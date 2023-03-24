"Мы этого никогда не забудем". Зеленский вручил главе МИД Литвы орден за поддержку Украины

Об этом Зеленский сообщил в Facebook, опубликовав соответствующее видео.
"За особые заслуги вручил министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису орден князя Ярослава Мудрого III степени, – написал президент. – Благодарю вас, вашу страну, ваших великих людей за поддержку Украины. Мы этого никогда не забудем. Вам всегда рады в Украине".
Эта награда "является признанием огромной, искренней и непоколебимой поддержки, оказанной Украине со стороны народа Литвы", прокомментировал в Twitter Ландсбергис.
"Я горжусь тем, что беру это домой к ним", – подчеркнул глава МИД Литвы.
This award is recognition of the huge, heartfelt and unwavering support shown for Ukraine by the people of Lithuania. I am proud to be taking this back home to them. pic.twitter.com/ENDkYPzuOr— Gabrielius Landsbergis * (@GLandsbergis) March 24, 2023
Ландсбергис заявлял в январе, что единственный способ закончить войну против РФ – предоставить Украине больше оружия. Он также призывал дать Украине танки и дальнобойные ракеты ATACMS.
Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе против российских оккупантов. В 2022 году военная поддержка Литвы составила €283 млн, сообщали в минобороны страны.
В частности, Украина в 2022 году получила от Литвы гаубицы калибра 105 мм и бронетранспортеры М113.
В 2023 году Литва уже выделила Украине два вертолета Ми-8 и несколько десятков зенитных установок L-70 с боеприпасами. Также литовцы собрали €14 млн на радары для ВСУ.