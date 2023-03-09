Парламент Словении отказался голосовать за признание России спонсором терроризма

Вместо резолюции комитет единогласно поддержал инициированные коалицией выводы, осуждающие войну России в Украине, и призвал правительство продолжать оказывать помощь и содействие Киеву.
Он также призвал правительство Словении выступать за всеобъемлющий, справедливый и прочный мир и поддержал его усилия по независимому расследованию военных преступлений в Украине.
Демократы, внесшие это предложение, утверждали, что, приняв резолюцию, Словения осудит нападения России на украинских гражданских лиц, гражданские здания и ключевую энергетическую инфраструктуру.
"Мы хотели бы показать нашу поддержку украинскому народу, который проявляет невероятное мужество в защите своей родины и борьбе за общечеловеческие ценности свободы и демократии, и в то же время осудить российское вторжение", – заявили они.
Однако министр иностранных дел Словении Таня Файон заявила, что любая инициатива по включению России в список поддерживающих терроризм стран будет равносильна наказанию всего российского народа. МИД страны прибегнул к юридическому толкованию, заявив, что ни в европейском, ни в словенском законодательстве нет категории или списка стран, поддерживающих терроризм.
Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма и продолжают настаивать на этом.
Так, 28 июля Сенат США одобрил резолюцию, в которой призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине. 14 сентября в Сенате США представили еще один законопроект о признании РФ спонсором терроризма. Окончательное решение США еще не приняли.
Государством – спонсором терроризма Россию признали Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия и Словакия. Европейский парламент на заседании 23 ноября также принял резолюцию о признании России страной – спонсором терроризма.