? Они лежат на полу. Тот, что с одной рукой, приносит воды лежачим. Они лежат и слушают, как по зданию фигачат самолеты. Они думают: "Как там побратимы?" Они заслужили уход после ранения, а медики успевают только резать и зашивать, резать и зашивать..." – писала она.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации. Оборона города продолжалась 86 дней.

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживали украинские военные. Среди них – бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. 16 мая 2022 года с "Азовстали" началась эвакуация украинских военнослужащих, в том числе тяжелораненых.

Часть защитников Мариуполя уже вернулась из плена, среди них – пятеро руководителей гарнизона, в том числе командир полка "Азов" Денис Прокопенко (Редис) и его заместитель Святослав Паламар (Калина). По условиям обмена, руководители гарнизона должны оставаться в Турции до конца войны.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Мариуполь, пограничники, Азовсталь, пленные, российская агрессия, война России против Украины, обмен пленными
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