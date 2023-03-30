В России за год мобилизовано 500 тыс. человек, из них 100 тыс. пошли в ЧВК — Bloomberg

Агентство отмечает, что Росстат официально подтверждает призыв на срочную службу и по контракту в вооруженные силы России 400 тыс. военных, но в эту статистику не включены люди, которые вступили в ЧВК, формально не входящие в состав ВС РФ.
В октябре 2022 года российские власти сообщали, что в рамках частичной мобилизации было призвано 300 тыс. человек.
Bloomberg отмечает, что по словам источников, знакомых с планами Кремля, в 2023 году российские власти хотят набрать еще 400 тыс. военных, так как президент России Владимир Путин готовится к длительной войне в Украине.
После объявления мобилизации сотни тысяч россиян выехали из страны, отмечает агентство. В стране наблюдается дефицит рабочей силы, а отток людей, желающих избежать мобилизации, усилил демографический спад. По прогнозам, население России трудоспособного возраста может в ближайшие 10 лет сократиться на 6,5%, говорится в публикации.
21 сентября 2022 года Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.
7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". По его словам, 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. В то же время юридически мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении.
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщал, что Россия ежемесячно мобилизует по 20 тыс. человек.
24 марта Bloomberg написало, что Россия планирует мобилизовать 400 тыс. человек для сдерживания контрнаступления ВСУ. Для этого региональные чиновники получили квоты на набор и рассылают потенциальным добровольцам повестки для прихода в призывные комиссии. В то же время некоторые официальные лица в Москве не верят, что удастся собрать 400 тыс. новых военных.