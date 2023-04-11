Россия созвала заседание Совбеза ООН об "опасности" экспорта оружия, в ответ ее призвали прекратить войну в Украине

В заседании, которое прошло 10 апреля, Украина участия не принимала. Большинство стран – членов Совбеза были представлены не главами миссий, а их заместителями. При этом в заседании участвовали союзники РФ – Беларусь, Индия и Иран.

"Голос Америки" отмечает, что заместитель генерального секретаря ООН и верховный представитель по разоружению Исуми Накамицу, которая вела заседание, в своем выступлении не упомянула отдельно ни одной страны, только напомнила об архитектуре международной безопасности, которая уже была построена, и о том, как важно всем странам – членам ООН ее соблюдать и имплементировать.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, по данным издания, много раз повторил российские нарративы о "выгоде Запада поставлять оружие Киеву" и растущих в связи с этим рисках его попадания в руки террористов.

В ответ заместитель постоянного представителя США при ООН посол Роберт Вуд в своем выступлении напомнил, что Россия начала свое председательство практически с оправдания похищения украинских детей.

"А сегодняшнее заседание – тонкое завуалированное усилие представить РФ как ответственную сторону в контроле за распространением оружия, а также попытка запутать реальность, которую она создала – вооруженное вторжение на территорию соседа", – сказал Вуд, добавив, что международное сообщество имеет полное право продолжать поддержку обороны Украины.

Он также упомянул, что РФ пытается незаконно получить оружие в Северной Корее и других странах-изгоях и использует иранские дроны для атак на гражданскую инфраструктуру, нарушающих резолюцию Совета Безопасности.

"Самым эффективным и очевидным путем к миру и уменьшению риска незаконного распространения оружия было бы для России прекратить начатую войну и вывести свои войска с суверенной территории Украины. Мы еще раз призываем Россию это сделать", – подытожил представитель США в Совбезе.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, комментируя мероприятие в Twitter, назвал его "чистой воды злонамеренной пропагандой и распространением дезинформации". Он опубликовал фрагмент выступления Вуда и подчеркнул, что поставки оружия из КНДР и Ирана в Россию являются незаконными и осуществляются в нарушение резолюций Совбеза ООН.

Украина ранее заявляла, что председательство РФ в ООН, которое она на месяц приняла с 1 апреля, стало "самым печальным днем в истории ООН после российского вторжения".

Today’s Security Council meeting on arms transfer called by the criminal regime of putin is a pure case of malignant propaganda and spread of disinformation. Transfers from DPRK & Iran to russia are illicit and take place in violation of SC resolutions. @USUN has stated it clear https://t.co/u4xPfIf2cY pic.twitter.com/9DMvQ87tqp — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 10, 2023



