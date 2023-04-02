Боррель: ЕС будет выступать против любых злоупотреблений со стороны российского председательства в Совбезе ООН

"Россия, принимающая сегодня председательство в Совете Безопасности ООН, подходит ко Дню смеха 1 апреля. Несмотря на то, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН", – написал он.

По словам Борреля, ЕС "будет выступать против любых злоупотреблений со стороны российского председательства".

Russia taking over today @UN Security Council presidency is fitting for April fools’ day



Despite being a permanent member of the Security Council, Russia continuously violates the very essence of the UN legal framework



The EU will stand against any abuse by Russian presidency — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 1, 2023