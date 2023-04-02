Боррель: ЕС будет выступать против любых злоупотреблений со стороны российского председательства в Совбезе ООН

"Россия, принимающая сегодня председательство в Совете Безопасности ООН, подходит ко Дню смеха 1 апреля. Несмотря на то, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН", – написал он.
По словам Борреля, ЕС "будет выступать против любых злоупотреблений со стороны российского председательства".
Russia taking over today @UN Security Council presidency is fitting for April fools’ day— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 1, 2023
Despite being a permanent member of the Security Council, Russia continuously violates the very essence of the UN legal framework
The EU will stand against any abuse by Russian presidency
Россия занимает место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и имеет право вето. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.
Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение. Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица объяснял, что РФ – единственное государство, которое обошло процедуру принятия в ООН и Совбез ООН.
С 1 апреля 2023 года Россия на месяц приняла председательство в Совбезе ООН. Кислица заявлял, что в случае, если члены Совбеза ООН допустят председательство России, то 1 апреля станет "самым печальным днем в истории ООН после российского вторжения".