Глава МИД Чехии заявил о необходимости реформировать Совбез ООН из-за председательства России. В США призвали власти использовать право вето

Заседаний Совбеза ООН под председательством РФ в апреле еще не было Фото: ЕРА

Такое мнение в Twitter 2 апреля высказал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

"Согласен с [президентом Украины] Владимиром Зеленским: Совет Безопасности ООН нуждается в реформировании. Последним доказательством этого является то, что в институте, который должен обеспечивать мир, председательствует государство, которое нарушает Устав ООН и угрожает безопасности всего мира", – написал он.

Souhlasím s @ZelenskyyUa, * e Radu bezpe * nosti OSN je pot * eba reformovat. Posledním d * kazem je skute * nost, * e instituci, která má zajiš * ovat mír, za * al p * edsedat stát, který porušuje Chartu OSN * a svým barbarským chováním ohro * uje bezpe * nost celého sv * ta. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) April 2, 2023

Председательство страны-агрессора в Совбезе ООН является, вероятно, худшей апрельской шуткой, пишут в статье "Просто скажите "нет" и наложите вето на то, чтобы Путин возглавил Совет Безопасности ООН", которая вышла в журнале Time 28 марта, профессор Йельской школы менеджмента Джеффри Зонненфельд, сенатор от Демократической партии Ричард Блюменталь и экс-посол США в России Джон Хантсман.

Зонненфельд, Блюменталь и Хантсман проанализировали поведение России в ООН, в частности – использование ею и другими постоянными членами Совбеза права вето. Всего в Совбезе пять постоянных членов. Кроме России, это США, Великобритания, Китай и Франция.

В статье подчеркивается, что Россия манипулирует правилами ООН, и с момента прихода к власти Владимира Путина использовала право вето 24 раза – дважды в год. Китай, к примеру использовал его за это время 10 раз, а США – только три.

Зонненфельд, Блюменталь и Хантсман в статье задаются вопросом, может ли быть "повод лучше, чем сейчас, чтобы использовать эту силу". Они обратили внимание, что РФ никогда не принимали в состав Совбеза – она заняла место СССР, но "нигде в дипломатических заявлениях СССР Россия не была названа эквивалентом" членов распавшегося Союза.

Авторы статьи считают, что РФ "просто еще не является государством, имеющим какую-либо юридическую силу в ООН", так как не прошла процедуру вступления в ООН.

США неохотно пользуются своим правом вето в Совбезе ООН независимо от политических администраций и партий, так как "карьерные дипломаты часто почти решительно настроены на компромисс и закулисные разговоры", говорится в статье.

Зонненфельд, Блюменталь и Хантсман призывают США к решительности, подчеркивая, что бывают моменты, когда "нужно прекратить разговор и занять позицию".

По их мнению, именно такие времена подразумевали США, Великобритания и Франция, когда в 1941 году призывали к созданию международного послевоенного миротворческого института с правом вето пяти сверхдержав – если их членство в Совбезе ООН "на хорошем счету".

"В ближайшие пять дней США просто необходимо занять позицию, сказав "нет" председательству России и призвав обойти Россию в выборе следующей страны, которая возглавит Совет Безопасности", – резюмировали Зонненфельд, Блюменталь и Хантсман.