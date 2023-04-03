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Глава МИД Чехии заявил о необходимости реформировать Совбез ООН из-за председательства России. В США призвали власти использовать право вето

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Заседаний Совбеза ООН под председательством РФ в апреле еще не было
Заседаний Совбеза ООН под председательством РФ в апреле еще не было
Фото: ЕРА

Совет Безопасности ООН нуждается в реформировании, и председательство России, которое началось 1 апреля (заседаний еще не было), – последнее тому доказательство.

Такое мнение в Twitter 2 апреля высказал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

"Согласен с [президентом Украины] Владимиром Зеленским: Совет Безопасности ООН нуждается в реформировании. Последним доказательством этого является то, что в институте, который должен обеспечивать мир, председательствует государство, которое нарушает Устав ООН и угрожает безопасности всего мира", – написал он. 

Председательство страны-агрессора в Совбезе ООН является, вероятно, худшей апрельской шуткой, пишут в статье "Просто скажите "нет" и наложите вето на то, чтобы Путин возглавил Совет Безопасности ООН", которая вышла в журнале Time 28 марта, профессор Йельской школы менеджмента Джеффри Зонненфельд, сенатор от Демократической партии Ричард Блюменталь и экс-посол США в России Джон Хантсман. 

Зонненфельд, Блюменталь и Хантсман проанализировали поведение России в ООН, в частности – использование ею и другими постоянными членами Совбеза права вето. Всего в Совбезе пять постоянных членов. Кроме России, это США, Великобритания, Китай и Франция. 

В статье подчеркивается, что Россия манипулирует правилами ООН, и с момента прихода к власти Владимира Путина использовала право вето 24 раза – дважды в год. Китай, к примеру использовал его за это время 10 раз, а США – только три. 

Зонненфельд, Блюменталь и Хантсман в статье задаются вопросом, может ли быть "повод лучше, чем сейчас, чтобы использовать эту силу". Они обратили внимание, что РФ никогда не принимали в состав Совбеза – она заняла место СССР, но "нигде в дипломатических заявлениях СССР Россия не была названа эквивалентом" членов распавшегося Союза. 

Авторы статьи считают, что РФ "просто еще не является государством, имеющим какую-либо юридическую силу в ООН", так как не прошла процедуру вступления в ООН.

США неохотно пользуются своим правом вето в Совбезе ООН независимо от политических администраций и партий, так как "карьерные дипломаты часто почти решительно настроены на компромисс и закулисные разговоры", говорится в статье.

Зонненфельд, Блюменталь и Хантсман призывают США к решительности, подчеркивая, что бывают моменты, когда "нужно прекратить разговор и занять позицию". 

По их мнению, именно такие времена подразумевали США, Великобритания и Франция, когда в 1941 году призывали к созданию международного послевоенного миротворческого института с правом вето пяти сверхдержав – если их членство в Совбезе ООН "на хорошем счету". 

"В ближайшие пять дней США просто необходимо занять позицию, сказав "нет" председательству России и призвав обойти Россию в выборе следующей страны, которая возглавит Совет Безопасности", – резюмировали Зонненфельд, Блюменталь и Хантсман. 

Контекст:

Россия занимает место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и имеет право вето. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.

Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение. Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица объяснял, что РФ – единственное государство, которое обошло процедуру принятия в ООН и Совбез ООН.

С 1 апреля 2023 года Россия в порядке ротации на месяц приняла председательство в Совбезе ООН. Кислица заявлял, что в случае, если члены Совбеза ООН допустят председательство России, то 1 апреля станет "самым печальным днем в истории ООН после российского вторжения".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "пощечиной международному сообществу" председательство государства-агрессора в Совбезе ООН.

The Guardian 31 марта писала, что США, Великобритания и Франция могут понизить уровень своего представительства в Совбезе ООН на время председательства России. Но бойкот или другие формы протеста, по данным издания, не планируются. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, ООН, Великобритания, МИД Чехии, Совет Безопасности ООН, Сергей Кислица, Дмитрий Кулеба, реформа, Джон Хантсман, членство, Ричард Блюменталь, Ян Липавский
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