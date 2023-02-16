Парламент Словакии признал РФ страной – спонсором терроризма

"В резолюции нынешний российский режим назван террористическим, а Россия – государством – спонсором терроризма", – говорится в релизе.

Также парламент снова осудил продолжающуюся агрессию РФ против Украины, атаки на гражданское население и гражданские объекты, обстрелы энергетической инфраструктуры и выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

Национальное собрание осудило угрозы РФ применить ядерное оружие и заявило о непризнании псевдореферендумов, проведенных Россией на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.

Также парламент Словакии выразил поддержку усилиям по созданию специального трибунала по расследованию преступления агрессии РФ против Украины и преследованию оккупантов, совершивших военные преступления и преступления против человечности.

Кроме того, в этой резолюции депутаты заявили, что РФ ведет гибридную войну на территории Словакии, и осудили эту войну. Они призывали "правоохранительные органы, спецслужбы и другие компетентные органы не недооценивать эту угрозу, а принимать эффективные меры против нее, чтобы сохранить безопасность и демократию в Словакии", говорится в сообщении.