В России за год мобилизовано 500 тыс. человек, из них 100 тыс. пошли в ЧВК — Bloomberg

В России в регулярную армию и вооруженные формирования ушло около полумиллиона россиян, пишет Bloomberg Фото: EPA

Агентство отмечает, что Росстат официально подтверждает призыв на срочную службу и по контракту в вооруженные силы России 400 тыс. военных, но в эту статистику не включены люди, которые вступили в ЧВК, формально не входящие в состав ВС РФ.

В октябре 2022 года российские власти сообщали, что в рамках частичной мобилизации было призвано 300 тыс. человек.

Bloomberg отмечает, что по словам источников, знакомых с планами Кремля, в 2023 году российские власти хотят набрать еще 400 тыс. военных, так как президент России Владимир Путин готовится к длительной войне в Украине.

После объявления мобилизации сотни тысяч россиян выехали из страны, отмечает агентство. В стране наблюдается дефицит рабочей силы, а отток людей, желающих избежать мобилизации, усилил демографический спад. По прогнозам, население России трудоспособного возраста может в ближайшие 10 лет сократиться на 6,5%, говорится в публикации.