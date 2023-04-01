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Путин пытается собрать антизападную коалицию в ООН – Институт исследования войны

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С 1 апреля года Россия месяц будет председательствовать в Совбезе ООН
С 1 апреля года Россия месяц будет председательствовать в Совбезе ООН
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин марта утвердил новую концепцию внешней политики страны. Об этом в оперативном анализе 31 марта пишет американский Институт исследования войны (ISW).

Она включает попытки Кремля создать потенциальную антизападную коалицию. Концепция изображает Запад как антироссийскую и международно-дестабилизирующую силу в гораздо большей степени, чем предыдущие доктрины и прямо заявляет, что США и их "сателлиты" развязали гибридную войну, направленную на ослабление России.

"В новом документе также подчеркивается цель РФ прекратить предполагаемое доминирование США в мировых делах. В концепции утверждается, что большая часть человечества заинтересована в конструктивных отношениях с РФ, и желанный многополярный мир даст такие возможности незападным мировым державам", – говорится в сообщении.

В ISW отмечают, что Путин использовал встречи с председателем КНР Си Цзиньпином 20–22 марта для попыток риторически сплотить остальной мир против Запада, но он отказался втягивать Китай в предполагаемый геополитический конфликт.

"Падение экономической мощи России и ослабление ее военных усилий в Украине по-прежнему мало стимулируют страны проявлять серьезный интерес к этому предложению. Кремль, вероятно, решил обнародовать новую концепцию внешней политики накануне вступления в должность председателя Совета Безопасности ООН, чтобы создать информационные условия для формирования антизападной коалиции. Ранее ISW прогнозировал, что Москва, скорее всего, использует свое председательство в СБ ООН в качестве оружия для демонстрации российской мощи", – приходят к выводу военные эксперты. 

Контекст:

Россия занимает место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и имеет право вето. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.

Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение. Кислица объяснял, что РФ – единственное государство, которое обошло процедуру принятия в ООН и Совбез ООН.

С 1 апреля 2023 года Россия должна на один месяц принять на себя председательство в Совбезе ООН. Кислица заявил, что в случае, если члены Совбеза ООН допустят председательство России, то 1 апреля станет "самым печальным днем в истории ООН после российского вторжения". Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал председательство России в Совбезе с 1 апреля "плохой шуткой".

Теги: Россия, Владимир Путин, Совет Безопасности ООН, российская агрессия, ISW
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