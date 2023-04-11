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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия созвала заседание Совбеза ООН об "опасности" экспорта оружия, в ответ ее призвали прекратить войну в Украине

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Россия председательствует в Совбезе ООН с 1 апреля
Россия председательствует в Совбезе ООН с 1 апреля
Фото: un.org

Совет Безопасности ООН по инициативе России провел заседание на тему экспорта оружия, где его участники не дали стране-агрессору манипулировать этой темой в связи с международной помощью Украине. Об этом 11 апреля пишет "Голос Америки".

В заседании, которое прошло 10 апреля, Украина участия не принимала. Большинство стран – членов Совбеза были представлены не главами миссий, а их заместителями. При этом в заседании участвовали союзники РФ – Беларусь, Индия и Иран.

"Голос Америки" отмечает, что заместитель генерального секретаря ООН и верховный представитель по разоружению Исуми Накамицу, которая вела заседание, в своем выступлении не упомянула отдельно ни одной страны, только напомнила об архитектуре международной безопасности, которая уже была построена, и о том, как важно всем странам – членам ООН ее соблюдать и имплементировать.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, по данным издания, много раз повторил российские нарративы о "выгоде Запада поставлять оружие Киеву" и растущих в связи с этим рисках его попадания в руки террористов.

В ответ заместитель постоянного представителя США при ООН посол Роберт Вуд в своем выступлении напомнил, что Россия начала свое председательство практически с оправдания похищения украинских детей.

"А сегодняшнее заседание – тонкое завуалированное усилие представить РФ как ответственную сторону в контроле за распространением оружия, а также попытка запутать реальность, которую она создала – вооруженное вторжение на территорию соседа", – сказал Вуд, добавив, что международное сообщество имеет полное право продолжать поддержку обороны Украины.

Он также упомянул, что РФ пытается незаконно получить оружие в Северной Корее и других странах-изгоях и использует иранские дроны для атак на гражданскую инфраструктуру, нарушающих резолюцию Совета Безопасности.

"Самым эффективным и очевидным путем к миру и уменьшению риска незаконного распространения оружия было бы для России прекратить начатую войну и вывести свои войска с суверенной территории Украины. Мы еще раз призываем Россию это сделать", – подытожил представитель США в Совбезе.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, комментируя мероприятие в Twitter, назвал его "чистой воды злонамеренной пропагандой и распространением дезинформации". Он опубликовал фрагмент выступления Вуда и подчеркнул, что поставки оружия из КНДР и Ирана в Россию являются незаконными и осуществляются в нарушение резолюций Совбеза ООН.

Украина ранее заявляла, что председательство РФ в ООН, которое она на месяц приняла с 1 апреля, стало "самым печальным днем в истории ООН после российского вторжения".


Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. 14 февраля 2023 года министр обороны США Ллойд Остин заявил, что с начала полномасштабной войны России союзники предоставили Украине помощи почти на $50 млрд.

В интервью украинскому изданию "Европейская правда" в ноябре 2022 года американский конгрессмен Виктория Спартц заявила, что якобы США не знают, что происходит с их оружием, когда оно пересекает границу, и допустила, что американское вооружение может оказаться в Сирии или в России. На что координатор Совета по нацбезопасности США Джон Кирби ответил: "Как только вооружение оказывается в руках Вооруженных сил Украины – это собственность Украины. Кроме того, мы не диктуем, как они должны использовать каждую единицу оружия на поле боя".

В материале финской национальной телерадиовещательной компании Yleisradio Oy (Yle) от 30 октября приводилось мнение комиссара Кристера Ахлгрена, возглавляющего отдел по борьбе с организованной преступностью в Национальном бюро расследований. Он утверждал, что якобы "есть признаки того", что вывезенное из Украины оружие уже находится в Финляндии. По словам полицейского, вывезенное из Украины оружие также было обнаружено в Швеции, Дании и Нидерландах.

В МВД Украины 31 октября заявили, что это фейк, а вещатель готовит опровержение, поскольку есть все основания полагать, что изложенная в статье информация "несколько додумана журналистом и не соответствует словам представителя полиции, у которого брали интервью". По данным Николенко, правоохранительные органы Финляндии 31 октября сообщили украинскому МИД, что подтвержденной информации о фактах поставок или контрабанды оружия из Украины в Финляндию нет.

31 октября  старший чиновник министерства обороны США сообщил на брифинге, что Пентагон возобновил инспекции для контроля за переданным Украине вооружением. Он отметил, что США фиксируют количество переданного Украине вооружения непосредственно перед отправкой в страну. Затем Украина регистрирует и отслеживает это оружие от приграничных логистических узлов до линии фронта.

Теги: Россия, США, Иран, КНДР, оружие, экспорт, военная помощь, Совет Безопасности ООН, Сергей Кислица, война России против Украины, Василий Небензя
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