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Литва призвала на международном уровне признать РФ страной-терористом и ввести санкции против российских партий

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В резолюции Сейма Литвы подчеркивается необходимость ограничить отношения с Российской Федерацией
В резолюции Сейма Литвы подчеркивается необходимость ограничить отношения с Российской Федерацией
Фото: EPA

Сейм Литвы 21 марта принял резолюцию, в которой призывает на международном уровне признать РФ террористическим государством, а членов ряда российских политических партий включить в санкционные списки ЕС. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Twitter и LRT.

Принятая Сеймом Литвы резолюция называется "Об ограничении влияния террористической России". Она призывает своих союзников – страны – членов ЕС и НАТО – максимально активизировать усилия по инициированию всеобъемлющей международной изоляции РФ.

В частности, в документе подчеркивается необходимость ограничить отношения с Российской Федерацией и всеми государствами, которые поддерживают или совершают терроризм, и дать им правовое определение не только на национальном, но и на уровне Европейского союза и на международном уровне.

Авторы резолюции также призывают рассмотреть вопрос о назначении постоянного члена Европейской комиссии, ответственного за надзор за разработкой и применением санкций.

Кроме того, Сейм Литвы призвал страны ЕС завершить разработку правового режима конфискации активов РФ, замороженных в Европейском союзе, и создать международный механизм возмещения ущерба, нанесенного российской агрессией Украине.

В резолюции Сейма также содержится призыв к союзникам в Европейском союзе и НАТО. Их призывают приложить все усилия для начала всеобъемлющей международной изоляции Российской Федерации, в том числе в части ее членства в международных организациях и органах. Также предлагается ограничить влияние России в других областях, включая экономику, финансы, науку, культуру, спорт, туризм, социальные сети.

В документе предлагается поднять на международном уровне вопрос о признании Российской Федерации государством – спонсором и исполнителем терроризма. На уровне Европейского союза предлагается внести в санкционные списки Европейского союза политические партии, ответственные за действия террористического государства, поддерживающие войну России против Украины, то есть "Единую Россию", Коммунистическую партию Российской Федерации, Либерально-демократическую партию России и партию "Единая Россия", а также всех членов этих партий.

Контекст:

Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма и продолжают настаивать на этом.

Так, 28 июля Сенат США одобрил резолюцию, в которой призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине. 14 сентября в Сенате США представили еще один законопроект о признании РФ спонсором терроризма. Окончательное решение США еще не приняли.

Государством – спонсором терроризма Россию признали Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия и Словакия. Европейский парламент на заседании 23 ноября также принял резолюцию о признании России страной – спонсором терроризма.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, НАТО, Литва, санкции, Единая Россия, резолюция, Европа, Сейм Литвы, ЕС
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