Ландсбергис потроллил РФ в связи с председательством в Совбезе ООН и напомнил о "русском корабле"

Он иронично поздравил РФ и прогнозировал "энергичные дискуссии" со странной-агрессором во время ее временного лидерства в Совбезе.
"Поздравляю Россию со вступлением на пост председателя Совета Безопасности ООН! С нетерпением жду энергичных дискуссий по предложению Украины относительно места назначения ваших военных кораблей", – написал Ландсбергис.
24 марта президент Украины Владимир Зеленский вручил Ландсбергису орден князя Ярослава Мудрого III степени за особые заслуги, поблагодарив Литву и ее жителей за поддержку Украины.
В 2022 году Литва передала Украине военной помощи на €283 млн, сообщали в минобороны страны.
Congratulations Russia on assuming the Presidency of the UN Security Council! Looking forward to some energetic discussions on Ukraine's proposal for the destination of your warships.— Gabrielius Landsbergis * (@GLandsbergis) April 1, 2023
Россия занимает место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и имеет право вето. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.
Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение. Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица объяснял, что РФ – единственное государство, которое обошло процедуру принятия в ООН и Совбез ООН.
С 1 апреля 2023 года Россия должна на месяц приняла председательство в Совбезе ООН. Кислица заявлял, что в случае, если члены Совбеза ООН допустят председательство России, то 1 апреля станет "самым печальным днем в истории ООН после российского вторжения".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал председательство России в Совбезе с 1 апреля "плохой шуткой".