Путин пытается собрать антизападную коалицию в ООН – Институт исследования войны

С 1 апреля года Россия месяц будет председательствовать в Совбезе ООН Фото: ЕРА

Она включает попытки Кремля создать потенциальную антизападную коалицию. Концепция изображает Запад как антироссийскую и международно-дестабилизирующую силу в гораздо большей степени, чем предыдущие доктрины и прямо заявляет, что США и их "сателлиты" развязали гибридную войну, направленную на ослабление России.

"В новом документе также подчеркивается цель РФ прекратить предполагаемое доминирование США в мировых делах. В концепции утверждается, что большая часть человечества заинтересована в конструктивных отношениях с РФ, и желанный многополярный мир даст такие возможности незападным мировым державам", – говорится в сообщении.

В ISW отмечают, что Путин использовал встречи с председателем КНР Си Цзиньпином 20–22 марта для попыток риторически сплотить остальной мир против Запада, но он отказался втягивать Китай в предполагаемый геополитический конфликт.

"Падение экономической мощи России и ослабление ее военных усилий в Украине по-прежнему мало стимулируют страны проявлять серьезный интерес к этому предложению. Кремль, вероятно, решил обнародовать новую концепцию внешней политики накануне вступления в должность председателя Совета Безопасности ООН, чтобы создать информационные условия для формирования антизападной коалиции. Ранее ISW прогнозировал, что Москва, скорее всего, использует свое председательство в СБ ООН в качестве оружия для демонстрации российской мощи", – приходят к выводу военные эксперты.