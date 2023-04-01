Ландсбергис потроллил РФ в связи с председательством в Совбезе ООН и напомнил о "русском корабле"

Он иронично поздравил РФ и прогнозировал "энергичные дискуссии" со странной-агрессором во время ее временного лидерства в Совбезе.

"Поздравляю Россию со вступлением на пост председателя Совета Безопасности ООН! С нетерпением жду энергичных дискуссий по предложению Украины относительно места назначения ваших военных кораблей", – написал Ландсбергис.

24 марта президент Украины Владимир Зеленский вручил Ландсбергису орден князя Ярослава Мудрого III степени за особые заслуги, поблагодарив Литву и ее жителей за поддержку Украины.

В 2022 году Литва передала Украине военной помощи на €283 млн, сообщали в минобороны страны.

Congratulations Russia on assuming the Presidency of the UN Security Council! Looking forward to some energetic discussions on Ukraine's proposal for the destination of your warships. — Gabrielius Landsbergis * (@GLandsbergis) April 1, 2023