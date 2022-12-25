В США идет дискуссия по поводу признания РФ государством – спонсором терроризма – Маркарова

"У нас идет очень активная дискуссия, потому что есть текущий статус в США, который уже законом утвержден, это "страна – спонсор терроризма", но это довольно давний статус. В него сегодня входят четыре страны, и нам, конечно, хотелось бы увидеть Россию среди этих стран, потому что она заслуживает быть в любом обществе таких изгнанников. Однако она же – не спонсор терроризма, она сама – страна-террорист", – заявила посол.

По словам Маркаровой, США рассматривают альтернативный законопроект, где предлагают присвоить России новый статус – страны-агрессора, осуществляющей террор против гражданского населения.

"Надеемся, что в этих дискуссиях мы выйдем на максимально сильный проект, который позволит нам и назвать правильно, и изолировать Россию от цивилизованного мира", – сказала посол.