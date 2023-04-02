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Боррель: ЕС будет выступать против любых злоупотреблений со стороны российского председательства в Совбезе ООН

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Боррель: РФ постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН
Боррель: РФ постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН
Фото: EPA

Россия постоянно нарушает суть правовых рамок ООН. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Twitter 1 апреля, комментируя начало российского председательства в Совете Безопасности ООН.

"Россия, принимающая сегодня председательство в Совете Безопасности ООН, подходит ко Дню смеха 1 апреля. Несмотря на то, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН", – написал он.

По словам Борреля, ЕС "будет выступать против любых злоупотреблений со стороны российского председательства".

Контекст:

Россия занимает место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и имеет право вето. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.

Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение. Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица объяснял, что РФ – единственное государство, которое обошло процедуру принятия в ООН и Совбез ООН.

С 1 апреля 2023 года Россия на месяц приняла председательство в Совбезе ООН. Кислица заявлял, что в случае, если члены Совбеза ООН допустят председательство России, то 1 апреля станет "самым печальным днем в истории ООН после российского вторжения".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, ООН, Совет Безопасности ООН, война России против Украины, Евросоюз, Жозеп Боррель
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