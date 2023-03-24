"Мы этого никогда не забудем". Зеленский вручил главе МИД Литвы орден за поддержку Украины

Об этом Зеленский сообщил в Facebook, опубликовав соответствующее видео.

"За особые заслуги вручил министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису орден князя Ярослава Мудрого III степени, – написал президент. – Благодарю вас, вашу страну, ваших великих людей за поддержку Украины. Мы этого никогда не забудем. Вам всегда рады в Украине".

Эта награда "является признанием огромной, искренней и непоколебимой поддержки, оказанной Украине со стороны народа Литвы", прокомментировал в Twitter Ландсбергис.

"Я горжусь тем, что беру это домой к ним", – подчеркнул глава МИД Литвы.

This award is recognition of the huge, heartfelt and unwavering support shown for Ukraine by the people of Lithuania. I am proud to be taking this back home to them. pic.twitter.com/ENDkYPzuOr — Gabrielius Landsbergis * (@GLandsbergis) March 24, 2023

Ландсбергис заявлял в январе, что единственный способ закончить войну против РФ – предоставить Украине больше оружия. Он также призывал дать Украине танки и дальнобойные ракеты ATACMS.