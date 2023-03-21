Литва призвала на международном уровне признать РФ страной-терористом и ввести санкции против российских партий

Принятая Сеймом Литвы резолюция называется "Об ограничении влияния террористической России". Она призывает своих союзников – страны – членов ЕС и НАТО – максимально активизировать усилия по инициированию всеобъемлющей международной изоляции РФ.

* The @LRSeimas unanimously adopted the #resolution "On restricting the influence of terrorist Russia", and appeals to its allies, namely, EU member states and NATO member countries, to maximise their efforts in initiating a comprehensive international isolation of the * . pic.twitter.com/L2lrTUUGXe — Seimas | #StandWithUkraine (@LRSeimas) March 21, 2023

В частности, в документе подчеркивается необходимость ограничить отношения с Российской Федерацией и всеми государствами, которые поддерживают или совершают терроризм, и дать им правовое определение не только на национальном, но и на уровне Европейского союза и на международном уровне.

Авторы резолюции также призывают рассмотреть вопрос о назначении постоянного члена Европейской комиссии, ответственного за надзор за разработкой и применением санкций.

Кроме того, Сейм Литвы призвал страны ЕС завершить разработку правового режима конфискации активов РФ, замороженных в Европейском союзе, и создать международный механизм возмещения ущерба, нанесенного российской агрессией Украине.

В резолюции Сейма также содержится призыв к союзникам в Европейском союзе и НАТО. Их призывают приложить все усилия для начала всеобъемлющей международной изоляции Российской Федерации, в том числе в части ее членства в международных организациях и органах. Также предлагается ограничить влияние России в других областях, включая экономику, финансы, науку, культуру, спорт, туризм, социальные сети.

В документе предлагается поднять на международном уровне вопрос о признании Российской Федерации государством – спонсором и исполнителем терроризма. На уровне Европейского союза предлагается внести в санкционные списки Европейского союза политические партии, ответственные за действия террористического государства, поддерживающие войну России против Украины, то есть "Единую Россию", Коммунистическую партию Российской Федерации, Либерально-демократическую партию России и партию "Единая Россия", а также всех членов этих партий.