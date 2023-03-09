Парламент Словении отказался голосовать за признание России спонсором терроризма

Вместо резолюции комитет единогласно поддержал инициированные коалицией выводы, осуждающие войну России в Украине, и призвал правительство продолжать оказывать помощь и содействие Киеву.

Он также призвал правительство Словении выступать за всеобъемлющий, справедливый и прочный мир и поддержал его усилия по независимому расследованию военных преступлений в Украине.

Демократы, внесшие это предложение, утверждали, что, приняв резолюцию, Словения осудит нападения России на украинских гражданских лиц, гражданские здания и ключевую энергетическую инфраструктуру.

"Мы хотели бы показать нашу поддержку украинскому народу, который проявляет невероятное мужество в защите своей родины и борьбе за общечеловеческие ценности свободы и демократии, и в то же время осудить российское вторжение", – заявили они.

Однако министр иностранных дел Словении Таня Файон заявила, что любая инициатива по включению России в список поддерживающих терроризм стран будет равносильна наказанию всего российского народа. МИД страны прибегнул к юридическому толкованию, заявив, что ни в европейском, ни в словенском законодательстве нет категории или списка стран, поддерживающих терроризм.