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"Мы этого никогда не забудем". Зеленский вручил главе МИД Литвы орден за поддержку Украины

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Зеленский (справа) вручил Ландсбергису орден князя Ярослава Мудрого III степени
Зеленский (справа) вручил Ландсбергису орден князя Ярослава Мудрого III степени
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 24 марта вручил орден главе МИД Литвы Габриэлюсу Ландсбергису во время встречи в Киеве.

Об этом Зеленский сообщил в Facebook, опубликовав соответствующее видео.

"За особые заслуги вручил министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису орден князя Ярослава Мудрого III степени, – написал президент. – Благодарю вас, вашу страну, ваших великих людей за поддержку Украины. Мы этого никогда не забудем. Вам всегда рады в Украине".

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/938122203982609/

Эта награда "является признанием огромной, искренней и непоколебимой поддержки, оказанной Украине со стороны народа Литвы", прокомментировал в Twitter Ландсбергис.

"Я горжусь тем, что беру это домой к ним", – подчеркнул глава МИД Литвы.

Ландсбергис заявлял в январе, что единственный способ закончить войну против РФ – предоставить Украине больше оружия. Он также призывал дать Украине танки и дальнобойные ракеты ATACMS.

Контекст:

Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе против российских оккупантов. В 2022 году военная поддержка Литвы составила €283 млн, сообщали в минобороны страны.

В частности, Украина в 2022 году получила от Литвы гаубицы калибра 105 мм и бронетранспортеры М113.

В 2023 году Литва уже выделила Украине два вертолета Ми-8 и несколько десятков зенитных установок L-70 с боеприпасами. Также литовцы собрали €14 млн на радары для ВСУ.

Теги: Украина, Литва, помощь, МИД Литвы, Габриэлюс Ландсбергис, Владимир Зеленский, президент, награда, встреча, орден
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