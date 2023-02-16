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Парламент Словакии признал РФ страной – спонсором терроризма

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Парламент Словакии признал российский режим террористическим
Парламент Словакии признал российский режим террористическим
Фото: nrsr.sk

Национальный совет Словакии признал Россию страной – спонсором терроризма. Соответствующую резолюцию депутаты приняли 16 февраля, сообщает сайт парламента.

"В резолюции нынешний российский режим назван террористическим, а Россия – государством – спонсором терроризма", – говорится в релизе. 

Также парламент снова осудил продолжающуюся агрессию РФ против Украины, атаки на гражданское население и гражданские объекты, обстрелы энергетической инфраструктуры и выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. 

Национальное собрание осудило угрозы РФ применить ядерное оружие и заявило о непризнании псевдореферендумов, проведенных Россией на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.

Также парламент Словакии выразил поддержку усилиям по созданию специального трибунала по расследованию преступления агрессии РФ против Украины и преследованию оккупантов, совершивших военные преступления и преступления против человечности. 

Кроме того, в этой резолюции депутаты заявили, что РФ ведет гибридную войну на территории Словакии, и осудили эту войну. Они призывали "правоохранительные органы, спецслужбы и другие компетентные органы не недооценивать эту угрозу, а принимать эффективные меры против нее, чтобы сохранить безопасность и демократию в Словакии", говорится в сообщении. 

Контекст:

Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма и продолжают настаивать на этом.

Так, 28 июля Сенат США одобрил резолюцию, в которой призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине. 14 сентября в Сенате США представили еще один законопроект о признании РФ спонсором терроризма. Окончательное решение США еще не приняли.

Государством – спонсором терроризма Россию признали Литва, Латвия, Эстония, Польша и Чехия. Европейский парламент на заседании 23 ноября также принял резолюцию о признании России страной – спонсором терроризма.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, терроризм, Словакия, парламент, резолюция, российская агрессия, война России против Украины
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