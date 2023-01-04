Решения стран ЕС о признании РФ страной – спонсором терроризма – политические сигналы, но у них нет юридических последствий. В США другая ситуация – Минюст Украины

Если США признают Россию страной – спонсором терроризма, у этого решение будет не только политическое значение, но и четкие юридические последствия, отметила Мудра Фото: Ирина Мудра / Facebook

Мудра отметила, что, хотя ряд европейских стран уже признали Россию страной-террористом или спонсором терроризма, ни в одной из этих стран нет специального законодательства, которое бы на законодательном уровне регулировало вопросы отношений с такой страной.

"Соответствующие решения парламентов стран ЕС – мощные политические сигналы, но они не влекут каких-либо юридических последствий. В США другая ситуация. У них есть законодательство, регулирующее, как нужно выстраивать отношения со страной, признанной государством – спонсором терроризма. Поэтому решение США, если оно будет, будет иметь не только мощную политическую значимость, но и четкие практические юридические последствия", – подчеркнула замминистра.

В частности, пояснила она, вводится экспортный контроль всех поставок, связанных с военным оборудованием, техникой, оружием, товарами двойного значения. Автоматически вводятся второстепенные санкции. Прекращается любая денежной помощь, вводится запрет гражданам, юридическим лицам и резидентам США вступать в торговые дела с РФ – никаких трансакций, приобретения корпоративных прав. Финансовая система РФ сразу попадет в "черный список" – ни с одним российским банком никаких финансовых трансакций не будет, а значит, и другие страны воздержатся при проведении банковских операций с Россией.

"После получения такого статуса автоматически снимается суверенный иммунитет с активов РФ, в том числе с резервов Центробанка России, имеющихся в США, – а это сумма почти в $39 млрд", – обратила внимание Мудра.

В то же время, отметила она, согласно действующему законодательству эти активы могут пойти на удовлетворение претензий исключительно граждан США, которые как-то пострадали из-за действий России. Украина будет добиваться урегулирования, которое позволило бы направить эти активы или их часть в Украину.

"Но есть вероятность, что США примут альтернативное решение – признают Россию страной-агрессором. Это будет новый статус, еще законодательно в США не урегулированный. Скорее всего, в таком случае некоторые санкции, присущие государству – спонсору терроризма, будут наложены на РФ, но символического эффекта, чтобы от России отвернулся весь цивилизованный демократический мир, не будет", – сказала замминистра.

Она подчеркнула необходимость зафиксировать, что действующее российское правительство – террористический режим, потому что те акты, которые оно совершает в Украине, являются актами террора.